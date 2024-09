Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo 01/09/2024

ADEMIR DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ARLINDO JOSE DA SILVA e MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 1 de setembro de 2024 às 16:30h.

AGNALDO VALENTINO DE SOUZA, 49 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LEVI VALENTINO DE SOUZA e CARMELITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 1 de setembro de 2024 às 16:00h.

AGUINALDO CROZETA, 87 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: LAUDELINA CROZETA. Filiação: ANTONIO CROZETA e JULIA RIPINOSKI CROZETA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 31 de agosto de 2024 às 17:00h.

ALICIA BARGUENO AGUDO, 76 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: JULIAN BARGUENO e DOLORES AGUDO BARGUENO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 1 de setembro de 2024.

ANTONIO ADEMIR MURARO, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA ELIZABETE BOSCARDIN MURARO. Filiação: LAURO MURARO e MARIA ROZI BENATO MURARO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 1 de setembro de 2024 às 16:00h.

ANTONIO SOARES FRAGOSO, 78 ano(s). Cônjuge: TEREZA VIRMOND FRAGOSO. Filiação: JOSE SOARES FRAGOSO e MARCILIA SOARES FRAGOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 1 de setembro de 2024.

ANTONIO URBANO GOULART, 75 ano(s). Profissão: MECÂNICO AUTOMOTIVO. Cônjuge: MARGARIDA DE CAMPOS GOULART. Filiação: JOSE APARECIDO GOULART e ERMENEGILDA ALCANTARA GOULART. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 1 de setembro de 2024 às 16:00h.

ARLETTE PETRELLI BUENO, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ CARLOS DOS SANTOS BUENO. Filiação: NICOLAU PETRELLI JUNIOR e ALBINA PETRELLI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 1 de setembro de 2024 às 14:00h.

ARY REIS PORTUGAL JUNIOR, 72 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: ARY REIS PORTUGAL e MARIA RITA FONSECA PORTUGAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 1 de setembro de 2024 às 10:00h.

BRAULINO MARQUES DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: ANTONIO MARQUES DA CONCEICAO e FRANCISCA BARBOZA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 1 de setembro de 2024 às 17:00h.

CARMEN DALVA FREITAS, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: LUIZ CARLOS FREITAS. Filiação: EUGENIO ANDRETTA e MARIA MERCEDES ROSNER ANDRETTA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 31 de agosto de 2024 às 19:00h.

CLEUZA LUPION CORNELSEN, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE LUPION e IRENE COELHO LUPION. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, domingo, 1 de setembro de 2024.

CLEYTON DALBIANCO DO NASCIMENTO, 35 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: CARLOS FERNANDO DO NASCIMENTO e ROSALINA DALBIANCO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 11:00h.

DORIVAL INACIO DA SILVA, 47 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: EDINEIA APARECIDA DA SILVA. Filiação: ADEMIR INACIO DA SILVA e HILDA ROZENDA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL, domingo, 1 de setembro de 2024.

DORIVAL KESKOSKI, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SEBASTIAO KESKOSKI e MARIA KESKOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 1 de setembro de 2024 às 13:30h.

EDITE ODETE COSTENARIO, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ROBERTO BLITZKOW e JULIA BLITZKOW. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 31 de agosto de 2024 às 17:00h.

EDNA LOPES DA CRUZ, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO VITOR DA CRUZ e ILIZETE LOPES DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 1 de setembro de 2024 às 17:00h.

EDUARDO JOAO SZTRYBER, 79 ano(s). Cônjuge: DORACI SZTUBER. Filiação: ALEXANDRE SZTYBER e JANINA SZTYBER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 1 de setembro de 2024 às 12:30h.

GESSE RIBEIRO, 39 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: CELESTINO RIBEIRO e SAMARA LUCIA DE MOURA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 1 de setembro de 2024 às 17:00h.

ILSE ANSCHAU GIACOMAZZO, 89 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO ANSCHAU FILHO e ROSALINA KOBER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 1 de setembro de 2024 às 17:00h.

IOLALIA ANTUNES BORGES, 74 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: OZORIO BORGES DE LIMA e OTILIA ANTUNES BORGES. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 1 de setembro de 2024 às 17:00h.

ISIS BUFREM KLEIN, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FERES BUFREM e MARIA MATTAR BUFREM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 1 de setembro de 2024 às 16:00h.

