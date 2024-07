Falecimentos em Curitiba; Obituário desta o sábado (06)

ADELINA CZARNY, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BASILIO CZARNY e KSENIA CZARNY. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 6 de julho de 2024 às 11:00h.

ADEMAR MADUREIRA, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: GILBERTO MADUREIRA e ROSA AITH MADUREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 6 de julho de 2024 às 14:30h.

ADRIANO FERREIRA DE LIMA, 46 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: EDUARDO FERREIRA DE LIMA e ELAIR FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 6 de julho de 2024 às 17:00h.

ALAIDE LEINEKER DE ASSIS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO JAIR DE ASSIS. Filiação: ADOLFO LEINEKER e PALMIRA LEINEKER. Sepultamento: CEMITÉRIO COLÔNIA MUNICIPAL, sábado, 6 de julho de 2024.

ALBERTINA RAMOS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RIBEIRO DE ALMEIDA SOBRINHO. Filiação: ANSELMO RAMOS e EMILIA RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de julho de 2024.

ALICE DE SOUZA FRANCISCO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITOR DIVINO FRANCISCO. Filiação: JOSE FERREIRA DE SOUZA e MARIA DE OLIVEIRA SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 6 de julho de 2024 às 17:00h.

ANGELICA GAVA MICKOSZ, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALOYZ MICKOSZ. Filiação: JORGE GAVA e ANNA FILLA GAVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 6 de julho de 2024 às 10:00h.

ANGELO FRANCISCO CHALUS, 38 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: WALDOMIRO CHALUS e EDELTRAUDE CHALUS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 6 de julho de 2024 às 11:00h.

ANTONIO CLEMENTE GASPARIN, 79 ano(s). Profissão: TÉCNICO MANUTENÇÃO. Cônjuge: NILZETE DA LUZ GLOGINSKI GASPARIN. Filiação: GABRIEL D ANUNCIO GASPARIN e JULIA CAVALARI GASPARIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de julho de 2024 às 09:00h.

ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARLI CASUSA DE OLIVEIRA. Filiação: DOMINGOS OLIVEIRA e MARIA PALACIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 6 de julho de 2024 às 16:30h.

BENEDITO GRITTEN, 88 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA INES GRITTEN. Filiação: EMIDIO VIEIRA PRINZ e JOANA VIEIRA PRINZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 6 de julho de 2024 às 10:00h.

CARMEN LUCIA TRINDADE, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE TRINDADE e DALTIVA PEREIRA DA TRINDADE. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sábado, 6 de julho de 2024 às 15:00h.

CELSO APARECIDO GRACHEKI, 63 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: SANDRA REGINA FRANCO. Filiação: SILVESTRE GRACHICK e MARIA DEVANIR GRACHEKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 6 de julho de 2024 às 16:00h.

CLARINDA REZENDE ROCHA, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARCUS AUGUSTO JUNQUEIRA ROCHA. Filiação: ALTAMIRO DE MELO e MARIA DE SOUZA REZENDE MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 6 de julho de 2024 às 13:00h.

DAICY BERTOLI, 89 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: HENRIQUE BERTOLI e MARIA BAPTISTELA BERTOLI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 17:00h.

EDENILSON CUNHA DOS SANTOS, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NIVALDO CADENA DOS SANTOS e SUELI DO ROCIO CUNHA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 6 de julho de 2024 às 16:00h.

EDILIA MARTIGNAGO VOLPATO, 91 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: PAULINO ANGELO VOLPATO. Filiação: DANTE MARTIGNAGO e PASCOA MENEGHEL. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 6 de julho de 2024 às 17:00h.

EDWIRGES NATALIA LEUCH, 63 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: JOSE LEUCH e TEREZINHA CANTERI LEUCH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de julho de 2024 às 16:30h.

ELADIR BERNADETE DALLAGNOL, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMAR FERREIRA. Filiação: ORESTES DALLAGNOL e GERMANIA BRESOLIN DALLAGNOL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 6 de julho de 2024 às 15:00h.

ELENIR CORDEIRO DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: FRANCA CORDEIRO DOS SANTOS e ALEXANDRINA CORDEIRO. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, sábado, 6 de julho de 2024.

FABRICIO MAGALHAES DOS SANTOS, 40 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: EDINEIA FATIMA DE PAULA. Filiação: LEOMIR GONCALVES DOS SANTOS e DIRCE DE FATIMA MAGALHAES. Sepultamento: CEMITÉRIO JAGUATIRICA (CAMPINA GRANDE DO SUL), sábado, 6 de julho de 2024.

FERNANDA CRISTINA XAVIER E SILVA, 46 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA E SILVA e ANA MARIA XAVIER E SILVA. Sepultamento: MUNICPAL DE CANANEIA SP, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 17:00h.

HIROYOSHI TAKASHIMA, 95 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: TAMAE FURUKAVA TAKASHIMA. Filiação: HIROICHI TAKASHIMA e FUZI TAKASHIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de julho de 2024 às 16:00h.

