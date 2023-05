Adão Luceszyn, 65 anos. Profissão: segurança. Filiação: Miguel Luceszyn e Carolina Luceszyn. Sepultamento hoje, Cemitério Paroquial de Campo Magro, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 São Francisco de Paula.

Adelaide Baptistao Baggio, 101 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Ernesto Baptistao e Maria Magdalena Toniolo. Sepultamento ontem.

Albany Mattozo Gomes, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bonifácio Mattozo e Guiribalda de Assis Mattozo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Memorial Luto Curitiba–Sala Manacá.

Alcione Rodrigues, 79 anos. Profissão: bordador(a). Filiação: Venunciano Rodrigues e Perciliana Miranda Rodrigues. Sepultamento ontem.

Altair Carvalho, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Carvalho e Maria Terezinha Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo de local a ser designado.

Amilton Adames, 79 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Adames e Joana Ribeiro Adames. Sepultamento ontem.

Antônio Cláudio Ferreira, 53 anos. Filiação: José Hamilton Ferreira e Dirce Gooncalves Ferreira. Sepultamento ontem.

Antônio Lacerda de Siqueira, 58 anos. Filiação: Constantino Siqueira e Zelinda Lacerda de Siqueira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cecília em PinhaisPR.

Aparecida Raan de Araújo, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emílio Raan e Berta Raan. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Ari de Jesus Machado, 64 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: João Atanazildo Machado e Benvinda Laurinda Brazilicia. Sepultamento ontem.

Artenio Ferreira de Ramos, 87 anos. Filiação: José Ferreira Ramos e Maria Rita Ramos. Sepultamento hoje, Água Amarela, saindo da Capela em Água Amarela.

Bernardo Soares de Sales, 84 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Soares da Silva e Verônica Alves de Sales. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Brenon Luís da Silva Fagundes, 21 horas. Filiação: Gerson Luís Fagundes Fernandes e Rosana Gomo da Silva. Sepultamento ontem.

Domingos Rui, 88 anos. Filiação: Gregório Rui e Maria Valério. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04.

Edivaldo Francisco Pereira, 73 anos. Profissão: pintor(a) automotivo. Filiação: Dirceu Francisco Pereira e Cerilha Bernardi Pereira. Sepultamento ontem.

Eliane Aparecida dos Santos, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Amâncio dos Santos e Alice Menegassi dos Santos. Sepultamento ontem.

Fábio Machado de Oliveira, 27 anos. Filiação: José Machado de Oliveira Filho e Lúcia Maria Rosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de São Sebastião.

Francisco Jorge, 91 anos. Filiação: Felipe Jorge e Durvalina Jorge. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Francisco Rodrigues dos Santos, 51 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Júlio Rodrigues dos Santos e Evangelista Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Hemilde Pianenzola Rizzi, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pianenzola e Maria Panosso. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo de Contenda.

Hércules Shiratsubaki, 69 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Kazuo Shiratsubaki e Maria Henriqueta Braga de Siqueira. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 – Cemitério Municipal São Francisco de Paula..

Iracema dos Santos Avila, 56 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Vicente dos Santos Avila e Helena dos Santos Avila. Sepultamento ontem.

Iria Marques de Souza, 96 anos. Filiação: José Marques da Silva e Sinhorinha Florinda Marques. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Jamil Salim Ibrahime, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Salin Jacob Ibrahime e Mahge Sade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de São Jorge.

Jandira Conrado Moraes, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Conrado e Iracema Moreira. Sepultamento ontem.

João Cláudio Daldegan, 81 anos. Profissão: técnico mecânico. Filiação: José Mariano Daldegan e Josefina Daldegan. Sepultamento ontem.

João Maria Pereira, 64 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Casturino Pereira e Maria Tereza Pereira. Sepultamento ontem.

João da Conceição Costa Filho, 76 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João da Conceição Costa e Maria Aparecida da Conceição Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Joaquim Gomes da Silva, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Gomes da Silva e Francisca de Souza. Sepultamento ontem.

Joaquina da Silva Maria Basílio, 76 anos. Profissão: tecelão(ã). Filiação: Dorvalino José Maria e Inácia Ribeiro da Silva. Sepultamento ontem.

