Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (08)

Adelina Francisca da Silva, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dionizio Maria Rosa e Francisca Luiz da Rosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Unilutus.

Adelly Luiz Fernandes Petrilli, 93 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Idalino Luís Fernandes e Virgínia Ribeiro Fernandes. Sepultamento ontem.

Alicia Santos de Matos, 13 horas. Filiação: Caio César Ramos dos Santos e Amanda Carolina Santos de Matos. Sepultamento ontem.

Altevir Percicotty, 69 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Elydio Percicotty e Libertina Gabardo Percicotty. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Álvaro Barbaroto, 88 anos. Filiação: Amadeu Barbaroto e Ema Barbaroto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal do Santa Cândida.

Alzira Barra Fontoura, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Barra e Gabriela Marques Barra. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Amadina Alice Ertmann, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Angelin Zanotti e Rachel Nora. Sepultamento ontem.

Anisio Pinheiro, 64 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Joaquim Anisio Pinheiro e Floriza Queiroz. Sepultamento ontem.

Antônio Dembinsky, 95 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jacob Denbinsky e Rosalina Dembinsky. Sepultamento ontem.

Bianca Cecília Arantes, 36 anos. Profissão: operador(a) telemarketing. Filiação: Sérgio Renato Arantes e Aglae Terezinha Arantes. Sepultamento ontem.

Carlos Eduardo Silva Santos, 24 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Levi da Silva Santos e Ireni da Silva de Jesus. Sepultamento ontem.

Carlos Ferreira Coelho, 71 anos. Filiação: José Ferreira Coelho e Maria Ferreira de Sales. Sepultamento ontem.

Carolina Zavadski Martins Lindbeck, 1 mes(es). Filiação: Magnus Gustavo Adolfo Lindbeck Neto e Karine Mattos Martins Lindbeck. Sepultamento ontem.

Daniel Pedro dos Santos, 37 anos. Filiação: Pedro Anjo dos Santos e Maria de Lourdes de Almeida. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda.

Edson Luiz Ferreira Ramos, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Ferreira Ramos e Adelaide Mateus Ramos. Sepultamento ontem.

Elizabeth Cordeiro Lopes, 44 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Vitor Lopes e Neide Cordeiro Pires Lopes. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo de local a ser designado.

Ema da Rosa, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Joaquim da Rosa e Maria Amália de Oliveira Rosa. Sepultamento ontem.

Emília Cordeiro de Jesus, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izidoro Cordeiro e Aquilina Rosa de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Enil Terezinha dos Santos, 75 anos. Profissão: atendente. Filiação: Angelino Alves dos Santos e Marta Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Enio Rizzi, 54 anos. Profissão: segurança. Filiação: Pedro Rizzi e Emilda Rizzi. Sepultamento ontem.

Epiphania Nair Codato Mora, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Codato e Estela Gasparini. Sepultamento ontem.

Hélio Susumo Toyomoto, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nobuo Tyomoto e Nobuko Toyomoto. Sepultamento ontem.

Ivete Tokarski, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Gregório Tokarski e Ana Tokarski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Izaias de Andrade Nunes, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro dos Santos Nunes e Lourença de Andrade Nunes. Sepultamento ontem.

Jacir de Melo, 55 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Batista de Melo e Palmiria Maria de Melo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Jacira Benedita de Oliveira, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Francisco dos Santos e Luíza Benedita dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Luto Curitiba.

Jair Carlos Rattmann, 83 anos. Profissão: agente administrativo. Filiação: Carlos Rattmann e Regina Rattmann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Jonas Bezerra de Moraes, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Bezerra de Moraes e Beatriz Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

José Cunha Fascolin, 77 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Antônio Fascolin e Julieta Cunha Fascolin. Sepultamento ontem.

José Noel Sampaio, 58 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Alvindo Stacio Sampaio e Deizi Ângela Martins. Sepultamento hoje, Cemitério Barcelona (Lapa), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Júlio César Stival, 43 anos. Filiação: Luiz Carlos Stival e Ielter Mary Stival. Sepultamento ontem.

Leônidas Alves Neto, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sizinando e Gertrudes Alves de Lima Neto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo da Capela Campo Largo da Roseira.

Luiz Carlos Silva de Freitas, 61 anos. Filiação: Edivaldo de Freitas e Leonora da Silva Freitas. Sepultamento ontem.

Luiz Mário Ferreira, 69 anos. Filiação: João Fidélis Ferreira e Griselda Santana. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Márcio Aiache Martinez Alonso, 64 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Pedro Jesus Martinez Alonso e Iracema Aiache Martinez Alonso. Sepultamento ontem.

Maria Cristina Alves, 54 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Assis Alves e Santina de Oliveira Alves. Sepultamento hoje, Colônia Prado, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Maria Dirce Mendes Burda, 87 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Francisco Mendes e Rosa Mendes. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tiete, saindo da Capela Mortuária Municipal Araucária TietêPR.

Maria Emídia Trujak, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arthur Martins de Lima e Mercedes Moreira de Lima. Sepultamento ontem.

Maria Janete Teixeira Blum, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Teixeira e Iraci Dias Teixeira. Sepultamento ontem.

Mauro Gomes dos Anjos, 63 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Leônidas Gomes dos Anjos e Eva Lemos Correia. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal Mariental, saindo da Capela Mortuária Mariental- Lapa.

Nelci Pereira Costa, 75 anos. Filiação: Rita Pereira Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Monte das Oliveiras Pinheirinho CuritibaPR.

Paulo Maurício Gonçalves de Souza, 73 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: José Gonçalves de Souza e Berenice Gonçalves de Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Rafael Gurski, 7 anos. Filiação: Alessandra Gurski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Raul Ignácio Gomes Cardoso, 89 anos. Filiação: Pedro Porfírio Gomes Cardoso e Afra Carolina Cardoso. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial de Luto //sala Ipe/curitiba.

Roberto dos Reis Guimarães, 77 anos. Profissão: economia. Filiação: Murat Guimarães e Ondina dos Reis Guimarães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Rudimar Luís Luft, 57 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Macemino Valiro Luft e Izabel Noeli Luft. Sepultamento ontem.

Sandra Aparecida Gomes da Silva, 54 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Milton de Paula Gomes e Luzia Francisca Gomes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Sanira do Amparo Miranda, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador Pereira de Miranda e Joana de Miranda Leal. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela e Cemitério Santo Expedito.

Sebastião Martins do Nascimento, 77 anos. Filiação: Maximiliano Martins do Nascimento e Olga Dias do Nascimento. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Sebastião Rodrigues Farias, 91 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Maria Gonçalves Farias. Sepultamento ontem.

Severina Aparecida Sant Ana Silveira, 49 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Manoel José Sant Ana Filho e Maria José Sant Ana. Sepultamento ontem.

Tânia Mara Gouvea Nunes, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Nunes e Area Gouvea Nunes. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Memorial Luto Curtiba- Sala Jacarandá.

Tara Higa, 90 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Kisel Itokazu e Tomi Itokazu. Sepultamento ontem.

Therezinha Kozowski, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Domachowski e Anastácia Domachowski. Sepultamento ontem.

Valentina Lapolla de Souza, 13 anos. Filiação: Hariel Marcos de Souza e Tatiane Marques Lapolla de Souza. Sepultamento ontem.

Vicentina Francisca Fogaça, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Francisco e Maria do Carmo Francisco. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Zelinda Cecon Félix, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Cecon e Josefina Cordeiro. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

