Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (12)

ADAIR DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: FISCAL OBRAS. Cônjuge: JENI TONIAL DA SILVA. Filiação: ISALTINO DA SILVA e CECILIA PEGGERE DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 18:30h.

ADAO CARISSIMO, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA MARLENE PEREZ CARISSIMO. Filiação: VICTOR CARISSIMO e FAGUNDES BENITES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 13:00h.

ADOLAR NICOLUZZI, 83 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: JOAO NICOLUZZI e ANTONIETA NICOLUZZI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 15:00h.

ADRIANA CANTELLI, 52 ano(s). Profissão: ANALISTA RECURSOS HUMANOS. Filiação: ARTUR CANTELLI e BERNARDINA LOURENCA CANTELLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 12 de novembro de 2024.

AMILTON FERREIRA DE MORAIS, 51 ano(s). Filiação: ELVIRA FERREIRA DE MORAIS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, terça-feira, 12 de novembro de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (12)

ANTONINHA ALVES, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERNESTO DALBERTO. Filiação: MARIA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 12 de novembro de 2024.

ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA JORGE DO NASCIMENTO. Filiação: FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO e MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 15:00h.

DEIVET ANGELO GAI, 43 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ELISEO PEDRO GAI e ADELINA FRANCESKI GAI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 16:30h.

DINALVA MARIA VALENTE PUPPI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO PUPPI JUNIOR. Filiação: HUMBERTO VALENTE e ELVIRA JUGLAIR VALENTE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:00h.

DINORAH DIAS BACOVIS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HYZIR BACOVIS. Filiação: DURVAL DIAS e CARMELITA PIMPAO DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (12)

DULVALINA SALOMAO DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOSE SALOMAO. Filiação: MANOEL OLIMPIO DA SILVA e ALICE HONORIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:00h.

EDEMAR ANTONIO DE CAMARGO, 76 ano(s). Cônjuge: AREA ULIANO DE CAMARGO. Filiação: JESUINO ANTONIO DE CAMARGO e ZULMIRA FERREIRA DE CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 10:00h.

EDUARDO SOARES PILAR, 17 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: MARCOS CLEMENTE PILAR e CRISTINA APARECIDA SOARES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, terça-feira, 12 de novembro de 2024.

GABRIEL DE SOUZA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO FRANCISCO DE SOUZA e ELIDIA MARIA PAULA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 12 de novembro de 2024.

GLETE SCHWAMBACH, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALBERTO SCHWAMBACH. Filiação: GOTTFRED SCHMIDT e OTTILIA SCHMIDT. Sepultamento: MUNICIPAL DE MARIPA PR, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:00h.

GUILHERME DE MATOS PEREIRA, 22 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Filiação: ALEXANDRE PEREIRA e GISLAINE FERREIRA DE MATOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 16:30h.

JANETE APARECIDA CLEMENTE DO VALE, 58 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: FRANCISCO DO VALE. Filiação: ANTONIO AMANCIO CLEMENTE e ATILIA MARIA DE CARVALHO CLEMENTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (12)

JOANA WENCLAV BATISTA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARISTIDES MIRANDA BATITA. Filiação: JULIO WENCLAV e LYDIA JOSEFA KUCZERA WENCLAV. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 11:30h.

JONAS FRANCISCO MACHADO, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LEONOR GARCIA MACHADO. Filiação: JOSE FRANCISCO MACHADO e JUVENTINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 15:30h.

JUCIANE APARECIDA DALAGNOL, 54 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JOAO PEDRO DALAGNOL e MARIA TEREZINHA DOS SANTOS DALAGNOL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 10:00h.

KEVIN HENRIQUE DA SILVA, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: REBECA MORGANA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 13:00h.

LINA SCHULZ, 80 ano(s). Filiação: ERVINO ZEMER e EMA ZIEMER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:00h.

LINCOLN JOSE DA SILVA PEREIRA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: FIRMINA DA SILVA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 13:00h.

LIVIA TETZLAFF DOS SANTOS, 8 mes(es). Filiação: VALDEMIR ALVES DOS SANTOS e KAREN CRISTINA TETZLAFF. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 12 de novembro de 2024.

LIZETE BRUSAMOLIN MILEKE, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU MILEKE. Filiação: EMILIO BRUSAMOLIN e THEREZA MAXIMILIANO BRUSAMOLIN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 14:00h.

