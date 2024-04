Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (20)

ARISTIDES CASTILHO BONFIM, 72 ano(s). TRADUTOR(A). Filiação: AGENOR DA SILA BONFIM e ANA CASTILHO BONFIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 20 de abril de 2024 às 11:00h.

CARMEM LUCIA FERNANDES, 70 ano(s). OUTROS. Filiação: BELMIRO SCHEIFER e NAIR SCHEIFER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 20 de abril de 2024 às 10:00h.

DIVA SINHORINI GOBE, 96 ano(s). OUTROS. DOMINGOS GOBE. Filiação: ANTONIO SINHORINI e AURORA RIZO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 20 de abril de 2024 às 18:30h.

EDIELITON NASSIMENTO SANTOS, 34 ano(s). MECÂNICO. Filiação: VANDELI NASSIMENTO SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sábado, 20 de abril de 2024 às 17:00h.

ELCIO JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, 58 ano(s). AUTONOMO. Filiação: WILSON FERREIRA BARRETO DE OLIVEIRA e IRIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 20 de abril de 2024.

FAUSTO LUIZ CERULLO, 66 ano(s). ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA. MARCIA ALVES CERULLO. Filiação: INNOCENCIO CERULLO e PASCHOALINA LIPPI CERULLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 19 de abril de 2024.

FLORENTINA TEIXEIRA, 77 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. JOSE BICCA TEIXEIRA. Filiação: JOSE BUSCH e APOLONIA BUSCH. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 20 de abril de 2024 às 09:00h.

FORTUNATO BIGODEIRO DOS SANTOS DA SILVA, 88 ano(s). COMERCIANTE. VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA. Filiação: JOSE BIGODEIRO e GERTUDE MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 20 de abril de 2024 às 17:00h.

GRAZIELY MAURICI BERTOLINI, 14 ano(s). ESTUDANTE. Filiação: HONORIO BERTOLINI e BIANCA MAURICI BERTOLINI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE IRATI – PR, sábado, 20 de abril de 2024.

GUILHERME MORENO DOS ANJOS, 30 ano(s). VENDEDOR(A). Filiação: SILVIO PEREIRA DOS ANJOS e MARIA JANDIRA DE CASTRO MAROPO PEREIRA DOS ANJOS. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 20 de abril de 2024.

IRACEMA ROSNE DE SANTA ANA, 65 ano(s). DO LAR. JOAO CARLOS DE SANTA ANA. Filiação: ABILIO ROSNE e DINA GEREMIAS ROSNE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 20 de abril de 2024 às 17:00h.

JOAO DE MATOS DOS SANTOS, 72 ano(s). AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JOSE CUSTODIO DOS SANTOS e MARGARIDA RITA DE MATOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 20 de abril de 2024 às 17:00h.

JOAO DOMINGOS COELHO, 70 ano(s). ENCARREGADO(A). MARIA CELINA COELHO. Filiação: PEDRO JOAO COELHO e MARUI DO CARMO COELHO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 20 de abril de 2024 às 14:00h.

JOSE LEITE DAS NEVES, 78 ano(s). PEDREIRO. Filiação: JOAO LEITE DAS NEVES e BRAULINA ANA DAS NEVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 20 de abril de 2024 às 10:00h.

JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS, 73 ano(s). AUXILIAR. Filiação: ANTONIO EUGENIO DE SIQUEIRA e MARIA LUIZA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 15:30h.

JOSMARI MACHADO VIEIRA, 61 ano(s). DO LAR. Filiação: JOSE MACHADO VIEIRA e MARIA DO CARMO GOMES SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 20 de abril de 2024 às 13:30h.

JOVELINA MILANI DE OLIVEIRA, 90 ano(s). DOMÉSTICA. OTACILIO DE OLIVEIRA. Filiação: RICARDO MILANI e MARIA BONASSOLI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 20 de abril de 2024 às 14:00h.

