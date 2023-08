Aldemira da Silva Couto, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Ferreira da Silva e Celina Maria Lousado. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2.

Almir da Silva, 48 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Juvenal da Silva e Jandira Camargo da Silva. Sepultamento ontem.

Amélia Maria Olivia Cavalheiro, 68 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Daniel Mendes da Rocha e Alaide Mendes da Rocha. Sepultamento ontem.

André Luiz Barragana Thomazoni, 54 anos. Filiação: José Tomazoni Primo e Clotildes Barragana Thomazoni. Sepultamento ontem.

Angelina Ferreira de Lima, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourenço Ferreira e Maria Roberto Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Antônio Apolinário de Oliveira, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Lecio Apolinário e Sebastiana Marques de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Joaquim da Silva, 75 anos. Filiação: Joaquim Honório da Silva e Maria da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Antônio Muchinski, 89 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Francisco Muchinski e Martha Muchinski. Sepultamento ontem.

Aparecida Pereira da Silva, 49 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Jorge Pereira da Silva e Liondina de Souza Silva. Sepultamento ontem.

Balbina Dito Hoffmann, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcelino Otto e Margarida Barcik Otto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1.

Carlito Amaro Vieira, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Waldemar Amaro Vieira e Madalena Luíza Vieira. Sepultamento ontem.

Claudete Smolarek, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Smolarek e Olga Smolarek. Sepultamento ontem.

Clores Anna Gunther Bocania, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Has Gunther e Margarida Gunther. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Deolinda Fragoso Christofoli, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Soares Fragoso e Celina Antônia Fragoso. Sepultamento ontem.

Diones Ferreira dos Santos, 34 anos. Profissão: operador(a) empilhadeira. Filiação: José Osvaldo dos Santos e Benedita Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Edite Gonçalves Pereira, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Gonçalves Pereira e Amélia Schram Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Edith Tomaz Chame, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aleixo Tomaz e Anabile Bini Tomaz. Sepultamento ontem.

Edivair Mendes da Silva Freire, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Honório Mendes da Silva e Constantina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Elena de Lima Vieira, 59 anos. Profissão: manicure. Filiação: Paulo Chagas Lima e Rozalina do Espírito Santo Lima. Sepultamento ontem.

Euclides Cunha, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Cunha e Felicidade Cunha. Sepultamento ontem.

Florisnilda Wolle Comazzetto, 75 anos. Filiação: Eugênio Mendes Wolle e Etelvina Mendes Wolle. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4.

Geraldo Fernando Nicolay, 72 anos. Profissão: policial militar. Filiação: João José Nicolay e Almerinda Caetano. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá (PR)).

Ivone Mascarenhas Skiba, 102 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Pery Mascarenhas e Maria Antônia da Silva Mascarenhas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Jean Luccas Rosset Godinho Ferreira, 30 anos. Profissão: analista. Filiação: Edson César Godinho Ferreira e Ivone Rosset. Sepultamento ontem.

Jonas Pires de Oliveira, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Henrique de Oliveira e Laura Pires de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Assembleia de Deus.

Jonathan Walter Queiroz de Lima, 29 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Walter de Lima e Márcia Adriana de Queiroz. Sepultamento ontem.

José Alves da Silva, 80 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Pedro Ne da Silva e Joana Alves Ventura. Sepultamento ontem.

José Maria Machado, 47 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Adão Machado e Maria Tereza Machado. Sepultamento ontem.

José Nilton da Rocha, 62 anos. Filiação: Evangelino Teodoro da Rocha e Floriana da Cruz Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Unilutus.

Josmar Márcio Navochadle, 67 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Therezinha Navochadle. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Jovelina Moreira Soares, 85 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Francisco Moreira e Maria Eugenia da Glória. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Júlia Novak dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Novak e Ana Novak. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Luto Curitiba.

Kaio Uzumaki Oliveira da Silva Santos, 6 mes(es). Filiação: Joyce Oliveira da Silva Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – 02 Boqueirão.

Kleber Antônio Novais, 42 anos. Filiação: Antônio Novais e Cleide Aparecida Gonçalves Novais. Sepultamento ontem.

Lindamir Regina Lopes, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Lopes e Anna Jancoski Lopes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Luiz Fortunato, 82 anos. Filiação: José Fortunato e Maria Laudelina de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela M Espaco Dom Bosco – Campo de Santana.

Luiz Vieira, 69 anos. Filiação: Pedro Vieira e Conceição Bertolina de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela da Associação de Moradores Tatuquara.

Marco Antônio Janes de Armas, 64 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Álvaro de Armas e Geneci Janes de Armas. Sepultamento ontem.

Maria Clara Klimesch dos Santos Cotovey, 15 anos. Filiação: Emerson Cotovey e Clarice Klimesch dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja no Sitio Cercado.

Marisete Aifelder Kovalhuk, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agostinho Aifelder e Maria Miola Aifelder. Sepultamento ontem.

Marlene Metzger, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonardo Pedro Wichert e Helena Wicert. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2.

Milton Mader de Bittencourt Júnior, 72 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Milton Mader de Bittencourt e Adair Levis de Bittencourt. Sepultamento ontem.

Nair Necle, 73 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Veiga e Guilhermina Alves de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Cemitério Municipal da Lapa.

Nereu de Jesus Andrade, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nereu Andrade e Arilda Maria de Andrade. Sepultamento ontem.

Nilo Ferreira Pinto, 72 anos. Filiação: Juventino Agostinho Pinto e Maria Ferr. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Otávio Ângelo Brambila, 81 anos. Profissão: motorista. Filiação: Guilherme Brambila e Maria Brambila. Sepultamento ontem.

Paulo Adriano Pereira, 48 anos. Filiação: Sinval Periera e Júlia Gonçalves Pereira. Sepultamento ontem.

Pedro Carvalho, 87 anos. Filiação: Antônio Carvalho e Maria da Conceição Carvalho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério Munincipal São Francisco de Paula – Curitiba (PR).

Raimundo Elleson de Pinho Fonseca, 25 anos. Profissão: assistente logística. Filiação: Raimerson de Oliveira Fonseca e Ellen Cristina Alves de Pinho. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de Igreja Jesus Cristo dos Santos – Rua dos Pioneiros 489 – Sitio Cercado.

Rodrigo de Jesus Viana Fracaro, 38 anos. Profissão: polidor(a). Filiação: Arlindo Fracaro e Lídia Fracaro. Sepultamento ontem.

Rosy Glacy Potier Schmidlin, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Potier e Amália Schinda Potier. Sepultamento ontem.

Severino Ferreira de Melo, 86 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Ferreira de Melo e Luíza Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Sidinei Taborda dos Santos, 42 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Jaciro Taborda dos Santos e Roseli Straub dos Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo de residência (Colombo).

Tiago Taborda dos Santos, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ismael dos Santos e Marli Taborda dos Santos. Sepultamento ontem.

Venina Ribeiro Bordignon, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izaias Lopes Bordignon e Amália Vieira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Walderly da Silva, 40 anos. Profissão: entregador(a). Filiação: Cícero dos Santos e Maria Vita da Silva. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela São Lucas.

