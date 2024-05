Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (04)

ADOLFO ANTONIO MORENO TOLEDO, 71 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: ADELIA MARISA GIFFHORN MORENO. Filiação: ISSAC LORENZO MORENO e ELVA BERNARDINA TOLEDO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 4 de maio de 2024.

AFONSO CLAUDIO MENTOR NEVES DE COUTO MELO, 92 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ALDY MENTOR COUTO MELO e IVONE NEVES DE COUTO MELO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 4 de maio de 2024.

ALBERTO PEREIRA DE CASTRO, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NILSEIA FERREIRA. Filiação: ADEMAR PEREIRA DE CASTRO e MARIA CONCEICAO DE CASTRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 4 de maio de 2024.

ALCEU ALVES DO BOMFIM, 99 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LUIZ CLEVE DO BONFIM e BENEDITA ALVES DO BOMFIM. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 4 de maio de 2024 às 11:30h.

AMAURI DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: AGENTE PENITENCIARIO. Filiação: BENEDITO DE OLIVEIRA e VIRGOLINA BASTOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 16:30h.

ANTONIA FLORENTINA DELAVY RODRIGUES, 82 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: AFONSO RIBEIRO RODRIGUES. Filiação: PEDRO CANTIDIO DELAVY e GEORGINA MORAES DE LAVY. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 4 de maio de 2024.

DIVONZIR GONCALVES PEREIRA, 61 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: EUNICE GONCALVES PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 4 de maio de 2024 às 11:30h.

DORIS FECHNER, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ARGOS FECHNER. Filiação: VICENTE SILVA e MATHILDE ARRIOLA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 4 de maio de 2024 às 10:00h.

EDSON FERNANDO PAREDES BARROSO, 69 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MARIA CHRISTINA PAIXAO BARROSO. Filiação: EDSON SARDOU BARROSO e ROSY MARY PAREDES BARROSO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 4 de maio de 2024.

ELIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS e IZALTINA DE OLIVEIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 4 de maio de 2024.

ENIO ROGACHESKI, 75 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: LUIZ ROGACHESKI e IZOLINA MATOZO ROGACHESKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sábado, 4 de maio de 2024.

EUCLIDES BRONDANI, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ALBERTO BRONDANI e LUIZA FELIPETTO BRONDANI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE IJUI RS, sábado, 4 de maio de 2024.

IRENE EUGENIA URBAN MILEKE, 100 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA EXECUTIVA. Filiação: AUGUSTO URBAN e ROSALIA URBAN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 4 de maio de 2024.

IURI ALVES DE LIMA, 27 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: NELSON ANTONIO ALVES DE LIMA e LUCILENE RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 4 de maio de 2024 às 17:00h.

JAIME DE ALENCAR LOPES, 88 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: ANTONIO FRUTUSO LOPES e TEREZA ZILLI LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 4 de maio de 2024.

JOAO NICANOR DE ALMEIDA, 79 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: ANTONIO DE ALMEIDA COSTA e ZULMIRA LARA DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 4 de maio de 2024.

JOAO OSDIVAL BUFOLISKI, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: HILDA AGUIAR BUFOLISKI. Filiação: LADISLEU BUFOLISKI e MARIA MENON BUFOLISKI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE IRATI, sábado, 4 de maio de 2024.

JOAO PEDRO MENDES, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IVANIR SCOSS SILVA. Filiação: JOAO MENDES e MARIA FLORIANI MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 17:30h.

JOVANDIR BATISTA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO BATISTA e ROSALINA PINHEIRO DE GODOY. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 4 de maio de 2024 às 13:00h.

MARCIO GROCHEVITS, 57 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARGARETH TEIXEIRA GROCHEVITS. Filiação: EDUARDO GROCHEVITS e MARIA GROCHEVITS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 4 de maio de 2024.

