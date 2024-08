Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (06)

ADELINA MORAIS FERNANDES, 94 ano(s). Filiação: JOAQUIM MARIA DOMINGUES DE MORAIS e MARIA DA RESSURREICAO JARDINEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 17:30h.

ADEMIR MORAES, 79 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: HAILA BITTENCOURT MORAES. Filiação: JOSE GONCALVES DE MORAES e LEDY PESSOA MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 15:00h.

ADORACI LEAL DE MIRANDA, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: GERMANO SANTOS DE MIRANDA e GENEZIA LEAL DE MIRANDA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 10:00h.

ALCEU TAQUES DE MACEDO, 80 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ARACELI MARIA DE CAMPOS MACEDO. Filiação: ALCEU RIBEIRO DE MACEDO e INAH TAQUES DE MACEDO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 17:00h.

ALZIRA FONSECA CAMPI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE WALDIR CAMPI. Filiação: LAUREANO FONSECA e ENCARNACAO FONSECA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 10:00h.

AMANDA FRANCA VERISSIMO DOS SANTOS, 5 mes(es). Filiação: SILVANA FRANCA VERISSIMO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 14:00h.

ANGELICA MIERZWA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZIDORO MIERZWA. Filiação: TOMAZ GRECHINSKI e VITORIA GRECHINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 6 de agosto de 2024.

ANTONIA MARIA DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: WILSON DOS SANTOS e ANTONIA DA LUZ SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 09:00h.

ANTONIO MIRANDA, 81 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: NAIR TABORDA RIBAS CAMARGO. Filiação: SALVADOR MIRANDA e ROSA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 17:00h.

APARECIDA NALIVAIKO ROMEIRO, 56 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: LUIS DE SOUZA ROMEIRO. Filiação: PEDRO NALIVAIKO e CECILIA NALIVAIKO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 6 de agosto de 2024.

CARLOS AFONSO DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: MARINEUSA MARCOS DOS SANTOS. Filiação: CLAUDIO DOS SANTOS e DEOLINDA TADEU DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 09:00h.

CHARIS FERNANDA KUSS DE SOUZA, 41 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: LEOIR ANTONIO ANTUNES DE SOUZA e MARCIA DE FATIMA KUSS DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 6 de agosto de 2024.

DANIEL RODRIGUES DE LIMA, 77 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: MARIA DE LOURDES CAMARGO DE LIMA. Filiação: FERNANDO RODRIGUES DE LIMA e ROSA DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (SÃO JOSE SC), terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 11:00h.

EDITH ALICE DE LACERDA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARTHUR LUIZ PEREIRA DE LACERDA. Filiação: ATTILIO ALICE e AZURITA MARTINS ALICE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 17:00h.

ELDA CARDOSO FRAZAO, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAQUIM CARDOSO DA SILVA e ANNA MARIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 15:30h.

ERVINA NUNES, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO NUNES e MARINA ISRAEL. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 11:00h.

EZAIRO LUIZ POSSEBON, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CARMEN SUELI FRANCISCON POSSEBON. Filiação: JOAO POSSEBON e FRANCISCA DA CAS POSSEBON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 15:30h.

FRANCISCO FERREIRA PARIS, 81 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANGELA SIQUEIRA PARIS. Filiação: JOSE PARIS e ELISA FERREIRA PARIS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO BATEIAS – CONCEIÇÃO DA MEIA LUA, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 17:00h.

GERALDO CAETANO CARVALHO, 63 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: NAO SOUBE INFORMAR. Filiação: NOEL CAETANO CARVALHO e MARIA DE LOURDES SOARES CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 6 de agosto de 2024.

HIATY DO NASCIMENTO GRAZOLA, 97 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RAUL GRAZOLA. Filiação: FRANCISCO EUCLIDES DO NASCIMENTO e ALICE CORDEIRO DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 6 de agosto de 2024.

HILDA BRAGANHOLO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALDEMIR BRAGANHOLO. Filiação: CRESPIM COLACO DE OLIVEIRA e MARIA CARDOSO COLACO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 10:30h.

ICARO LOPES DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: JOAO LOPES SANTOS e TEREZINHA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SENHORA DAS DORES, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 16:00h.

IGNES MARIA MARQUES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOVINA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 15:00h.

ILCA KOPP DOS PASSOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DORIVAL BENTO DOS PASSOS. Filiação: FREDERICO ADOLFO KOPP e MARIA ALDINA DOS SANTOS KOPP. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 17:00h.

IRACI JENTSCH TULCHASKI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE JENTSCH. Filiação: LEAO TULCHASKI e CANDIDA JENTSCH. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 16:20h.

IVONE FERNANDINA VENTURELLA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OVIDIO PEDRO VENTURELLA. Filiação: FERNANDO CONINCK e ERICA REIF. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOAO BATISTA DEZOTTI, 77 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: MERCIANA MERCEDES DA SILVA DEZOTTI. Filiação: FAUSTO DEZOTTI e ROSALINA XAVIER DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE ARAPOTI – PR, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOAO FRANCISCO DO O NETO, 75 ano(s). Filiação: JOAO FRANCISCO DO O FILHO e ADELAIDE DAVI DO O. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 09:30h.

JOAO MARIA MENDES, 74 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: JACIRA MENDES. Filiação: ALEXANDRE MENDES e CELMIRA BATISTA MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 16:00h.

