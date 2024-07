Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (21)

ADELAR ANTONIO SPELMANN, 84 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: IVETE SPIELMANN. Filiação: ZEFERINO SPELMANN e VITORIA VIECELLI SPELMANN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 20 de julho de 2024 às 16:30h.

ALBERTO JACQUES DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: LEUTAIDE JACQUES DA SILVA. Filiação: ANTONIO JAQUES DA SILVA e JULIANA AMELIA DE MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 21 de julho de 2024 às 16:00h.

ALVARO HARUO HAYASHI, 70 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) QUÍMICO. Cônjuge: MARIA APARECIDA LEGRACIE HAYASHI. Filiação: ZENHITI HAYASHI e KIKUNO HAYASHI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 21 de julho de 2024.

ARI DO ROSARIO, 91 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: MARINA EXPEDITA JERONIMO DO ROSARIO. Filiação: ORCINO JOSE DO ROSARIO e ANALIA RIBAS DO ROSARIO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 20 de julho de 2024 às 17:00h.

AURORA CARDOSO DA LUZ, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NAO INFORMADO. Filiação: EUCLIDES CARDOSO DA LUZ e ELVIRA ROSA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de julho de 2024 às 17:00h.

CARLOS ALBERTO FRAGA, 72 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Cônjuge: GRACIA MARIA D AVILA FRAGA. Filiação: ORLANDO FRAGA e NORMA GAROFALO FRAGA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de julho de 2024.

CECILIA SOUZA DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOSE VIEIRA DA SILVA. Filiação: ANTONIO QUIRINO DOS REIS e OLINDA SOUZA DOS REIS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 21 de julho de 2024.

CLEVERSON DE SOUZA, 48 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: TATIANA CARVALHO DE SOUZA. Filiação: JOSE OLIVEIRA SOUZA e DIVA SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 21 de julho de 2024 às 16:00h.

DAVI VEIGA DOS SANTOS, 6 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: VICTOR HUGO DOS SANTOS e GISLAINE VEIGA DE SOUZA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 21 de julho de 2024 às 17:00h.

DOMINGO ANTONIO RUIZ, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: EMIDELIA MIGUELINA RUIZ. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 20 de julho de 2024.

DULCE POSSAGNOLO SERGIO, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JULIO PASSAGNOLO e OLYMPIA BALDINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 21 de julho de 2024.

ELOI AUGUSTO KOTOVICZ, 75 ano(s). Cônjuge: TEREZINHA KOTOVICZ. Filiação: RAMAO KOTOVICZ e LUCIA KOTOVICZ. Sepultamento: CREMATORIO VATICANO, domingo, 21 de julho de 2024.

ELPIDIO FERREIRA GOMES JUNIOR, 33 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ELPIDIO FERREIRA GOMES e DIACIR JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de julho de 2024 às 17:00h.

EMILIA DA SILVA ALVES, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM LEME DA SILVA e INACIRA MARIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de julho de 2024 às 10:00h.

FILOMENA KALEVSKA, 84 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: BRUNISLAU KALEVSKI e ROSALIA KALEVSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 21 de julho de 2024.

FRANCISCO LOPES DAS CHAGAS NETO, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: AROLDO LOPES DAS CHAGAS e ROSI CASTELLANO CHAGAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 22 de julho de 2024 às 08:00h.

GENESIO CORREIA LEITE, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: RUBENS CORREIA LEITE e LIDIA CARNEIRO LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de julho de 2024 às 14:00h.

HELENI GONCALVES CAMILO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO JORGE CAMILO. Filiação: FRANCISCO GONCALVES e MADALENA SCALDEA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de julho de 2024 às 14:30h.

HERMINIA CORDEIRO GUEDES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO ALVES PINTO. Filiação: JOAO CORDEIRO GUEDES e MARIA LUIZ DE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 21 de julho de 2024 às 10:30h.

IDELINA MARIA DE JESUS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FELICIO BRAGANCA PEREIRA e MANOELA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de julho de 2024 às 12:00h.

JACIRA DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: FLORISVAL BALDUINO DOS SANTOS e MARIA MONSERRATO SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 21 de julho de 2024 às 16:00h.

JOSE LUIS ZADOROSNY, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MAURICIO ZADOROSNY e GERALDA HUEBEL ZADOROSNY. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 21 de julho de 2024 às 15:00h.

JOSE PEDRO DANIEL, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JANDIRA GOMES DANIEL. Filiação: JOSE PEDRO DORNELAS e RAIMUNDA DANIEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 21 de julho de 2024.

