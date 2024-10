Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba. Obituário deste sábado (05):

ACIR JOSE BAUMGARTNER, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JOANA SANTOS BAUMGARTNER. Filiação: JOSE BAUMGARTNER e ALVINDA BRAZ BAUMGARTNER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 5 de outubro de 2024 às 17:00h.

ADIR LUIZ ROMEO, 66 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUCIANE ELISABETE PONTAROLLI ROMEO. Filiação: ADIR JOAO ROMEO e LEONETE LUCI ROMEO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 5 de outubro de 2024 às 16:30h.

ALICE BEATRIZ RAMOS PORTES, 5 mes(es). Filiação: ANDRE LUIZ PORTES SANTOS e PAMELA DAIANA SANTIAGO DE RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 5 de outubro de 2024 às 11:00h.

ALVARO HEGGLER, 68 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Cônjuge: ELOA DA APARECIDA HEGGLER. Filiação: ALCINDO JOSE HEGGLER e ESTELA MACHADO HEGGLER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 5 de outubro de 2024 às 10:00h.

ANA MARIA URQUIZA CHAVES, 103 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE MARIA URQUIZA LOPEZ e JOSEFA FRESNADILLO ELECHOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 5 de outubro de 2024 às 17:00h.

ANDERSON NASCIMENTO SANTANA, 43 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: MARCOS PEDRO SANTANA e MARIA NASCIMENTO SANTANA. Sepultamento: QUITANDINHA/PR, sábado, 5 de outubro de 2024 às 17:00h.

ANGELO PEZZI, 46 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: PEDRO PEZZI e JUREMA FERREIRA PEZZI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 5 de outubro de 2024 às 10:00h.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE ANTONIO DE SOUZA e ADETINA ADELIA RIBEIRO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 5 de outubro de 2024.

ARMANDO RIBAS DE ANDRADE, 55 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OLIMPIO RIBAS DE ANDRADE e MARIA RIBAS DE ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 5 de outubro de 2024 às 13:30h.

CARLOS ROBERTO CORREIA DE MELO, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA CICERA CANUTO DE MELO. Filiação: REGINA CORREIA DE MELO. Sepultamento: CEMITERIO DA CIDADE DE PONTAL DO PARANA – PR, sábado, 5 de outubro de 2024 às 16:00h.

DONIZETE DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ALCIDIO LAURIANO DA SILVA e ANTONIA DOS SANTOS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 15:00h.

ELCIO RAMOS BARBOZA, 36 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: NILSON SANTOS BARBOZA e MARINALVA RAMOS BARBOZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 5 de outubro de 2024 às 11:30h.

FABRICIO DA SILVA COSENZA, 35 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: GISELLI FRANZA TALAMINI. Filiação: FRANCISCO JOSE COSENZA e MARIA GERUZA DA SILVA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 6 de outubro de 2024 às 14:00h.

FRANCISCO CARLOS CORREA RAMOS, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANTONIA DE SOUZA RAMOS. Filiação: EUCLIDES SOARES RAMOS e MADALENA CORREA RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 5 de outubro de 2024 às 09:00h.

GERSON IVAN COLACO, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: OSCAR COLACO e MARIA BABICI COLACO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 5 de outubro de 2024 às 19:00h.

ILTON LUIS FERREIRA GOMES, 58 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: JOEL CARVALHO GOMES e NEUSA FERREIRA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 5 de outubro de 2024 às 12:00h.

JAN RANIOWSKA, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA TERESINHA RANIOWSKA. Filiação: JAN RANIOWSKA e PAULINA RANIOWSKA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 5 de outubro de 2024 às 14:00h.

JOAO BARBOSA DA FONSECA LAPA, 48 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELISANGELA APARECIDA CAMARGO LAPA. Filiação: ALZIRO DE ALMEIDA LAPA e ELIZETE BARBOSA DA FONSECA LAPA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 5 de outubro de 2024 às 16:00h.

JOSIANE DE SOUZA PEDRO, 39 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: JOAO ORTIZ DO NASCIMENTO JUNIOR. Filiação: JOSE PEDRO FILHO e ROSA DE LIMA SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 5 de outubro de 2024 às 16:00h.