JOSE CLARI TALASCA, 58 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MARIA DO PILAR ALVES DA ROSA. Filiação: ADAO TALASCA e ANA TALASCA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 11:00h.

JOSE GUINART JUNIOR, 61 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: JOSE GUINART COSTA e MARINA MADER SUNYE DE GUINART. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 14:00h.

JUSTINA OINOSKI STANISLAVSKI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTANISLAU STANISLAVSKI e LEOCADIA OINOSKI STANISLAVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 12:00h.

KARELIS DE JESUS GIL ASTUDILLO, 56 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: FREDDY MARCELINO GIL LETIDEL e EDITA EUFEMIA ASTUDILLO VILLALBA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 11:00h.

LUCIENE ANDRADE DA SILVA LOPES, 43 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Cônjuge: MAURO JUNIOR LOPES DA SILVA. Filiação: JOSE MANOEL DE ANDRADE e MARIA LUCIA DA SILVA ANDRADE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 6 de agosto de 2024.

LUIS CARLOS PIRES, 57 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Filiação: JOSE DA SILVA PIRES e TEREZA PEDROSO PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 6 de agosto de 2024.

LUIS VANDERLEI DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE MARTINS DA SILVA e DALZIRA LOPES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 14:00h.

MARIA BERNADETE CORDEIRO, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: MIGUEL DEJANIR DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE ARNALDO CORDEIRO e ZILDA BISCAIA CORDEIRO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 10:00h.

MARIA DO PILAR SOTOMAIOR CARDOSO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO PONTES CARDOSO. Filiação: MANOEL PINHEIRO LIMA SOTOMAIOR e DINORA BARBOSA SOTOMAIOR. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 15:00h.

MARIA LINA DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JARBAS GONCALVES DA SILVS. Filiação: ANTONIO ADRIANO GONCALVES e CONCEICAO LINA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 10:00h.

MARIA ROSA VAZ DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: BENEDITO VAZ DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM VIEIRA e JOSEFA DA LUZ VIEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 11:00h.

MARIA ROSELI MATTANA, 73 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: GAUDENCIO VICTORINO MATTANA e GEVOVEVA MARIA RONDON MATTANA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 17:00h.

NATACHA DE CARVALHO FABRICIO, 20 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: ADILSON DOS SANTOS FABRICIO e FABIANA DE CARVALHO GODOY. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 11:00h.

NAYR BORGES, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEVERINO BORGES. Filiação: MANOEL DA SILVA PADILHA e ELFRIDA DA SILVA PADILHA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 6 de agosto de 2024.

NERSIO FERREIRA RIBAS, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: MANOEL FERREIRA RIBAS e MARIA LUIZA BRASIL RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 17:00h.

NEUSA MORAES MACHADO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTIVIL ALVES MACHADO. Filiação: ALFREDO MORAES DA SILVA e OLINDA GREIN DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 17:00h.

OLINDA MARIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MARIA OLIVEIRA e DURVALINA ASSIS DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 6 de agosto de 2024.

OSCAR BERNABE RIOS PEREIRA, 86 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: CARLOS RIOS LOPEZ e JUANA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 16:00h.

OSWALDO BAGGIO PRIMO, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA HATSUKO TANAKA BAGGIO. Filiação: AGEU BAGGIO e MARIA CONCEICAO SOARES BAGGIO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 5 de agosto de 2024.

PAULO HENRIQUE PEREZ, 38 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: RAFAELA. Filiação: SUELI BARBOSA PEREZ. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, terça-feira, 6 de agosto de 2024.

RENATO WOZNIACK, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DIVA ALICE MACHADO WOZNIACK. Filiação: ANDRE WOZNIACK e IZABEL WOSNIACK. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 10:00h.

RONALDO ALVES PINHEIRO, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DELCI ALVES PINHEIRO e NEREIDE DE MORAES PINHEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 09:30h.

ROSA ANTUNES SILVEIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO SILVEIRA. Filiação: FREDERICO ANTUNES e GERALDA FAGUNDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 10:00h.

SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: VILMA DE PAULA SANTOS. Filiação: OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA LEONICE DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 17:00h.

SERGIO CORREA, 37 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALBERTINO CORREA e CATARINA PEDRO CORREA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 15:30h.

SERLI APARECIDA VIDAL, 52 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOAO PEDRO VIDAL e CACILDA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 16:30h.

SONIA MARA BABISZ, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO BABISZ. Filiação: MANOEL MACHADO e ROMILIA SANTOS MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 14:00h.

SONIA MARA MACIEL, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OTACILIO MACIEL e ALICE ROCDRIGUES GARCIA MACIEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 17:00h.

SONIA MARIA DE LUCA WOLLMANN, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DARLEY RUGERI WOLLMANN. Filiação: FRANCISCO ANTONIO DE LUCA FILHO e ODET SCARAMELA DE LUCA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 16:00h.

VALDIR CAVALLI, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ORESTES CAVALLI e TEREZINHA RANSAN CAVALLI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 17:00h.

VITORIA CRISTINA RIZZARDI MAIA FERREIRA, 8 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ANDERSON MAIA FERREIRA e JARDELENE RIZZARDI DOS SANTOS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 6 de agosto de 2024.

WANDA JUREMA SIQUEIRA RODRIGUES, 52 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) QUALIDADE. Cônjuge: SANDRO ROGERIO JAROSZ. Filiação: JORGE WALTER RODRIGUES e LAIDES SIQUEIRA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 11:30h.

