Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (24)

ALESSANDRO RIBEIRO DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GUMERCINDO RIBEIRO DA SILVA e MARIA TAMINE DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 16:30h.

ALMIR LUIZ REBELATO, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: WANDA REBELATO. Filiação: VITORIO REBELATO e JOANA BOBATO REBELATO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 15:00h.

ANDRE DE FELICE SOBRINHO, 71 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: ANITA DE FELICE. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ANDRE PEREIRA DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MANOEL ANTONIO DOS SANTOS e JOAQUINA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ARNOLDA MARIA DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO VICTORIO DA SILVA. Filiação: MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 16:00h.

CARLOS APARECIDO RAEL, 60 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ONOFRE RAEL e ANTONIA DE ALMEIDA RAEL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 10:00h.

CELIA REGINA DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CASTORINO SUTIL DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE AMADEU DE OLIVEIRA e GEORGINA FRAGOSO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 17:00h.

CLAUDIO MARTINS BESERRA, 58 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: DEJANIRA BESERRA. Filiação: GILBERTO FERREIRA BESERRA e ANITA MARTINS BESERRA. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE PARANAGUA – PR, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 14:00h.

CLEUSA DOS PRAZERES VEIGA RIBEIRO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOVINO VEIGA RIBEIRO e MARTA VEIGA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 10:00h.

DALCIDIO NUNES DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARAGLAI SUZANA PEREIRA DOS SANROS. Filiação: JOSE UMBELINDO DOS SANTOS e CLORINDA NUNES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 24 de dezembro de 2024.

DOLORES OTILIA REZENDE, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DARCY PAIM REZENDE e LOURDES CAVION REZENDE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 10:00h.

ERONDINA PROENCA DE ALMEIDA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALGACIR RAMOS DE ALMEIDA. Filiação: FAUSTO PROENCA e IDALINA PROENCA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 11:00h.

GABRIEL GREBOGY, 69 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA GREBOGY. Filiação: FRANCISCO GREBOGY e OLIVIA KUSMANN GREGOGY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 10:00h.

HILDA DO CARMO DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE JOAO FONSECA DA SILVA. Filiação: ALBERTO CARMO e PEDRA MARCELINA DO CARMO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 17:00h.

JOACI JOSE DE FREITAS, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ERCI FERREIRA DE FREITAS. Filiação: JOAO MARIA DE FREITAS e MARI DO ESPIRITO SANTO DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 14:00h.

JOAO CARLOS SIMIONI, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIA APARECIDA SIMIONI. Filiação: JACOB SIMIONI e JUVINA FREITAS SIMIONI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 10:00h.

JORGE ESQUEDINO DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: MARIA DOS SANTOS ALBINO. Filiação: AMELIA ESQUEDINO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024.

JOSE MARIA BOMFIM DE LARA, 70 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: SUELI DO ROCIO SKORA BOMFIM DE LARA. Filiação: OSORIO BOMFIM DE LARA e JOAQUINA VIEIRA ARVARENGA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 15:00h.

JOSE VALDEMIR MADEIRA, 58 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: LUCILENE PEREIRA DE SOUZA. Filiação: AMILTON DE AGUIAR MADEIRA e REIMINA MADEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 16:30h.

JOSE VAZ, 102 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ORUTY BOEIRA MORENO VAZ. Filiação: JULIO VAZ e JUVELINA DE SOUZA VAZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 14:00h.

JOSMAR PADILHA DO NASCIMENTO, 58 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: EUGENIO PADILHA DO NASCIMENTO e MARIVALDA ALVES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 11:30h.

LAURA COLLACO, 84 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: FRANCISCO SAIDE SEIXAS. Filiação: CLEMENTINO PIRES COLLACO e INFANCIA LUIZA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 12:00h.

LUIS FERNANDO CLETO, 54 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Cônjuge: CRISTIANE MOREIRA CLETO. Filiação: DOMINGOS BAPTISTA CLETO e MARIA IRANIR DOMINGUES CLETO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 13:00h.

MARIA ALICE GUILHERME RIBEIRO, 79 ano(s). Filiação: ANTONIO GUILHERME RIBEIRO e LEONOR DE OLIVEIRA GOES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 10:00h.

MARIA APARECIDA MARTINELI LOPES, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO FERREIRA LOPES. Filiação: DOMINGOS MARTINELLI e ELVIRA FERRETI MARTINELI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 14:00h.

MARIA DO LIVRAMENTO SOBRINHO, 73 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: MONOEL NAZARIO SOBRINHO. Filiação: FRANCISCO MARQUES DO NASCIMENTO e LUZIA FRANCISCA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024.

MARIA TERESINHA LOPES, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALFREDO LOPES. Filiação: BENEDITO BARBOSA DE AGUIAR e APARECIDA BENTO DE AGUIAR. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MARILENE RIBEIRO DOS SANTOS, 50 ano(s). Filiação: OSNI RIBEIRO DOS SANTOS e CARLINDA SOARES MIRANDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de dezembro de 2024.

NICOLLAS GONZAGA DA SILVA, 19 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IVAN GONZAGA DA SILVA e SANDRA MARA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ODAIR FURQUIM, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GUMERCINDO FURQUIM e ZILMA MARIA FURQUIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de dezembro de 2024.

OZIR JACOMEL DE AGUIAR, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: OZIR SCHUHLI DE AGUIAR e ADY JACOMEL AGUIAR. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 16:00h.

RAFAEL ALVES OCTAVIAN, 37 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: NERIO APARECIDO OCTAVIAN e CLARICE ALVES DE BRITO. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE CAMPO LARGO – PR, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 16:00h.

ROBERTA JOHANNA DE SUS, 34 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: GIULIANO OLIVET MIQUELETTO. Filiação: ROBERTO AICAR DE SUS e IEDA MARIA MENDONCA DE SUS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ROSANGELA MARIA SOAREES, 39 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ANGELINO SOARES e DINAIR MARIA SOARES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 17:30h.

ROSELI BRANDAO ANDRADE, 87 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARLINDO BRANDAO ANDRADE e IRACEMA ALVES SILVERIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 17:00h.

SERGIO MANUEL SILVA LOPES DUARTE, 77 ano(s). Cônjuge: SILVIA MARA LANGNER. Filiação: RAUL LOPES COELHO DUARTE e MARIA MADALENA COSTA E SILVA LOPES DUARTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 17:00h.

SUELY CARNEIRO MARTINS, 73 ano(s). Profissão: DIVULGADOR(A). Filiação: BENTO MARTINS e MARIA DELFINA CARNEIRO MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 11:00h.

WAGNER DO ESPIRITO SANTO, 48 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: PATRICIA ESTEVES AUGUSTO. Filiação: MESSIAS DO ESPIRITO SANTO e MARIA IVONETE TAVARES DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024.

