Falecimentos em Curitiba. Obituário deste sábado (08)

ABEL SOARES LIMA, 93 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: TEREZINHA MENDES LIMA. Filiação: ANTONIO PEREIRA e MARIA SOARES LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 8 de junho de 2024 às 19:30h.

ADIMIR BENTO DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MARIA LUZIA CELESTINO RIBEIRO. Filiação: JOAQUIM BENTO DA SILVA e MARIA DOS ANJOS SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 8 de junho de 2024 às 10:00h.

ALTEVIR DAMBISKI, 75 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Cônjuge: ILIANE VALQUIRIA DO ROCIO DAMBISKI. Filiação: JOAO ANTONIO DAMBISKI e MERCEDES DAMBISKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 8 de junho de 2024 às 16:30h.

AMALIA MARIA BUDEL LAZZAROTTO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROQUE OSWALDO LAZZAROTTO. Filiação: DOMINGOS BUDEL e ADELAIDE VALE BUDEL. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 8 de junho de 2024 às 16:00h.

ANITA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GOMES DOS SANTOS. Filiação: ALBERTO TRENTO e ADELINA PEZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 8 de junho de 2024 às 15:30h.

ANTONIA LEONILDA DE LARA, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CANDIDO TEIXEIRA DOS SANTOS e LEONORA DE LARA TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 8 de junho de 2024 às 15:00h.

ANTONIO DIONIZIO, 75 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: IRACI ALVES PEREIRA. Filiação: BENEDITO DIONIZIO e APARECIDA CRISTIANNI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 8 de junho de 2024 às 10:00h.

ANTONIO ETELLE DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: ANTONIO DIAS DOS SANTOS e MILENE ETELLE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 8 de junho de 2024 às 19:55h.

BENEDITO DIAS FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: IRACI MACHADO FERREIRA. Filiação: JOAO DIAS FERREIRA e ANA OLIMPIA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 8 de junho de 2024 às 17:00h.

CARLOS ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO GONCALVES DOS SANTOS e NAO DECLARADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 9 de junho de 2024 às 14:00h.

CARMEN LUCIA VARELA, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: SEBASTIAO VARELA e ROSA MUCHARSKI VARELA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 15:00h.

CLAUDIO MARTINS, 62 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) VENDAS. Cônjuge: CREUSA CARVALHO MARTINS. Filiação: FRANCISCO MARTINS e GENEROSA DE FREITAS MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 8 de junho de 2024 às 17:00h.

EDMUNDO DE PADUA ARNULF, 83 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: CLEIDE MARTINS ARRUDA ARNULF. Filiação: JOAO BATISTA ARNULF e ALICE DE PADUA ARNULF. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 8 de junho de 2024 às 14:00h.

EMMA CORREA CAMARGO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIO CORREA DE CAMARGO e MARIA CANDIDA DE CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 8 de junho de 2024 às 11:00h.

GERARD JEAN PAUL DELOS, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIA HELOISA ROSSI DELOS. Filiação: PAUL EDOUARD DELOS e ELIANE GUICHARD. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 18:00h.

GILMAR DIAS VIEIRA, 67 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: VALDENIRA FRANCISCA DA SILVA VIEIRA. Filiação: JAIR NUNES VIEIRA e LUZIA RODRIGUES GARCIA VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 8 de junho de 2024 às 09:00h.

IRIA SONIA PEREIRA AQUINO, 84 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: LUIZ AQUINO. Filiação: EDUARDO PEREIRA MARTINS e ESTHER PAZ PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 8 de junho de 2024 às 11:00h.

ISABELLE DOS ANJOS BUENO, 29 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: LUCAS DOS SANTOS PEREIRA. Filiação: ALESSANDRO ANDRE FERREIRA BUENO e ERMELINDA CLAUDIANE DOS ANJOS BUENO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 16:30h.

IVONE ALVES DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOSE ALVES DA SILVA e ADELMA DA ROSA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 8 de junho de 2024.

JAMIL GOMES BUENO, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROZECREL SERENA BUENO. Filiação: JOAQUIM BUENO DA ROCHA e ROSALINA GOMES DO VALLE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 8 de junho de 2024 às 14:00h.

JANETE TEREZINHA FRANCO, 62 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: FREDOLINO FRANCO e MARIA DORACI FRANCO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 8 de junho de 2024 às 14:00h.