JOSE PEDROSO DE MORAIS, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALIPIO PEDROSO DE MORAIS e MARIA PEREIRA DE MORAIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de julho de 2024 às 16:00h.

KALIEL FERREIRA DA SILVA, 17 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SUZANA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de julho de 2024 às 14:00h.

KARINA MONTEIRO ELERES, 29 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: WILSON JOSE GOMES ELERES e CELINA KATIA FAVACHO MONTEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de julho de 2024 às 09:00h.

LEONOR FRANCA DE CAMPOS, 83 ano(s). Cônjuge: SEBASTIAO DE CAMPOS. Filiação: PEDRO DE FRANCA COSTA e MARIA DE FRANCA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de julho de 2024.

LOURIVAL DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: GLACY FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: BENEDITO DOS SANTOS e ROMILDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de julho de 2024 às 11:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (21)

LOYDE SANTOS GARCIA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELIO DE CASTRO GARCIA. Filiação: LUDOVICO OLEGARIO DE OLIVEIRA e AQUILINA SANTOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: MANDIRITUBA – PR, domingo, 21 de julho de 2024 às 16:00h.

MANOEL ROSA GOIS, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: MARIA APARECIDA GOIS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 21 de julho de 2024.

MARCELO DOS SANTOS, 52 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: LINDOMAR DOS SANTOS e MARIA HELENA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 21 de julho de 2024 às 14:00h.

MARCOLINO GUIDAO DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: GENUINA XAVIER DE SOUZA. Filiação: PEDRO MANOEL DE SOUZA e JOAQUINA CONCEICAO DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 21 de julho de 2024 às 17:00h.

MARCOS ALVES DE QUEIROZ, 61 ano(s). Cônjuge: ROSILENE TERESINHA DE QUEIROZ. Filiação: MANOEL MAFRA QUEIROZ e MARIA DE LOURDES ALVES QUEIROZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de julho de 2024 às 09:00h.

MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO MACHADO, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LEOCADIOBRANCO MACHADO. Filiação: MAURICIO GONCALVES DO NASCIMENTO e VIVTORIA GONCALVES DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATORIO VATICANO, domingo, 21 de julho de 2024.

MARIO JOSE NAREL, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IVONE NAREL. Filiação: JOSE NAREL e EUGENIA NAREL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 20 de julho de 2024 às 19:00h.

MARIZA ANTONIA CALZA, 51 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: EMERSON LUIZ DOS PASSOS. Filiação: GENI CALZA. Sepultamento: MUNICIPAL DE REBOUCAS PRE, domingo, 21 de julho de 2024 às 17:00h.

MARLI DA APARECIDA DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: JOSE ADAO DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO ANTUNES DE SOUZA e DORVALINA RIBEIRA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 21 de julho de 2024.

NILCE ALVES DE SIQUEIRA, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NADIR MARTINS DE SIQUEIRA. Filiação: PEDRO ALVES e ANGELINA FERREIRA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DE CARLOPOLIS, domingo, 21 de julho de 2024 às 17:00h.

SILVERIO ROMANIUKI, 68 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: OTILIA MARIA DE ASSIS ROMANIUKI. Filiação: ESTEFANO ROMANIUK e OLIVIA CARARO ROMANIUKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 21 de julho de 2024 às 14:00h.

TEREZA DIOSINDA DE LIMA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EM BRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 20 de julho de 2024 às 15:30h.

TITO ANDRE BUBNIAK, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ARILDA SILVEIRA BUBNIAK. Filiação: LODOVICO BUBNIAK e FRANCISCA BUBNIAK. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, domingo, 21 de julho de 2024 às 17:00h.

VANDA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JOAO MARIA DOS SANTOS. Filiação: JUVENAL ANTONIO DA SILVA e ETELVINA DE OLIVEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 21 de julho de 2024 às 17:00h.

VASILIJE ZIVANOV, 89 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: TAMAR IURCK ZIVANOV. Filiação: MILIVOJ ZIVANOV e JANJA ZIVANOV. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 20 de julho de 2024 às 17:00h.

VICTOR HUGO DA SILVA MASCARENHAS, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ELVIRA ORATSH MASCARENHAS. Filiação: MIGUEL NACHTIGALL MASCARENHAS e IVANOSKA DA SILVA MASCARENHAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 21 de julho de 2024 às 18:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (21)

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!