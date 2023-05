Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (24)

Alessandro Rodrigues Veloso, 34 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Ilson Veloso e Vera Lúcia Rodrigues Veloso. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Anice Jampy, 85 anos. Filiação: Amado Jampy e Hortência Jampy. Sepultamento ontem.

Aparecida do Nascimento Feliciano, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luíza do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Jardim da Paz.

Arley da Silva, 65 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Cláudio da Silva e Nadir Maria Ribas de Chagas. Sepultamento ontem.

Azemirio Rodrigues, 73 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Joaquim Rodrigues de Ramos e Ana Trindade Lemes da Silva. Sepultamento ontem.

Bento Amâncio de Oliveira, 4 dias. Filiação: Fernando Amâncio de Lima e Jamille de Oliveira Amâncio. Sepultamento ontem.

Cirlei Conceição Silva Halmenschlager, 65 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Josefa Celestina da Silva. Sepultamento ontem.

Conceição Lourenço de Souza, 102 anos. Profissão: do lar. Filiação: Virgínia Lourenço. Sepultamento ontem.

Dejair Magno Petriv, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Petriv e Terezinha Petriv. Sepultamento ontem.

Dejanira Squedino Cubis, 74 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Amélia Squedino. Sepultamento ontem.

Elvira Vaz, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Vaz. Sepultamento ontem.

Esmeralda de Assumpcao dos Santos, 87 anos. Filiação: Godofredo Assumpcao e Benedicta Tibúrcio de Assumpcao. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Evanise da Silva Matias, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Heitor Schier Matias e Lourdes da Silva Matias. Sepultamento ontem.

Fabiano Schwonka, 45 anos. Profissão: manobrista. Filiação: Mário Schwonka e Dirce Schwonka. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Félix Burkot, 92 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Burkot e Anna Burkot. Sepultamento ontem.

Florentina Vitória Krokosz, 87 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Ladislau Zempulski e Estanislava Zempulski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Francisca Alves da Silva, 77 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Zacarias Batista Alencar e Irineia Alves de Alencar. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Francisco Alberto Mendes de Souza, 73 anos. Filiação: Artur Nonato de Souza e Neuza Mendes de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Pq da Paz – Fortaleza, saindo da Capela Pq da Paz.

Hamilton Antônio Wolfesgrau, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Wolfesgrau e Lúcia Perussuti Wolfesgrau. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Mortuária da Luz.

Inêz Micalowski, 72 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Joaquim Micalowski e Ana Lourenço da Silveira. Sepultamento ontem.

Ivone Rocha Annunziato, 94 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alcebiades Rocha e Maria Alves Rocha. Sepultamento ontem.

Jandira Maria da Silva, 77 anos. Filiação: Alcides Francisco dos Santos e Alice Grande dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo de Capela Tranqueira.

Jesuzalem de Azevedo, 87 anos. Profissão: construtor civil. Filiação: Leonardo Quintino de Azevedo e Maria Justina de Azevedo. Sepultamento ontem.

João Carlos Tosin, 71 anos. Profissão: ciências contábeis. Filiação: Lauro Tosin e Rachel Bontorin Tosin. Sepultamento quinta-feira, 25 de maio de 2023 às 16hh, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Joaquim Eduardo Silva de Lima, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sílvio Firmino de Lima e Nilde Aparecida Silva de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Jorge Bart, 86 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Luiz Bart e Clara Bart. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

José Antônio da Paixão, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alicindo José da Paixão e Emília da Paixão. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03.

Judith Eragus de Mello, 92 anos. Filiação: Moyses Clemente Eragus e Ivone Gomes Eragus. Sepultamento ontem.

Jurandir dos Santos Rosa, 70 anos. Filiação: Zozimo Alberto da Rosa e Nair dos Santos da Rosa. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Luiz Carlos Vulcanis, 85 anos. Profissão: marinheiro. Filiação: Francisco Vulcanis e Ecilda Vulcanis. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Luto Curitiba.

Magregori do Nascimento, 31 anos. Profissão: auxiliar montagem. Filiação: Marcos Roberto do Nascimento e Veridiana Bublitz do Nascimento. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria Leoni Assis Peters, 77 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Aramis de Paula Assis e Bernarda Firakovski de P Assis. Sepultamento ontem.

Maria da Graça Luz, 95 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Odorico Machado da Luz e Leontina Baptista. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Maria do Carmo Fragoso, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cecilio Lino da Rocha e Agda Dias da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Neusi da Silva, 61 anos. Filiação: Amadeu Soares da Silva e Edgair Maria de Jesus da Silva. Sepultamento hoje, São Miguel Roseira, saindo de São Miguel da Roseira.

Nilson Renato Gualdessi, 63 anos. Profissão: gerente. Filiação: Gustavo Gualdessi e Nilza Gualdessi. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Olinda Maria Pagani, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Nogueira e Arminda Teixeira de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Orineu de Oliveira Rocha, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Franco de Oliveira e Clementina Rocha de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório A Definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Paulo Bourges, 62 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Theodoro Bourges e Mani Zir Bourges. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Reni Freitas Palmas, 83 anos. Filiação: Antônio Freitas Filho e Rosa Mattos Freitas. Sepultamento ontem.

Rosilei Nilva de Fraga, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Helmudh Nuendicker e Lady Maria Nuendicker. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Prever Pato Branco.

Scott Allen Ewers, 47 anos. Profissão: assistente. Filiação: Allen Cecil Ewewrs e Vicki Lee Ewers. Sepultamento ontem.

Sebastião Gonçalves de Deus, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: Marcelino Gonçalves de Deus e Florentina Gonçalves de Jesus. Sepultamento ontem.

Sebastião Rodrigues Diniz, 78 anos. Filiação: Antônio Rodrigues Diniz e Angelina de Camargo Diniz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Tadeu Urbanetz, 67 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Valdemar Urbanetz e Anna Tkaczyszyn Urbanetz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Visão Missionaria- Alto Boqueirão.

Valmir Frajaldo de Lara, 63 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Dario de Lara e Leontina Lara. Sepultamento ontem.

Victor Igor Borges Vassan, 27 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: José Vicente Limas Vassan e Vilma Borges. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Cmav.

Vitor Marcos Mano, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Vicente Mano e Zeride Pizzamiglio Mano. Sepultamento ontem.

Vitor Naiverth, 81 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Carlos Naiverth e Alvina Naiverth. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Zélia Marques, 112 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amélia Marques. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