Jorge Ramacrisna de Araújo, 72 anos. Profissão: militar. Filiação: Heitor de Menezes Rocha Sobrinho e Graci Araújo Rocha. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

José Afonso da Silva, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Genario Afonso da Silva e Maria Xavier da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

José Barbosa dos Santos, 79 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Angelino Barbosa dos Santos e Maria Mendes dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Irenei Deneka, 69 anos. Profissão: engenheiro(a) químico. Filiação: Nicolau Deneka e Odarka Deneka. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Unilutus.

José Klecheman Filho, 82 anos. Filiação: José Klecheman e Maria Scholocheski Krecheman. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Igreja Abembar – Barreirinha.

José Silva Júnior, 70 anos. Filiação: José Silva e Almerita Silva. Sepultamento ontem.

Leandro Fontoura Dorneles, 28 anos. Filiação: Leonaro Padao Dorneles e Michele Fontoura Dorneles. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo de Jardim Cláudia.

Manoel Monteiro dos Santos, 85 anos. Filiação: Sabino Monteiro dos Santos e Maria Eliza Cavalcante. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Pranagua(PR)).

Márcia Maria de Sousa Nunes, 47 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Pereira Nunes e Valdiza de Sousa Nunes. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Marcos Cezar Costa Júnior, 29 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Marcos Cezar Costa e Rosa Alexandrino Costa. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência.

Maria Justina Carreira Ribeiro, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Carreira e Maria Justina. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Maringá, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Maringá.

Maria Tereza Pelizer, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Libero Pelizer e Emília Bazarin. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Maria de Lourdes Fernandes, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves da Silva e Maria das Dores Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Jardim da Paz.

Maria de Lourdes dos Santos Baptista, 77 anos. Filiação: Manuel Armando Baptista e Georgina das Neves dos Santos Baptista. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Vede.

Maria de Oliveira Gefer, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Oliveira Silva e Isaura Abrão de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo Ferreira Soares de Lima, 68 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Renato Chica Ferreira e Felomena Augusta Apparecida Ferreira. Sepultamento ontem.

Maria do Ceu Refoios, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlota da Encarnação. Sepultamento ontem.

Mário Zolet, 88 anos. Filiação: Narciso Zolet e Anna Giammetta. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Marlene Fernandes Neri, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Fernades e Izolina Cândida. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02.

Marli Alves de Oliveira, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Alves Batista e Ermelina Munhoz. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo de Igreja Quadrangular Cajuru.

Matias de Oiveira Andrade, 1 anos. Filiação: Tiago da Silva Andrade e Jocielle Maira de Oliveira Andrade. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Paranavai, saindo da Capela Municipal de Paranavai.

Matilde Camargo de Lara Adler, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Camargo de Lara e Jorgina Seris Lara. Sepultamento ontem.

Moisés Lopes de Queiros, 65 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Júlio Lopes de Queiros e Adelina Guedes de Moraes. Sepultamento ontem.

Olaerte de Sousa, 60 anos. Filiação: Vantoir de Sousa e Esmerinda Lopes de Sousa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Patricia Brant, 41 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Ivan Brant e Júlia Martins de Oliveira. Sepultamento ontem.

Paulo Rosa, 69 anos. Filiação: Antônio Rosa e Maria da Luz Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Polonia Laska, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Laska e Teresa Derenevictz Laska. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Pyetro Mendes de Lima Mattos, 2 mes(es). Filiação: Matheus Mattos dos Santos Macedo e Gessika Paolla Mendes de Lima. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Raquel Mendes, 42 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: João Orestes Mendes e Maria da Conceição Mendes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Rodrigo Imoski Arruda, 42 anos. Filiação: Lourival Souza Arruda e Elizabete de Carlo Imoski Arruda. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Municipal Santa Cândida.

Sebastião Eugênio Alves, 69 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Aristides Alves dos Santos e Adelaide dos Anjos. Sepultamento hoje, (Agudos do Sul) Municipal de Agudos do Sul -PR, saindo da Capela Municipal de Agudos do Sul.

Teide Nagel Piassa, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Aparecido Piassa e Leoni Nagel Piassa. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Terezinha Pereira dos Santos, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Pereira e Alminda Alves. Sepultamento ontem.

Valdir Strobel, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Egon Strobel e Nadir Machado. Sepultamento ontem.

Wesley Moreira Capote, 22 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Aguinaldo Capote e Fabiana Pereira Moreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Tomazina -PR, saindo de Anjo da Guarda – Almirante Tamandaré.

Zenilda Ferraz Costa, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria de Jesus Ferraz. Sepultamento ontem.