MARIA CRISTINA DE SOUZA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DERCI MARIA DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM MATEUS e MARIA ANTONIA COUTINHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 4 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA ISABEL ORUE DE GAMARRA, 97 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: CAMILO ORUE CASTRO e ERNESTINA ALIAGA MARTICORENA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 4 de maio de 2024.

MARIA LOURDES GARCIA TAGLIARI, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TULIO TAGLIARI. Filiação: MANOEL GARCIA AUGUSTO e ANNA ESPADIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 4 de maio de 2024.

MARIA SALDANHA DUARTE VIEIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE COSTA. Filiação: EURIDES GONCALVES SALDANHA e FRANCISCA DE PAULA SALDANHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 4 de maio de 2024 às 16:00h.

MARILDA LUIZA FLISICOSKI, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DARCI FLISICOSKI. Filiação: JOAO ANTONIO MAGANHOTTO e AUGUSTINA MAGANHOTTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 4 de maio de 2024 às 15:00h.

MARY CAROLINE PIRES, 41 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: MARIO ANTONIO PIRES e NILCEIA BENEDITA SOUZA PIRES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 4 de maio de 2024 às 10:00h.

NARCISO PEREIRA DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA. Filiação: ANTONIO VICENTE e MARIA EDUARDA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 4 de maio de 2024 às 10:00h.

NEIVALDO MESSINA SILVA DE GODOI, 63 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: LOURDES PRUDENCIO DA SILVA DE GODOI. Filiação: EUCLIDES MESSINA DE GODOI e IRACI CONCEICAO DE GODOI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 4 de maio de 2024.

OLIVETTI ROSA SILVEIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALTHAYR ROSA e EDWIRGENS LEWIDES ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 4 de maio de 2024 às 17:00h.

PERSON ALVES RODRIGUES, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: HERCI APARECIDA DE OLIVEIRA. Filiação: AMARO ALVES RODRIGUES e MEKA NOGIRE RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 4 de maio de 2024 às 17:00h.

PIERRE ALBERT LO, 76 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ELIANE BERNADETE DE CRISTO LO. Filiação: ANTONIO HENRI GEORGES LO e EDNA RODRIGUES DE SOUZA LO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 4 de maio de 2024 às 11:30h.

ROBERTO FERREIRA DE CARMO, 86 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARIA DO ROCIO GADI FERREIRA DE CAMARGO. Filiação: GILBERTO FERREIRA DE CAMARGO e MARIA MELLONI FERREIRA DE CARMO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 20:00h.

ROGERIO LUIZ ANGELOTTI, 62 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: ODALICE FERNANDES T ANGELOTTI. Filiação: RENATO LUIZ ANGELOTTI e HELENA PROTICA MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 19:30h.

ROSELI DO NASCIMENTO DA COSTA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLOVIS DO NASCIMENTO COSTA. Filiação: ROBERTO MULLER e LEONOR MULLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 4 de maio de 2024 às 14:30h.

ROSILENE BERGMAN, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUDITE BERGMAN DA PIEDADE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 4 de maio de 2024 às 10:00h.

RUTH ROLAND TONINELLO DE ARAUJO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO DE ARAUJO. Filiação: ARNALDO TONINELLO e PAULINA TONINELLO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 4 de maio de 2024 às 11:30h.

SONIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS. Filiação: JOAO JOSE PRIMO e ANA DE OLIVEIRA PRIMO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 4 de maio de 2024 às 17:00h.

SUELI TEREZINHA RIBEIRO, 69 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: EDIVAL NEVES. Filiação: PEDRO ALVES RODRIGUES e MARIA CACILDA MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 4 de maio de 2024 às 11:00h.

VICENTA GONCALVES, 84 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: DOMINGOS CARLOS GONCALVES e ROSALINA ALVES GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de maio de 2024.

VILMA SILVA CORAIOLA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUILHERME CORAIOLA. Filiação: DARIO SILVA e AMELIA DE OLIVEIRA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 4 de maio de 2024 às 17:00h.

