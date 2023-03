Urbs presta esclarecimentos ao Procon após instabilidade em sistema de bilhetagem

Representantes da Urbanização de Curitiba (Urbs) fizeram esclarecimentos à chefe do Procon-PR, Claudia Silvano, em reunião por videoconferência na manhã de segunda-feira (06). A instabilidade no sistema de bilhetagem que fez com que alguns usuários do transporte coletivo não conseguissem utilizar seus cartões nos validadores foi 100% resolvida. A informação foi prestada pelo presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Na última quarta-feira (1º), o Procon-PR notificou e questionou a Urbs sobre a instabilidade na validação dos cartões, o prazo entre o anúncio e a entrada em vigor do reajuste da tarifa e sobre o funcionamento da cobrança da tarifa em cartões de débito e crédito.

Carregamento dos cartões

Sobre o carregamento dos cartões no validador, a Urbs esclareceu que o sistema está operando normalmente, sem instabilidade e destacou que, se ainda assim houver alguma dúvida do usuário, ele poderá se dirigir aos nove postos da Urbs nas Ruas da Cidadania para ser atendido, das 12h30 às 18h30, não havendo necessidade de agendamento.

“Detectamos que alguns usuários encostaram o cartão no validador e ele não carregava os créditos. Isso foi resolvido. Os passageiros podem conferir seus créditos e utilizá-los normalmente”, disse Vilson Kimmel, gestor da área de TI da Urbs.

A empresa já está informando os usuários do transporte coletivo, por suas redes sociais, a TV dos ônibus e os painéis de mensagens variáveis, sobre a normalização do sistema.

Assim que detectou o problema, a Urbs pediu explicações à Dataprom, responsável pelo sistema de bilhetagem. De acordo com Carlos Brandt, diretor técnico da empresa, foram detectadas instabilidades em 0,5% das cerca de 505 mil cargas registradas entre 15/2 e 3/3. “Devido à atualização do servidor e do banco de dados houve essa instabilidade”, disse.

Nova tarifa

Outro assunto da reunião foi a atualização da tarifa do transporte coletivo, tradicionalmente realizada em 1º de março todo ano (com exceção do período da pandemia).

A Urbs se comprometeu, a pedido do Procon-PR, a divulgar o próximo reajuste anual com antecedência de no mínimo 48 horas e repetir a medida de prorrogar a validade dos créditos comprados até 28 de fevereiro com a tarifa antiga por 30 dias para todos os usuários.

Como forma de minimizar o impacto para o cidadão, a empresa resolveu, em 2023, manter congelada a tarifa a R$ 5,50 até 30 de março para os créditos adquiridos no cartão até 28 de fevereiro. A medida vale para todos os cartões transporte (vale transporte, usuário e avulso).

A Urbs também esclareceu ao Procon-PR que não há possibilidade financeira de adiar a entrada em vigor da nova tarifa. “Adiar por cinco dias a cobrança da nova tarifa, como o sugerido pelo Procon-PR, acarretaria uma despesa financeira superior à planejada pelo município, já que não há previsão orçamentária para suportar o déficit financeiro gerado sobre esses dias de desconto”, diz Pedro Romanel, diretor administrativo e financeiro da Urbs.

A Urbs também se comprometeu – a partir da notificação do Procon PR – a realizar a divulgação detalhada de como funciona o bloqueio da utilização dos cartões de débito e crédito no transporte coletivo por falta de saldo. O número de questionamentos sobre o assunto representa cerca 0,01% das cerca de 900 mil utilizações de cartões de crédito e débito no sistema por mês.

A empresa vai elaborar um material explicativo para o usuário em formato de folder que será distribuído nos terminais. Nele, o usuário terá acesso a informações sobre como e quando o cartão de débito e crédito é bloqueado por falta de saldo no transporte coletivo, como ele é reativado e como é feita a cobrança da tarifa nesses casos.

