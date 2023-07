Falecimentos Curitiba: Obituário desta segunda-feira (17)

Adair Arantes Agria, 79 anos. Filiação: José Alves Tomas Agria e Raquel Arantes Agria. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Álvaro Luiz Franca Santos, 57 anos. Profissão: desenhista. Filiação: Nilson Santos e Vera Regina Franca Santos. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – 02 São Francisco de Paula.

Aparecida Nazaria de Jesus Sparapan, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Bazilio da Rocha e Madalena Maria Nazaria. Sepultamento ontem.

Ayla Mariah Gonçalves, 7 dias. Filiação: Lenoir Gonçalves e Amanda Grazielle de Araújo. Sepultamento ontem.

Casimira Wozniak, 88 anos. Filiação: Francisco Wall e Josefha Wall. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Custodio Alves dos Santos, 70 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Salvador Alves e Maria dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Associação de Moradores Vila Lindóia.

Deusdete de Oliveira, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Vicente de Oliveira e Maria Madalena Mattos de Oliveira. Sepultamento ontem.

Dinacir Rosa Vieira Roda, 87 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Laudelino José Vieira e Rosa Maria Vieira. Sepultamento ontem.

Domingos Amaral Rodrigues, 72 anos. Filiação: Otalio Rodrigues de Aleluia e Delfina Amaral. Sepultamento ontem.

Edmundo Teixeira Vianna, 86 anos. Profissão: tenente. Filiação: Antônio Augusto Vianna e Anna Teixeira Vianna. Sepultamento hoje, em local a definir.

Ernesto Borba Martins, 90 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Ernesto Menelau Martins e Luíza Ondina Borba. Sepultamento ontem.

Flaurinda Maria da Conceição Dutra, 86 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Pedro Mendes da Conceição e Ana Maria Conceição. Sepultamento ontem.

Guiomar Avila de Castro, 75 anos. Filiação: José Avila Luchok e Maria Lopes Avila. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Inêz Batista Rodrigues, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Batista Rodrigues e Maria da Glória. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Iracilda Zanini Baroni, 77 anos. Filiação: Dante Pedro Zanini e Anna Alves Teixeira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Ivone Maria da Rosa Santos, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Maria da Rosa e Angelina Rosa dos Santos. Sepultamento ontem.

Jean Felipe de Godói da Silva, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jair da Silva e Roseli Maria de Godói. Sepultamento ontem.

Jeferson Schwabe Iung, 58 anos. Profissão: gestor(a). Filiação: Marina Schwabe Iung. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Joana Bispo Celestino, 88 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio Bispo de Oliveira e Maria Fernandes Pessoa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jonny Roesner, 62 anos. Filiação: Rolim Roesner e Diair Soares Roesner. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo (PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – 02 Água Verde.

José Pereira da Silva, 76 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Alcides Pereira da Silva e Arminda Alves da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Roque Oliva, 83 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Antônio Oliva e Izabel Zampronho Oliva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Lindamir Terezinha de Carvalho Bernasconi, 89 anos. Profissão: secretária. Filiação: Antero Aníbal de Carvalho e Diva Weigert de Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Lundina Antônia Nardino, 92 anos. Filiação: Hermenegildo Rossi Borguezani e Catharina Niquele. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 04 Água Verde.

Lya Gerda Katzenwadel, 87 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Germano Stockmann e Mina Stockmann. Sepultamento ontem.

Márcio Antônio Alves, 52 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Leopoldo Alves e Francisca de Andrade Alves. Sepultamento ontem.

Márcio Antônio Rosa, 68 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Ivo Rosa e Elicy Dallazem Rosa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Marlene Glaci Guimarães, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Octávio Dias e Doralice Dias Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Neri Antônio Braciak, 73 anos. Filiação: Adolfo Braciak e Ignez Maria Braciak. Sepultamento terça-feira, 18 de julho de 2023 às 9hh, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 – Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Nilson César Coelho, 47 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ana Coelho. Sepultamento ontem.

Osmar Ribas dos Santos, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nivaldo Ribas dos Santos e Jurema de Jesus dos Santos. Sepultamento quarta-feira, 19 de julho de 2023 às 17:30h, (Curitiba) Vertical, saindo de Evangelho Quadrangular- Cachoeira.

Patricia Cubas Ferreira Pais, 42 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Dirceu Pais Filho e Airene Cubas Ferreira. Sepultamento ontem.

Paulo Matusne, 89 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Tadao Matusne e Kaor Matusne. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério Munmicipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Regina Maryem Age Mendes, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Affonso Age e Yolanda Esmanhotto Age. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 – Municipal São Francisco de Paula.

Roderlei Kerscher, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Osvaldo Kerscher e Rosi Maria Kerscher. Sepultamento ontem.

Rosi Cavalcanti de Albuquerque, 65 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Ruy Cavalcanti de Albuquerque e Rosani Ferreira Cavalcanti. Sepultamento ontem.

Salete Coletti Correa, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amadeu Coletti e Precede Pecinin. Sepultamento ontem.

Sérgio João Raksa, 61 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: João Raksa e Eva Furman Raksa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Sônia Amâncio Mayer, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo Amâncio Machado e Elvira Tavares Martins Machado. Sepultamento ontem.

Sueli Terezinha Zacarias, 70 anos. Profissão: radialista. Filiação: José Alves Correa e Emília Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida.

Therezinha Voigt Proenca, 92 anos. Filiação: José Juvenal Proenca e Frida Voigt Proenca. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Vandira da Silva Rezende, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pacifico Campolin da Silva e Maria Furquin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Zulmira Borges Gonçalves, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Borges Sobrinho e Frida Ferreira Borges. Sepultamento ontem.

