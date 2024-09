Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (17)

ADAO SOARES DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOAOMSOARES DOS SANTOS e RITA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 17 de setembro de 2024.

ADIR AGOSTINHO MASCHIO, 71 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: REGINA DALPRA MASCHIO. Filiação: JOAO MASCHIO NETO e APOLONIA STRAPASSON MASCHIO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 15:00h.

ALFREDO JANTSCH, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: RAQUEL LIPINSKY JANTSCH. Filiação: EWALDO JANTSCH e MARIA CARTOLA JANTSCH. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 11:00h.

AMILTON MUCHAKI, 55 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: PEDRO MUCHAKI e ANGELINA MUCHAKI. Sepultamento: CEMITERIO ESPIGAO DAS ANTAS – MANDIRITUBA – PR, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 16:30h.

ARMANDIO RANKEL, 76 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ISAURA SCHMIDT RANKEL. Filiação: AFONSO RANKEL e ELEODORA CORDEIRO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 17:00h.

CARLOS ROBERTO REINALDI, 61 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: TERESA DE LOURDES DE SOUZA REINALDI. Filiação: JOAO REINALDI e ZENAIDE ALEGRO REINALDI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 16:30h.

DALZIRA GOULART MOREIRA CONSTANTIN, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NILTON MATANA CONSTANTIN. Filiação: JOSE MOREIRA DE AGUIAR e EMILIA GOULART DE AGUIAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 19:00h.

DARCI HELENA VONZOSKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NESCIO ROSA e MARIA SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 17 de setembro de 2024.

DOMINGOS CAETANO DA CUNHA, 93 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: OLIVIA DA CUNHA. Filiação: MANOEL CAETANO DA CUNHA e ROSA DA CUNHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 15:00h.

EMILIA DE NOGUEIRA MAIA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO VICENTE MAIA. Filiação: JOSE LOURENCO DE NOGUEIRA e OLIVIA VIANA DE NOGUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 15:00h.

EUNICE PAES DE SOUZA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILTON GASPAR DE SOUZA. Filiação: BENEDITO PAES DE ARRUDA e GLORIA LEMES DE ARRUDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 17:00h.

EURIDES GOMES DIAS, 89 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: FRANCISCO GOMES DIAS e ANA ROSA MARIA DIAS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 11:00h.

EVARISTO DALCOL ESTEVAO, 73 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: ROSANGELA TRIVELONI ESTEVES e LUIZA DALCOL ESTEVES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 15:30h.

HERBERT PORNER, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ADAIR APARECIDA PORNER. Filiação: ANTONIO PORNER e OLINDA PORNER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 10:00h.

JOAO GILBERTO VIANA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO PEDRO VIANA e MARIA TRINDADE VIANA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 13:00h.

JOSE AGNER, 84 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ARSENO AGNER e ADONITA DE FARIA AGNER. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 16 de setembro de 2024.

JOSE DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA ROSA DOS SANTOS. Filiação: MIGUEL DOS SANTOS e ALICE MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 14:00h.

KARINA JANZEN, 43 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: NICOLAU GERALDO JANZEN e ZELINA JANZEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 16 de setembro de 2024.

LAURO TAKUO TOMIZAWA, 82 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Cônjuge: CECILIA MIDONI KUROKAWA TOMIZAWA. Filiação: GUICHI TOMIZAWA e KIMIE TOMIZAWA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 16:30h.

LUIZ DA SILVA SOBREIRA, 78 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Cônjuge: FRANCISCA DA SILVA SOBREIRA. Filiação: OLIMPIO DA SILVA SOBREIRA e PEDRINA IZABEL DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 09:00h.

LUIZ GONZAGA SILVA, 87 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: NAO INFORMADO. Filiação: JOAO JUSTINO DA SILVA e ANA AUGUSTA DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 13:30h.

LUIZ ROBERTO SOBRINHO, 74 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ANTONIA VIEIRA LOBO SOBRINHO. Filiação: MANOEL JOSE SOBRINHO e ROSALINA DE OLIVEIRA MOURA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 16:30h.

LUIZ SUOMINSKY, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARLENE PEREIRA SUOMINSKY. Filiação: URBANO SUOMINSKI e THEREZINHA SUOMINSKY. Sepultamento: CEMITERIO TARUMA, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARIA JUREMA BATISTA, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO BATISTA e PEDRINA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: PAROQUIAL BATEIAS, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARIA VANEZA SILVA SANTOS, 42 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS e MARIA JOANA SILVA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 11:00h.

MARIO STUHLERT, 96 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AUGUSTO STUHLERT e HELMA STUHLERT. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, terça-feira, 17 de setembro de 2024.

NEIVA PRACA JACOMELO, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO PRACA e ROSA CREDICO PRACA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 17 de setembro de 2024.

ODETE DA GRACA RODRIGUES LIMA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: UBALDINO RODRIGUES DE LIMA e DURVALINA RODRIGUES DE PAULA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 17:00h.

OTAVIO FIALA, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: OLGA BROGNI FIALA. Filiação: BASILIO FIALA e ANA JAREMINSKA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 17:00h.

PATROCINIO CLEMENTE DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO CLEMENTE DA SILVA e MARIA CONCILIA DE JESUS SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 15:00h.

PAULO BRASILIANO DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA EUNICE CALAZAN. Filiação: BRASILIANO JOSE DE OLIVEIRA e TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 16:30h.

ROSA DOMINGUES AMERICO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADELINO DOMINGUES DO ESPIRITO SANTO e LAURINDA SERAFIM DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 11:00h.

SANDRA SOARES CARDOSO, 43 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ROBERTO CARDOSO e ESMERINA SOARES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 11:00h.

SERGIO ROBERTO BELOTTO, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: VICTORIO BELOTTO e GUADALUPE GARCIA BELOTTO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 15:00h.

SONIA LOPES DE JESUS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERNANDO DE JESUS. Filiação: JOAO LOPES e ANA KALETKA LOPES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 16 de setembro de 2024.

ZALEZIA SABINO DE ALCANTARA, 79 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOSE MARIA DE ALCANTARA. Filiação: JOSE SABINO DE OLIVIERA e GERALDA RAMALHO DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 17:00h.