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA, 45 ano(s). Filiação: SEBASTIAO DE OLIVEIRA e ELIANE DE FATIMA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 16:00h.

MARIA DE SOUZA, 91 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ANTONIO MANOEL DA SILVA e CEZARINA JULIA DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO PAROQUIAL DA RONDINHA, terça-feira, 12 de novembro de 2024.

MARIA IVETE NICOLETTI SEGALA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALMIRO ZAMBON SEGALA. Filiação: LUIZ NICOLETTI e EUFRAZIA VIEIRA NICOLETTI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (12)

MARIO OLIVEIRA BORGES, 73 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ANTENOR OLIVEIRA BORGES e MARIA PAITRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:00h.

NACIR BREGINSQUE, 90 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE BREGINSQUE e CONSTANTINA DA ROCHA. Sepultamento: CEMITERIO MUN. SAO JOSE DA BOA VISTA – PR, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 16:30h.

NEDY LUIZA ERNESTO TATIM, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FREDERICO ERNESTO BERGER e MARIA BERGER. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, terça-feira, 12 de novembro de 2024.

NESILDA NIRELLO, 92 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: REINERBOCCO VOGETTA. Filiação: JOAO SILVERIO NIRELLO e AGREPINA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 11:00h.

OLGA PEREIRA SERRII, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDISO PADILHA SERRI. Filiação: JOSE PEREIRA DA SILVA e ADELAIDE PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 16:00h.

OTILO HELIO WERNECK DE CAPISTRANO, 94 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Filiação: OTILIO WERNECK DE CAPISTRANO e TERMUTES PEREIRA WERNECK DE CAPISTRANO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 16:00h.

RAQUEL TONIOLO BAHIL, 83 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: IZIDORO TONIOLO e LUCIA TONIOLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:00h.

RITE MARIA DE ARAUJO, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: ILIZEU DE ARAUJO. Filiação: AUGUSTINHO COUTINHO DA CRUS e CARMELITA MASCULINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:00h.

ROMARIO ALVES, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO ALVES e ALICE DE OLIVEIRA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 16:30h.

ROSA MARIA TOCHA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CARLOS DE ABREU. Filiação: ANAIR LEAL DE LIMA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO PASSO AMARELO, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 16:00h.

RUBENS MOREIRA RIBEIRO, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ALZIRA DE LIMA MOREIRA RIBEIRO. Filiação: JOSE RIBEIRO MOREIRA e MARIA DA LUZ ROCHA RIBEIRO MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:00h.

SILVANIRA DA SILVA CARDOSO, 83 ano(s). Cônjuge: WALDEMAR MOREIRA CARDOSO. Filiação: BOAVENTURA PEREIRA DA SILVA e EMILIA DOMINGUES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 12 de novembro de 2024.

SILVIA RIGLOSKI CULIG, 92 ano(s). Filiação: JOAO RIGLOSKI e MARIA RIGLOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 12 de novembro de 2024.

TEREZA VITORIA IGNACIO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITOR INACIO. Filiação: SEBASTIAO VITORIA e MARIA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 16:30h.

TEREZINHA ZMIEWSKI WACHOVICZ, 65 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: HILARIO WACHOVICZ. Filiação: PAULO ZMIEWSKI e JOANA FIESKI ZMIEWSKI. Sepultamento: CEMITERIO MUN. EM CRUZ MACHADO – PR, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:00h.

UEBER DO NASCIMENTO TORRES, 41 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: WILSON MOREIRA TORRES e SUELI APARECIDA DO NASCIMENTO TORRES. Sepultamento: GETHSEMANI SAO PAULO, terça-feira, 12 de novembro de 2024.

VALDEVINO ALVES DA CRUZ, 65 ano(s). Filiação: ANTONIO ALVES DA CRUZ e MARIA TEREZA DAS DORES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 12 de novembro de 2024.

VILMA BAPTISTA DE CASTEN, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSEMIL DE CASTEN. Filiação: EWALDO BAPTISTA e MARIA DE LOURDES BAPTISTA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:00h.

VIRGILINA LEAL QUADROS, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: SEBASTIAO DO AMARAL QUADROS. Filiação: JORGE LEAL e ESTELVINA LUIZ LEAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:00h.

ZELI PRUSSAK MANHOLER, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIANO PRUISSAK e EUSTACHIA PRUSSAK. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 12:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (12)