IZALBENIS DO ROCIO PINTO DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EVARISTO SAMPAIO PINTO e LENY DA CRUZ PINTO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, domingo, 1 de setembro de 2024.

JOAO AUGUSTO PATRICIO DOS SANTOS JUNIOR, 43 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JOAO AUGUSTO PATRICIO DOS SANTOS e PAULINA NAIR CUBAS DE LIMA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 1 de setembro de 2024 às 17:00h.

JOAO JACINTODA SILVA, 79 ano(s). Cônjuge: CARMEN LUCIA PEREIRA DA SILVA. Filiação: DEMETRIO ONORIO DA SILVA e SILVANA OLIVEIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 1 de setembro de 2024 às 16:00h.

JOB MOREIRA ALVES, 89 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Cônjuge: ASCEICAO RIBEIRO ALVES. Filiação: JOAQUIM MOREIRA ALVES e JULIA LUZIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 1 de setembro de 2024 às 17:00h.

JOEL KUSTER DE CAMARGO, 43 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: OSMAR KUSTER DE CAMARGO e SUELI CAMARGO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, domingo, 1 de setembro de 2024 às 17:00h.

JOSE ISMAEL ALVES NORBERTO, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: GRACELIA PIRES DA SILVA NORBERTO. Filiação: IZIDORO ALVES NORBERTO e GUILHERMINA DE OLIVEIRA NORBERTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de setembro de 2024 às 11:00h.

JULIA DE FATIMA NAROK, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIANO NAROK. Filiação: PEDRO MULLER DE SIQUEIRA e DIONISIA BAIDO SIQUEIRA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, domingo, 1 de setembro de 2024 às 16:00h.

JULIANE FRANCIELI ZOLKIEWICZ, 57 ano(s). Profissão: TÉCNICO RADIOLOGIA. Filiação: ROMANUS ZOLKIEWICZ e VERA LUCIA ZOLKIEWICZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de setembro de 2024.

KENJI SUENAGA, 85 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: MIEKO UEHARA SUENAGA. Filiação: KIYOSHI SUENAGA e HATUYO SUENAGA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 1 de setembro de 2024 às 10:00h.

LAURECI LOPES, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALVIR LOPES e LUIZA SCHUARTES LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 31 de agosto de 2024 às 17:00h.

LEONIDES DA CRUZ NEGOSEKY, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ROBERTO NEGOSEKY e ZEFERINA DA CRUZ NEGOSEKY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 1 de setembro de 2024 às 15:00h.

LOURDES DE PAULA PEREIRA, 81 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: LEONEL JOSE PEREIRA. Filiação: JOAO DE PAULA PEREIRA e FRANCISCA SANTOS PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 1 de setembro de 2024 às 11:00h.

LUIZ CARLOS DE MENDONCA, 78 ano(s). Profissão: SECURITÁRIO(A). Cônjuge: MARIA JOSE SOARES. Filiação: MARCILIO DE MENDONCA e ELOAH DINA DE MENDONCA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 1 de setembro de 2024 às 11:00h.

LUIZ CARLOS RODRIGUES, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA FAVERO RODRIGUES. Filiação: SEBASTINA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 1 de setembro de 2024 às 16:30h.

LUIZA LACAVA LORDELLO, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAQUIM LORDELLO ALVES FILHO. Filiação: NICOLA LACAVA e FIOMENA MATTIAZZO LACAVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 31 de agosto de 2024 às 16:30h.

MARCOS ANTONIO KANIA, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALFONSO KANIA e IRIA KANIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 1 de setembro de 2024 às 11:00h.

MARIA APARECIDA DOS SANTOS MIQUELISSA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORESTE MIQUELISSA. Filiação: OLIMPIO SERVELLO DOS SANTOS e IDALINA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 1 de setembro de 2024 às 16:30h.

MARIA DA LUZ BARVIK, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CLAUDIO BARVIK e CELINA AMELLI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 1 de setembro de 2024 às 11:00h.

MARIA DE FATIMA MARTINS SOUZA, 64 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: VICTORIA MARTINS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 1 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARIA SILVIA CORREA PESCH, 83 ano(s). Cônjuge: JOSE PEREIRA PESCH. Filiação: JOAO ALVES CORREA e IRENE CORREA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 31 de agosto de 2024 às 18:00h.

