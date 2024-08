Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (13)

ALFREDO ROSA, 78 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: NOEMIA JESUS DE ANDRADE ROSA. Filiação: JOSE GERVASIO ROSA e HELENA ROCHA. Sepultamento: CEMITÉRIO DA TRIGOLANDIA (PIEN), quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 09:00h.

ANA MARIA MACHADO MARENCO, 77 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: ELISEU SILVA MARENCO e RUTH MACHADO MARENCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 14:30h.

ANGELA APARECIDA OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILLIAN DE SOUZA. Filiação: LAZARO RODRIGUES OLIVEIRA e NEUZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 11:30h.

ANTONIO CARLOS QUINTELLA DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE GOMES DA SILVA FILHO e MARIA QUINTELLA DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 20:00h.

APPARECIDA LUIZA ALBERINI KOHLER, 97 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LEO KOHLER. Filiação: JOAO ALBERINI e IDA ZAPPAROLI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 11:00h.

AUGUSTO LANGA, 76 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Cônjuge: ZELIA MARIA LANGA. Filiação: LEONARDO LANGA e ANNA KICHIJANOSKY LANGA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO DE FREITAS LINS, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SILVERIO DE FREITAS e DJANIRA MARIA LINS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 14:00h.

CARLOS FERNANDO ROSSA, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUZIA APARECIDA PETERSEN ROSSA. Filiação: FRANCISCO ROSSA e JESUVINA ROSSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 10:00h.

CARLOS ROBERTO PEREIRA, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VERA LUCIA MANN PEREIRA. Filiação: LAURO PEREIRA e NAIR NICARETTA PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

CELIA DORI MAIA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HENRIQUE. Filiação: PULINO PEREIRA MAIA e OLGA DORI MAIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 16:00h.

CIRILO PINTO DE SOUZA, 76 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Cônjuge: TEREZINHA ROCHA DE SOUZA. Filiação: ANTONIO PINTO DE SOUZA e ALEXANDRINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 09:00h.

DARCY HORTENCIO, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TEREZA DE PAULA MATHIAS. Filiação: JOSE HORTENCIO e MARIA DALIRIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

DINA BOTTE, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO VUICIK. Filiação: AMERICA BOTTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 15:30h.

DINOR JOSE RODRIGUES, 71 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: LUZIA DA LUZ RODRIGUES. Filiação: BENEVENUTO RODRIGUES DE ANDRADE e LEONOR GASPAR DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 17:00h.

ELIZABETH VITOR, 48 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE GASPAR VITOR e ISABEL MOIA VITOR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 16:30h.

EMIDIA CAVALLI AMARO, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CATYLIN ROBERTA CAVALLI AMARO. Filiação: GUERINO CAVALLI e MARIA DAS DORES CAVALLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 09:00h.

ENI GARCIA GOULART, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DELFINO GOULART e EUGENIA GARCIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

ERCILIO PINHEIRO DE LIMA, 77 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: NEIDE BEZERRA DE LIMA. Filiação: EGIDIO PINHEIRO DE LIMA e MARIA ROSA DE LIMA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

ETELVINA DE LIMA RODRIGUES, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO CARVALHO DE LIMA e LUIZA MACHADO DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

EUDETH LOURDES LEINECKER, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO DE ASSIS LEINECKER. Filiação: EMILIO BAIL e MARIA JOSEFINA BAIL. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 11:00h.

GABRIEL QUENUPE TEODORO, 2 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: ALEX TEODORO DE PAULA CAMPOS QUENUPE e GABRIELA QUENUPE XAVIER TEODORO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

GUIOMAR CORREA MACHADO, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EUCLIDES MACHADO e ADELINA CORREA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 11:30h.

HELMUT ERICH RICHARD FUCHS, 99 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ANNA MARGARIDA FUCHS. Filiação: KARL ALBERT RICHARD FUCHS e AMALIE IDA MARIA FUCHS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 14:00h.

IRINEU MODA, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ELZA VERGINIA GREGOLIN MODA. Filiação: ANTONIO MODA e LUIZA BESSI MODA. Sepultamento: CEMITERIO PIRACICABA, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

ISABELI LEMOS CAMARGO, 26 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: EDSON ANTONIO CAMARGO. Filiação: JOAO ALCIONE LEMOS e ROSINEI APARECIDA BUENO LEMOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 17:00h.

JANE GIANINI ROMANO, 73 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: EVALDO GIANINI e LEONI FALARZ GIANINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 13:30h.

JOAO ADRIANO CARDOZO CORREA, 46 ano(s). Profissão: PINTOR(A) AUTOMOTIVO. Filiação: OSVALDIR CORREA e IUSMARA DO ROCIO CARDOZO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 15:30h.