JESUS OTAVIO PALACIO GARCIA, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GERMAN JOSE GARCIA FERNADEZ e EMILIA PALACIO ALVAREZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 8 de junho de 2024.

JOAO CARLOS ESTEVAM DA SILVA JUNIOR, 40 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOAO CARLOS ESTEVAM DA SILVA e GERTRUDES CORREIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 8 de junho de 2024 às 15:00h.

JOAO CUNHA DA LUZ, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LEONY APARECIDA RODRIGUES DA LUZ. Filiação: RAIMUNDO VICENTE DA LUZ e MARIA CUNHA DA LUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 16:00h.

JOAQUIM DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FRANCISCO DA SILVA e MARIA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 8 de junho de 2024 às 17:00h.

JORGE NICOLUZZI JUNIOR, 75 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: SANDRA MARA CARDOSO NICOLUZZI. Filiação: JORGE NICOLUZZI e JOSEFA GONCALVES NICOLUZZI JUNIOR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 8 de junho de 2024 às 14:00h.

JOSE ALVES NEPOMUCENO, 75 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA LINA NEPOMUCENO. Filiação: JOSE ALVES e ELZIRA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CEMITERIO CAMINHO DO CEU, sábado, 8 de junho de 2024.

JOSE AUGUSTO REBELLO DA COSTA, 70 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Filiação: WALDEMIRO REBELLO DA COSTA e MARIA REBELLO DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 8 de junho de 2024 às 10:00h.

JOSIANE DE FATIMA DAMACENO ASSUNCAO, 44 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOSE OSNI ASSUNCAO. Filiação: IVANIL DAMACENO e MARIA JUREMA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, sábado, 8 de junho de 2024 às 17:00h.

LEDI MARIA DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: ATENDENTE COMERCIAL. Filiação: MANOEL ROMAO DA SILVA e MARIA DA GLORIA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 8 de junho de 2024 às 16:00h.

LUCIANO APARECIDO KAIZER, 44 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: VERA LUCIA KAIZER. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 8 de junho de 2024 às 11:30h.

LUIZ CARLOS MAZUROSKI, 80 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ELZITA CARLOS MAZUROSKI. Filiação: JOSE MAZUROSKI e SOFIA MAZUROSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 8 de junho de 2024 às 11:00h.

MANOEL ALVES DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: NAIR SILVESTRE DOS SANTOS. Filiação: OSCAR ALVES DOS SANTOS e ODETE MENDONCA DOS ANJOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 8 de junho de 2024 às 16:30h.

MARCELO MARCOS DE LIMA, 53 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: CRISTIANE KOCHANOVECZ. Filiação: JOAO CANDIDO DE LIMA e TEREZINHA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 8 de junho de 2024 às 16:00h.

MARCIA OLEXKOVIEZ, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DORIVAL COTURE. Filiação: OVANDE MENDES DE OLIVEIRA e REGINA MENDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 16:30h.

MARCOS ANTUNES WISNIEWSKI, 62 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARTA ELZA SCHULTZ WISNIEWSKI. Filiação: ELMIRO DA SILVA WISNIEWSKI e ZULEILA ANTUNES WISNIEWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 8 de junho de 2024 às 10:00h.

MARIA CLARA DA COSTA, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE ROLIM DA COSTA e DOLRA BARBOSA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 8 de junho de 2024 às 17:00h.

MARIA SABINO ALVES CORDEIRO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO ALVES e MARIA SABINO ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 8 de junho de 2024 às 11:00h.

MARIA SALETE ROCHA SILVA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DANIEL DE LIZ SILVA. Filiação: CLUDIO ROCHA e MARIA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 8 de junho de 2024.

NAIR KOJIKOVSKI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SIGMUNDO KOJIKOVSKI e CRISTINA KOJIKOVSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DE MAFRA, sábado, 8 de junho de 2024 às 17:00h.

NAIR MASCARI LOBO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SYDNEY FERREIRA LOBO. Filiação: ANTONIO MASCARI e JOSEFINA CHEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 23:00h.

NEUDES BATISTA BORGES, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JANDIRA GONCALVES BORGES. Filiação: VALDOMIRO BATISTA BORGES e ALZIRA BORGES MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 8 de junho de 2024.