JULIANA CAMARGO MARTINS, 41 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DEJAIR BUAVA MARTINS e ANAIR CAMARGO MRTINS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sábado, 5 de outubro de 2024 às 17:00h.

JULIANA GAUDENCIO TRIBKA, 21 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADEMIR CESAR TRIBKA e ROSA RAQUEL GAUDENCIO TRIBKA. Sepultamento: CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 5 de outubro de 2024 às 10:00h.

LAURO DE PAULA RODRIGUES, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EVA APARECIDA FONSECA. Filiação: PEDRO DE PAULA RODRIGUES e LAUDEMIRA WOINAROSKI RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 5 de outubro de 2024.

LEONIDAS PADILHA TEIXEIRA, 86 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: ANA PADILHA TEIXEIRA. Filiação: EMILIO TEIXEIRA e MARIETA PADILHA TEIXEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 5 de outubro de 2024.

LIDIA WITKOWSKI RIBEIRO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLIVERIO DOS SANTOS RIBEIRO. Filiação: PEDRO WITKOWSKI e JULIETA VERISSIMO DA CRUZ. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 5 de outubro de 2024 às 15:00h.

LUIZA DE JESUS MACHADO, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SALVADOR FELIPE MACHADO. Filiação: BEATRIZ MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 5 de outubro de 2024 às 16:00h.

MARIA DE LOURDES MARAFIGO ZABLOSKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ZABLOSKI. Filiação: PEDRO PEREIRA MARAFIGO e SEBASTIANA FUSTINA MARAFIGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 5 de outubro de 2024 às 16:30h.

MARIA LOEDI CHERUBINI TOMEDI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODI ANTONIO TOMEDI. Filiação: REINALDO CHERUBINI e MARIA DOLORES CHERUBINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 5 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARIA PEGORARO ZANELLA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCIDES ZANELLA. Filiação: ANTONIO PEGORARO e ANA MARIA ANGELIA DALAGNOL. Sepultamento: CEMITERIO SENHOR BOM JESUS DA FERRARIA (CAMPO LARGO), sábado, 5 de outubro de 2024.

MASAKO MAKIYAMA HIRAYAMA, 87 ano(s). Cônjuge: SUMIO HIRAYAMA. Filiação: KOSIRO MAKIYAMA e NAMIKO MAKIYAMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 17:00h.

MATHEUS FELIPE DE SOUZA NEU, 21 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ELCIO NEU e VANESSA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 5 de outubro de 2024 às 15:00h.

NOEMI DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO ELOI DA SILVA e JUREMA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 5 de outubro de 2024 às 12:00h.

OSWALDO DIAS ALVES DA ROCHA, 86 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: DIRCE SANCHES DA ROCHA. Filiação: VICENTE ALVES DA ROCHA e BENEDITA ALVES DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 5 de outubro de 2024 às 17:00h.

OZIEL MANOEL DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA. Filiação: MANOEL JOAQUIM DA SILVA e JOSEFA ANA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 5 de outubro de 2024 às 17:00h.

OZORIO FERREIRA DE SOUZA, 94 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MANOEL FERREIRA DE SOUZA e AMELIA ALVESDAS NEVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 5 de outubro de 2024.

PEDRO GUILHERME DA CRUZ, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LAZARO GUILHERME DA CRUZ e LUCIA FERREIRA DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 5 de outubro de 2024 às 10:00h.

SEBASTIANA BARROS DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMADEU FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: MANOEL PEREIRA DA SILVA e MARIA DA LUZ BARROS DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 17:30h.

SERGIO FABER FAGUNDES, 55 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA APARECIDA MEDINA. Filiação: OSVALDO FAGUNDES e TEREZINHA DE JESUS COSTA FAGUNDES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 5 de outubro de 2024 às 19:00h.

SERGIO GOMES, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: OTILIA FURQUIM GOMES. Filiação: ATILIO BERNARDO GOMES e ANGELINA NASCIMENTO GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 5 de outubro de 2024 às 14:00h.