JUCI VEIGA CAMPOS, 90 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: NILSON DE OLIVEIRA CAMPOS. Filiação: JULIO DOS SANTOS VEIGA e MARIA DOS SANTOS VEIGA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 13:00h.

JUDITH MARQUES SACCHELLI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS SACCHELLI. Filiação: HUGO MARQUES e CELESTE SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 12:00h.

JULIO DOS ANJOS SOUZA, 56 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: NILSA VIEIRA SOUZA. Filiação: JOSE TONI DE SOUZA e MARIA DOS ANJOS SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 09:30h.

LAURI LISBOA, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TELMA LOPES LISBOA. Filiação: JOAO ALVES LISBOA e NOEMIA CRUZETA LISBOA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 10:00h.

LINDON KULEK, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: WENCESLAU KULEK e GENOVEVA KULEK. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 16:30h.

LUCIELLY MARIA ROCHA, 27 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: RENILDO PORFIRIO DA ROCHA e LUCIA APARECIDA CORREIA DA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 16:00h.

LUIZ HENRIQUE DE GOES, 65 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: IVO JOSE DE GOES e HERMINIA EMILIA SCHREDER DE GOES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 11:00h.

MARIA ANGELINA BATISTA LEMOS TOPPEL, 75 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: GERSON TOPPEL. Filiação: CELSO LEMOS e MARIA DE LOURDES LEMOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 16:30h.

MARIA BRENSEN LACERDA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JURANDYR SOUZA LACERDA. Filiação: THIAGO BRENSEN e OLGA DE OLIVEIRA BRENSEN. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 17:00h.

MARIA CRISTINA ANDRADE RIBEIRO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ALBERTO PINTO RIBEIRO. Filiação: ADEMAR ANDRADE LEAL e ANEZIA MARIA DE SALLES ANDRADE. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

MARIA CRISTINA DOMBROWSKI, 62 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: CLAUDIO ALVES DE SOUZA. Filiação: EDEGAR DOMBROWSKI e DEOCELIA DOMBROWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

MARIA DA LUZ SANTOS, 77 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Cônjuge: GEREMIAS GUELLER. Filiação: ALFANOR DE OLIVEIRA SANTOS e OLANDINA SILVA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 15:00h.

MARIA DAS DORES RIBEIRO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCY RIBEIRO ( FALECIDO). Filiação: VERGILIO RODRIGUES DE CARVALHO e ROSALINA DOS SANTOS CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 09:30h.

MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAVID FERREIRA DA SILVA. Filiação: MARCOS ANTONIO RIBEIRO e ANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 08:45h.

MARIA MIKALDO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MIKALDO. Filiação: CORNELIO HORNUNG e EVA HORNUNG. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 16:00h.

MARIA SALETE MUNIZ RIBEIRO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BAIDO. Filiação: UMBELINO ALVES RIBEIRO e VITORIA MUNIZ RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 17:00h.

MARLY RIBEIRO CHUDZIK, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE EVALDO CHUDZIK ( FALECIDO). Filiação: EPAMINONDAS RIBEIRO e NAYR MARCOSKI RIBEIRO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA / PR, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

MAURILIO GONCALVES PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IVETE MILDEMBERG PEREIRA. Filiação: SILVANO CONSTANTE PEREIRA e LUIZA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 16:30h.

MIEKO DONOMAI NISIMURA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HIDEO NISIMURA. Filiação: KOJIRO DONOMAI e SUE DONOMAI. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

NEUSA BENTO GOMES, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE BENTO e LOURDES BENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 10:00h.

OLIVIO DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO DOS SANTOS e ANTONIA DA SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

PAULO CARDOSO, 87 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: GISELHA ANASTACIA CARDOSO. Filiação: SERAFIM EMILIO CARDOSO e LEONTINA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 16:00h.

ROVILSON DA SILVA PRADO, 72 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: LANI DAS GRACAS PRADO. Filiação: LUIZ ROMAO DO PRADO e PATROCINIA DA SILVA PRADO. Sepultamento: CEMITÉRIO JOAO XXIII (LONDRINA), terça-feira, 13 de agosto de 2024.

SEBASTIAO SOUZA FOGACA, 85 ano(s). Profissão: USINEIRO. Cônjuge: RAEMA GALVAO FOGACA. Filiação: DOMINGOS ALVES FOGACA e ELVIRA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 16:30h.

VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS ( FALECIDA). Filiação: FRANCISCO VITORIO DOS SANTOS e MARIA ALVES RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

VINICIUS JAZE WOLPERT, 38 ano(s). Profissão: ESCREVENTE. Filiação: HERMANN WOLPERT e ALINE APARECIDA JAZE WOLPERT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