OSCAR CARSOLI, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO CARSOLI e IZABEL MARIA FORTUNATO CARSOLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 8 de junho de 2024 às 11:30h.

OTILIA RIBEIRO DE JESUS PAULA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DE PAULA. Filiação: MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS e CANDIDA BUENO DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 8 de junho de 2024 às 17:00h.

PALMIRA BENEDITA SANTIAGO PIOVIZAN, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: BENEDITO JAIME PIOVIZAN. Filiação: PEDRO COLACO SANTIAGO e CAROLINA DE MEIRA SANTIAGO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 8 de junho de 2024.

PAULO TAKEUTI, 82 ano(s). Profissão: PROJETISTA. Cônjuge: ALICE HARUMI ASANO TAKEUTI. Filiação: ITIMATU TAKEUTI e AYAME TAKEUTI. Sepultamento: CEMITERIO COLONIA TAQUARAL – SAO MATEUS SUL/PR, sábado, 8 de junho de 2024 às 10:00h.

PEDRO MAIA, 75 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: DINA VANDERLEI. Filiação: MIGUEL MAIA e ROSA ALVES MAIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 8 de junho de 2024 às 16:00h.

RENATA STIVAL, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO PEDRO STIVAL. Filiação: GUILHERME ANNEMANN e GUILHERMINA ANNEMANN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 16:30h.

ROGERIO JOSE RIBAS LEAL, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANIVALDO RIBAS DA CRUZ e DARCI DE JESUS LEAL DA CRUZ. Sepultamento: CEMITERIO DOCE GRANDE, sábado, 8 de junho de 2024 às 17:00h.

ROSA DE RAMOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DELMIRO ALVES DE RAMOS. Filiação: THOMAZ CORREIA SANTOS e MARIA JOANA FERREIRA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 8 de junho de 2024 às 15:30h.

ROSY SILVA MATOSO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JONATAM EUFRAZIO MATOSO e IRENE DA SILVA MATOSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 8 de junho de 2024 às 13:00h.

SANDRA CRISTINA FERNANDES, 40 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOSE MARCOS SABINO DOS ANJOS. Filiação: ANTONIO FERNANDES e NAO DECLARADO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 8 de junho de 2024 às 17:00h.

SIDENIR GABRIG, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARGARIDA CASSEMIRA GABRIG. Filiação: SEBASTIAO GABRIG e ARLINDA GABRIG. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 8 de junho de 2024.

SILVIA MARIA BOEHM, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ERNESTO BOEHM e MARIA MAGDALENA BOEHM. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 8 de junho de 2024 às 17:00h.

SILVINO VITORETTI ONOFRE, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NILZALETE ALVES ONOFRE. Filiação: JOSE ANTONIO ONOFRE e MARIA VITORETTI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 8 de junho de 2024 às 16:00h.

SIMONI NERIS DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOSE MARTINS DA SILVA. Filiação: ALBERTO ROMAO DA SILVA e VASTI NERIS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 8 de junho de 2024 às 16:00h.

SUZANA HIROKO YOSHIDA TRISTAO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ENEZIO GOMES TRISTAO. Filiação: SONOJIRO YOSHIDA e SUMI YOSHIDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 8 de junho de 2024 às 17:00h.

TEREZA FERMINO PEREIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMAR PEREIRA. Filiação: JOAO FERMINO e LAZARA MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 8 de junho de 2024 às 16:00h.

TEREZA HILA FERNANDES, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO FERNANDES. Filiação: LEO HILA e JUVELINA FERNANDES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 8 de junho de 2024 às 10:00h.

VERA DO ROCIO CRUZ GROCHEVISKI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIUO FRANCISCO GROCHEVISKI. Filiação: JOAO MARIA RIBEIRO DA CRUZ e HERCILIA GRACIANO DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 8 de junho de 2024 às 11:00h.

VILMAR MENDES, 69 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ODIR DAS GRACAS BORGES MENDES. Filiação: LAURINDO MENDES e HELENA MARIA DE FRANCA MENDES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 8 de junho de 2024 às 16:00h.

YVONE MARIA DA COSTA, 83 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: AGENOR PRIMO DA SILVA e IVONETE MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 16:00h.

ZILMA MARTINS FERREIRA, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: SER. Filiação: JOSE PEDRO FERREIRA e ZORAIDE MARTINS FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 8 de junho de 2024 às 16:00h.