IZAURA MARIA GONCALVES, 93 ano(s). Cônjuge: AVELINO GONCALVES. Filiação: JOSE AVELINO DE LIMA e MARIA DA GLORIA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 6 de julho de 2024 às 16:30h.

JOAO BATISTA PINTO, 67 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: LUCIA DE FATIMA BATISTA PINTO. Filiação: TARCISO ANTONIO PINTO e ANGELINA DE PAULA PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de julho de 2024 às 11:00h.

JOAO CARLOS DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JANE APARECIDA DE PAULI. Filiação: OSVALDO DOS SANTOS e JANDIRA BELO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 6 de julho de 2024 às 10:30h.

JOSE ANTONIO VIEIRA, 80 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: CLEONICE GUSMAO VIEIRA. Filiação: PEDRO ANTONIO VIEIRA e ZULMIRA MAXIMINA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sábado, 6 de julho de 2024 às 10:00h.

JOSE ROSA, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: HILDA RIBEIRO ROSA. Filiação: MANOEL ANTONIO ROSA e FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de julho de 2024.

JOSEMAR ROSSANA SENTER, 65 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE SANTOR SENTER e WILMAR SANTOS SENTER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 6 de julho de 2024 às 16:00h.

JULIANNA GAWLAK, 98 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FRNACISCO GAWLAK e EVA GAWLAK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, sábado, 6 de julho de 2024 às 11:00h.

LIDIO VIEIRA, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MELANIA ANDREOLA VIEIRA. Filiação: SEVERIANO VIEIRA e OTILIA ALVES MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de julho de 2024 às 12:00h.

LUIZ KUSTER STIVAL, 84 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA SERAFINA DE MIRANDA STIVAL. Filiação: JOAO STIVAL e URSOLINA KUSTER CONTADOR STIVAL. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 6 de julho de 2024 às 16:00h.

MADALENA RIBEIRO CARVALHO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO CARVALHO. Filiação: ANTONIO RIBEIRO e OLINDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, sábado, 6 de julho de 2024 às 13:00h.

MARA REGINA ADONSKI, 64 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: CASSIO SILVA. Filiação: ARI ADONSKI e MARTA LOPES ADONSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 17:00h.

MARCIA RAQUEL DE OLIVEIRA, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ALMIR DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO DE LIMA e ROSEMARI DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 6 de julho de 2024.

MARIA APARECIDA DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE APARECIDO DOS SANTOS RIEDO. Filiação: CANDIDO DE SIQUEIRA e BENEDITA SILVA DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de julho de 2024 às 11:00h.

MARIA APAREICDA DE MATOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: AIRTON INDALECIO DOS SANTOS. Filiação: TRAJANO ROMAO DE MATOS e DELFINA TABORDA DE MATOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de julho de 2024 às 15:00h.

MARIA MAGDALENA SKROCK, 86 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: CARLOS SKROCK. Filiação: LEONARDO MANIKA e HELENA WALESKO MANIKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 6 de julho de 2024 às 14:00h.

MARIA RODRIGUES DAMASCENO PINHEIRO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GRAFF VIRGINIO PINHEIRO. Filiação: PEDRO RODRIGUES DAMASCENO e RAIMUNDA DOMINGUES DAMASCENO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 6 de julho de 2024 às 15:00h.

MIGUEL NATALIO RIBEIRO, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA BERNADETE DE BRITO RIBEIRO. Filiação: MARIA ELVIRA RIBEIRO. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, sábado, 6 de julho de 2024 às 10:30h.

MURILO ANTONIO MELO, 34 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: JOSE CASTAGNOLI MELO e ADEVANDIR DE JESUS CAZEQUER MELO. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE DE CAMPO LARGO, sábado, 6 de julho de 2024.

NEUZA PEREIRA DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SILVANO DA SILVA. Filiação: ALCEBIADES PEREIRA DA SILVA e TEREZA SIQUEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 6 de julho de 2024 às 09:30h.

NEY CARDOSO PRESTES, 82 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: NEONILIA LUKAVEI PRESTES. Filiação: JOSE BANDEIRA PRESTES e CACILDA CARDOSO PRESTES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 17:00h.

ROGERIO EMILIO SCHOLTZ, 75 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: ALVINO SCHOLTZ e MARIA DE LOURDES BERTON SCHOLTZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 6 de julho de 2024.

SERGIO HARLEY SILVA, 68 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARCIA TERESINHA CAVIGLIA SILVA. Filiação: SERGIO ROCHA DA SILVA e ILKA HERTA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de julho de 2024 às 16:00h.

VICENTE DE PAULA SILVA, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: GERALDA MOREIRA DA SILVA. Filiação: MANOEL FRANCISCO DA CRUZ e JOSEFA RITA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 6 de julho de 2024 às 16:30h.