LEONIDAS KLEMS, 76 ano(s). PINTOR(A) AUTOMOTIVO. Filiação: BERNARDO KLEMS e ELVIRA KLEMS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 20 de abril de 2024 às 15:00h.

MARIA APARECIDA DE SOUZA, 59 ano(s). DO LAR. Filiação: NELSON SOUZA DE JESUS e JARDELINA MARIA DOS SANTOS SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND, sábado, 20 de abril de 2024.

MARIA DO ROSARIO CALDEIRA COELHO, 66 ano(s). CABELEIREIRO(A). Filiação: JOSE LUIZ COELHO e MARIA MARTINS CALDEIRA COELHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 20 de abril de 2024 às 09:00h.

MARIA ZENITH FERREIRA DE LIMA, 71 ano(s). DIARISTA. RENATO DE LIMA. Filiação: LIZANDRO FERREIRA e MAILDE FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 20 de abril de 2024 às 16:00h.

MARLI TEREZINHA DE MATOS, 68 ano(s). DO LAR. JOSE DIRCEU DE MATOS. Filiação: ALBINO CHIAMULERA e DORILDES CHIAMULERA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 20 de abril de 2024 às 16:00h.

MIKAELLI MONIQUE BORBA DE OLIVEIRA, 31 ano(s). OUTROS. Filiação: FLAVIO AURELIO DE OLIVEIRA e VALDIRENE REGINA BORBA. Sepultamento: CUIABA – MT, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 11:00h.

NELSON SCHMIDT, 68 ano(s). MECÂNICO. INGRID DUNK SCHMIDT. Filiação: ARNOLD SCHMIDT e GERTRUDES FRIDA SCHMIDT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 20 de abril de 2024 às 13:00h.

NOE MORAES MARIANI, 97 ano(s). MOTORISTA. Filiação: ATTILIO MARIANI e ERNESTINA DE MORAES MARIANI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 20 de abril de 2024 às 09:00h.

ORLANDO VERNIZZE, 96 ano(s). MAQUINISTA. MARIA VERNIZZE. Filiação: ANSELMO VERNIZZE e ROZA MORCELLI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 20 de abril de 2024 às 10:30h.

SERGIO ADAO ZWIERZYKOWSKI, 71 ano(s). JARDINEIRO. Filiação: SILVESTRE ZWIERZYKOWSKI e SEVERA CHARCHARSKI ZWIERZYKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 19 de abril de 2024 às 17:00h.

SIRLENE MACHADO DA SILVA, 51 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. ADEILSON CABRAL BANETO. Filiação: PEDRO MACHADO DA SILVA e TEREZA MACHADO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 20 de abril de 2024 às 16:30h.

TEREZINHA DA GRACA VARGAS, 73 ano(s). DO LAR. Filiação: ADAO LAURO VARGAS e AMELIA TISSOT VARGAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 20 de abril de 2024 às 14:00h.

TEREZINHA DE JESUS PAIVA, 65 ano(s). OUTROS. SEBASTIAO DE SOUZA MACHADO. Filiação: ARTHUR DE ALMEIDA DE PAULA e HONORATA BATISTA DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 20 de abril de 2024 às 15:00h.

VALENTIN NICOLETTI, 65 ano(s). AUTONOMO. Filiação: VALERIO DE PIERI NICOLETTI e MARIA NICOLETTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 20 de abril de 2024.

VILMAR BASSO, 68 ano(s). MOTORISTA. Filiação: TRANQUILO BASSO e IGNEZ BASSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 20 de abril de 2024 às 14:00h.

WILSON LUIZ JUNIOR, 52 ano(s). VENDEDOR(A). Filiação: WILSON LUIZ e ELIZABETH LUIZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 20 de abril de 2024.

YOLANDA MARES ROVEDA, 86 ano(s). PROFESSOR(A). ERMINDO FRANCISCO ROVEDA. Filiação: SANTIAGO MARES e HERCULANA QUADROS. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – PORTO UNIÃO – SC, sábado, 20 de abril de 2024 às 09:00h.