MARLENE DA SILVA BUENO DA SILVEIRA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA SANTOS DA SILVEIRA. Filiação: JOAO BUENO DO AMARAL e LEOPOLDINA SILVA BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de setembro de 2024 às 14:00h.

MARLENE NUNES AVILA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DIRCEU DA COSTA AVILA e MARIETA NUNES AVILA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 1 de setembro de 2024 às 13:30h.

MARLI DA ROSA CARVALHO, 57 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO e JURACI DA ROSA CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 17:00h.

MATILDE ROMBACH DE ALMEIDA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDGARD ROCHA DE ALMEIDA. Filiação: HASSO GERALDO ROMBACH e JURMELINA ROMBACH. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 1 de setembro de 2024 às 11:30h.

MERCEDES SCHULTZ ZONATTO, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: VALDEMIRO FERREIRA. Filiação: PEDRO SCHULTZ e MARIA ALVES SCHULTZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 1 de setembro de 2024 às 17:00h.

NELCY SEHN PEREIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO ROBERTO SEHN e ELOYNA ALSINA SEHN. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL, domingo, 1 de setembro de 2024 às 17:00h.

NEUZA DA SILVA SOBIERANSKI, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EURIDES TIBURCIO DA SILVA e LUZIA DE SOUZA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 1 de setembro de 2024 às 16:00h.

NILDA FERRAZ DO CARMO NOGUEIRA, 94 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: NELSON NOGUEIRA. Filiação: MANOEL FURQUIM FERAZ e EMIDIA RODRIGUES DE MELO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 1 de setembro de 2024 às 15:00h.

OTILIA SCHNEPPER KREDER, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FREDERIKO SCHNEPPER e LUIZA DIAMANT SCHNEPPER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, domingo, 1 de setembro de 2024 às 08:30h.

PATRICIO SAMY GOMES, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PATRICIO GOMEZ MARTINEZ e MARIA DE LOURDES SAMY GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 1 de setembro de 2024 às 10:00h.

PEDRO GOMES PINTO, 80 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: GENI DA CRUZ PINTO. Filiação: MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA e AMELIA FERREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 10:00h.

RAMOS CAMILO, 84 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: JOARACY CIPRIANO CAMILO. Filiação: JOAQUIM CAMILO e DURVALINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 1 de setembro de 2024.

RAUL MORAES E SILVA, 93 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA ALBA MENDES SILVA GASTAO BARBOSA XAVIER. Filiação: ELPINO MORAES E SILVA e EROTIDES RIBEIRO DE MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 1 de setembro de 2024.

ROSA SMANHOTO CHIARELLO, 90 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: DARCI CHIARELLO. Filiação: LUIZ ESMANHOTO e MADALENA ZANOTO ESMANHOTO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 1 de setembro de 2024 às 15:00h.

SIMAO DE PAULA CORDEIRO, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARLINDO DE PAULA CORDEIRO e SERZELINA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO CONCEIÇÃO DOS TULIOS, sábado, 31 de agosto de 2024.

TERESINHA PONTES RODRIGUES DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JORDAO FERNANDES e GUILHERMINA RAISEL PONTES FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 1 de setembro de 2024 às 14:00h.

TEREZINHA DE JESUS NIZES DE OLIVEIRA, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ISAIAS DE OLIVEIRA. Filiação: ANIBAL NIZES e ELVIRA SANT ANA NIZES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 1 de setembro de 2024 às 16:00h.

VALERIA ZAKRZEWSKI GROSSL, 76 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: JOSE HILARIO GROSSL. Filiação: LADISLAU ZAKRZEWSKI e ESTEFANIA ZAKRZEWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 1 de setembro de 2024 às 17:00h.

VANILDA DE SOUZA, 6 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ASTGROGILDO DE SOUZA e MARIA DA LUZ NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 1 de setembro de 2024 às 14:00h.

VICENTE GONDEK, 84 ano(s). Cônjuge: VIRGINIA JOANA HITNER GONDEK. Filiação: FRANCISCO GONDEK e VICTORIA GONDEK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, domingo, 1 de setembro de 2024 às 17:00h.

VILMA DE FATIMA MEDEIROS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELIO RIBEIRO MARTINS. Filiação: BENEDITO MEDEIROS e MARIA DE JESUS DELFINO MEDEIROS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de setembro de 2024 às 09:00h.