Alfredo Farinha, 84 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: Joaquim Farinha e Maria Cândida. Sepultamento ontem.

Andréa Fabiola Rosseto de Freitas Rodrigues, 49 anos. Profissão: psicopedagogo(a). Filiação: Vautemi Chaves Camelo de Freitas e Lúcia Inêz Rossetto. Sepultamento ontem.

Antônio Felde Kretikouski, 69 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Arlindo Kretikouski e Helena Felde Kretikouski. Sepultamento ontem.

Aurelia Castorina Sanchez, 80 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Maria Pabla Sanchez. Sepultamento ontem.

Benedita Leocadia Rodrigues de Souza, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Rosa de Souza e Rosalmira Rodrigues de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Carmen Lúcia Ribeiro Fuchigami, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Zeferino Ribeiro e Luíza Maria da Rosa Ribeiro. Sepultamento ontem.

Catarina Maria Fagundes, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aleixo Leonardo Duda e Vitória Duda. Sepultamento ontem.

Cleuza Franca Ferraz, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José de Souza Franca e Maria Luíza Padilha Franca. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Rebouças, saindo da Capela Cemitério Municipal de Rebouças.

Clovis Paulo Avelino, 67 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José André Avelino Filho e Maria Alexandre de Jesus. Sepultamento ontem.

David Aparecido da Silva, 49 anos. Filiação: Servino Jesus da Silva e Maria Leonice da Silva. Sepultamento ontem.

Ederson Martins Leite, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jurandir José de Lima Leite e Maria Carla Pontes Martins. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Edir José Bernardi, 81 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Maximiliano Bernardi e Inês Tres Bernardi. Sepultamento ontem.

Elizabete Marques do Carmo Batista Evangelista, 60 anos. Profissão: diarista. Filiação: Antônio Marques do Carmo e Nair Natal do Carmo. Sepultamento ontem.

Elza Kunze Martins, 91 anos. Profissão: diarista. Filiação: Germano Frederico Kunze e Frida Wals Kunze. Sepultamento ontem.

Erculano Matias, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Matias e Maria Dechanjo Matias. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul(PR), saindo de Residencia Estrada São Sebastião Terezo S/n – Cerro Azul -PR.

Estefano Roik, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Florindo Roik e Maria Samilia Roik. Sepultamento ontem.

Felipe Flemming da Costa, 47 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: José Ribamar Flemming da Costa e Regina Maria Costa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Flávio Ferreira da Silva, 68 anos. Filiação: Ayrton Ferreira da Silva e Olga Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Inês Iarrocheski Lemos, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônia Iarrocheski e Maria Baldina Iarrocheski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Ivonete Aparecida Ferreira de Brito, 53 anos. Profissão: tele-atendimento. Filiação: Expedito Ferreira de Brito e Jovelina Lopes de Brito. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Ressureição (Almirante Tamandaré).

Izoaldo Domingos Andretta Júnior, 81 anos. Profissão: militar. Filiação: Izoaldo Domingos Andretta e Helena Drag Andretta. Sepultamento ontem.

João Maria Cordeiro, 68 anos. Filiação: Amélia Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

José Carlos de Carvalho, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Caetano de Carvalho e Conceição Francisca de Carvalho. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo de Igreja Católica – Campina Grande do Sul.

José Colatusso, 92 anos. Profissão: taxista. Filiação: Antônio Colatusso e Amabile Pissolato. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Antônio Rebouças Campo LargoPR, saindo da Capela do Cemitério Colônia Antônio Rebouças Campo LargoPR.

José Telles Galvão, 68 anos. Filiação: Maria de Jesus Telles Galvão. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Juarez Souza da Silva, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Souza da Silva e Ana Souza da Silva. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Júlio Kocholik, 61 anos. Profissão: coordenador(a). Filiação: Theodoro Kocholik e Leoni Sfendrych Kocholik. Sepultamento ontem.

Lindamir do Rocio Luvizotto Mendes, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Luvizotto e Julieta Vicentine Luvizotto. Sepultamento ontem.

Lori Teresinha Correia, 82 anos. Profissão: escrivão(ã). Filiação: Isaias Ferreira da Silva e Clementina de Paula Ferreira. Sepultamento ontem.

Luiz Faustino do Nascimento, 65 anos. Profissão: soldador. Filiação: Pedro Faustino do Nascimento e Goncalina Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Ângela Boni Bresolin, 91 anos. Filiação: Gilberto Boni e Elivia Beltrame Boni. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Paulina Olmedo Scevola Castillo, 60 anos. Filiação: Mário Ernesto Olmedo Nanjari e Sílvia Scevola O Ryan. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo de Sala Jacaranda – Luto Curitiba.

Maria do Carmo Furquim, 72 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Norberto Ludvirges e Geraldina de Azevedo Ludvirges. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Jardim da Paz.

Miguel Antocevicz, 75 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Antocevicz Filho e Eliza Antocevicz. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha(PR), saindo de Residencia da Família (Quitandinha).

Miguel Staron, 67 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Francisco Staron e Sophia Staron. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Contenda (PR), saindo da Capela Municipal de Contenda/ (PR).

Paulina de Souza Santos, 85 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Maria Rosa de Souza. Sepultamento ontem.

Pedro Pinto Ferreira, 61 anos. Filiação: Vitor Pinto Ferreira e Sílvia Alves Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Raoni Lua Fonseca Costa Pinto, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mário Lopes dos Santos Costa Pinto e Deniscleide Gonçalves da Fonseca. Sepultamento ontem.

Sebastião de Oliveira, 81 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Brazilio de Oliveira e Elena Francisca da Silva. Sepultamento ontem.

Solange Maria da Silva Velozo, 66 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio da Silva e Edit da Silva. Sepultamento ontem.

Valdevino de Arruda Paixão, 74 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Jorge Leonardo Paixão e Antônia de Arruda Paixão. Sepultamento ontem.

Verônica Salette Matoso, 58 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Maria Matoso. Sepultamento ontem.

Waldir Augusto de Carvalho Braga, 81 anos. Filiação: Carlos Augusto Braga e Waldomira Carvalho Braga. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial Luto Curtiba Sala Amburana CurtibaPR.

Walter Alejandro Rolon, 34 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Rolon e Romana Cubilla. Sepultamento ontem.