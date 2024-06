Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (04)

AIDA GUERRA VALENTINI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO DE ASSIS VALENTINI. Filiação: ASDRUBAL SOARES GUERRA e RITTA SAO MARCOS GUERRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 18:30h.

ALCEU JOSE RICARDO, 75 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSIAS JOSE RICARDO e ALIPIA DELFINO RICARDO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 10:30h.

ALMECINDA DELURDES NUNES, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CRISTIANO NUNES e BEATRIZ FRANNCISCA DOS ANJOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 4 de junho de 2024 às 09:00h.

ALTAIR DE CASTRO LIMA, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: SILVANA MULHENBUCH. Filiação: CLAUDIO CORDEIRO DE LIMA e ARACY DE CASTRO LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 12:00h.

AMAURI RODRIGUES DO NASCIMENTO, 55 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO e LAIR RODRIGUES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 14:00h.

ANA MARTINS DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VALENTIM DA SILVA. Filiação: MERCEDES MARTINS. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, terça-feira, 4 de junho de 2024.

ANANIAS XAVIER DUARTE, 64 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Filiação: OTACILIO XAVIER DUARTE e MARIA DE JESUS DO CARMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 15:00h.

ANIBAL MAXIMILIANO DE ANDRADE, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: OLGA VALTER DE ANDRADE. Filiação: SILVESTRE F DE ANDRADE e BENEDITA M DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 4 de junho de 2024.

ANTONIO CARLOS SIBEN BUENO, 62 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: OTILIA DOS SANTOS BUENO. Filiação: ALCIDES MURBACH BUENO e CRISTINA SIBEN BUENO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 16:30h.

CANISIO MIGUEL MORCH, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LEODITE REGINA MELLO MORCH. Filiação: ARTHUR MORCH e MARIA LUCILLA MORCH. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 15:00h.

CARLOS ROBERTO GRABOWSKI, 75 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: DIONIZIO GRABOWSKI e CELINA BARROS GRABOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 14:00h.

DESIRE CAROLINE BELEM KOWALSKI, 55 ano(s). Profissão: FISIOTERAPEUTA. Cônjuge: ROGERIO ADRIANO KOWALSKI. Filiação: VICENTE BELEM FILHO e CELIA TERESINHA KULA BELEM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 3 de junho de 2024.

EDMEIA GOMES DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: FLORENCIO GOMES DA SILVA e MARIA JOSE DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 10:00h.

EDMUR BOCHNIA, 69 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: DUCIRENE DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO BOCHNIA e NEUSA MAFFEI BOCHNIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 10:00h.

ELIZABETE DIAS ALMEIDA DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ELIAS DOS SANTOS. Filiação: LAURO DIAS DE ALMEIDA e MARIA DA SILVA ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 17:00h.

EMILIA YOOKO TANIGUTI GIROTO, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO GIROTO. Filiação: TOSHIO TANIGUTI e MASSAKO TANIGUTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 20:00h.

ESAEL ROSA, 90 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA DA LUZ ROSA. Filiação: JULIO ROSA e CIPRIANA MARIA MACHADO ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 09:00h.

ESTELA CHERMAN, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: MANOEL CHERMAN e BERTHA RUBIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 16:00h.

FABIO SAMUEL HARMATIUK, 40 ano(s). Profissão: GEOLÓGO(A). Cônjuge: CLAUDIA GISELI DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO HARMATIUK e SANDRA SCHAUKOSKI HARMATIUK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 16:30h.

FLORISVALDO REIS DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: FILOMENA JOSE DE SOUZA. Filiação: JOAO CALIXTO DE SOUZA e CLEMENCIA MARIA DOS REIS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 14:00h.

GLACI DA MATTA CORDEIRO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALIPIO ALVES CORDEIRO. Filiação: JOSE ALVES e ARISTOTELINA DA MATTA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 4 de junho de 2024.

HELENA HORTELA GUERREIRO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE HORTELA e FILISMINA BERNARDO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 10:00h.

JOAO LUIZ DELFINO, 64 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Cônjuge: CELIA QUERO DELFINO. Filiação: SEBASTIAO LUIZ DELFINO e MARIA JOANA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 4 de junho de 2024.

JORACY COSTA LAZZARATO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFEO LAZZARATO. Filiação: JOAO DOMINGUES DA COSTA e ALENA DE LIMA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 09:00h.

JOSE CARLOS DE JESUS, 45 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: AMANDA PEDROSO. Filiação: MADALENA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 16:30h.

JOSE FLAVIO ROLDAO, 84 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: FATIMA MARIA DINIZ ROLDAO. Filiação: JOSE ROLDAO DE CALAIS e AMAZILDE MOREIRA SALGADO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 4 de junho de 2024 às 19:00h.

JOSE LUIS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JOCARA DE FATIMA BARBOZA DOS SANTOS. Filiação: MARCALO ROSARIO DOS SANTOS e ARACY OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 16:30h.

JOSE PEREIRA DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA. Filiação: EUCLIDES FERNANDES DE SOUZA e MARIA PEREIRA DA CONCEICAO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 17:00h.

JOSEFA REDMERSKI THULER, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OVIDIO THULER. Filiação: JOAO REDMERSKI e SOFIA REDMERSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 10:00h.

JULIANO GELBCKE, 47 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Filiação: JULIO GELBCKE e ELVIRA GELBCKE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 4 de junho de 2024 às 14:00h.

LENI ALVES GOULART, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO PEREIRA GOULART. Filiação: ANTONIO COUTO CAVALHEIRO e ANAZITA ALVES CAVALHEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 14:00h.

LIDIO MENDES DE AZEVEDO, 71 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: GILDETE MARIA DOS SANTOS DE AZEVEDO. Filiação: FRANCISCO MENDES DE AZEVEDO e MARIA FIRMINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 11:00h.

LUCAS RODRIGUES FERNANDES, 25 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OSMAR FERNANDES e ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 4 de junho de 2024 às 12:00h.

LUIZ FERNANDO WEBER, 76 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ELIZABETH DE SOUZA WEBER. Filiação: OTTO WEBER JUNIOR e ZULMIRA WEBER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 17:00h.

LUIZ MARIO ANDRETTA, 76 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: GLACY TEREZINHA ANDRETTA. Filiação: ROLANDO ANDRETTA e LUIZA ANDRETTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 17:00h.

MARIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ADAO RIBEIRO. Filiação: SATURNINO FERREIRA DOS SANTOS e ROSA NEPOMOCENO DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 10:00h.

MARIA DA LUZ CORREA DE PAULA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ JOSE DE PAULA. Filiação: SALUSTIANO DE LIMA CORREA e FLORA THEULEN CORREA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 15:00h.

MARIA DA LUZ SILVA CECCON, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODINIR CECCON. Filiação: LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA e SANTINA CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, terça-feira, 4 de junho de 2024.

MARIA DE LOURDES RAMOS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADIMIR SANTOS RIBAS. Filiação: ALFREDO RAMOS e NATALIA RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 4 de junho de 2024.

MARIA ROSA DE ABREU, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EDMUNDO DE ABREU e ONDINA GONCALVES COELHO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 3 de junho de 2024.

MARLEI GHIRALDELLO, 73 ano(s). Profissão: ESTETICISTA. Filiação: JOSE GHIRALDELLO e ROSA VERIDIANA GHIRALDELLO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 4 de junho de 2024.

MILTON OTAVIO DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: INEIDE APARECIDA DA SILVA. Filiação: JOSE OTAVIO DA SILVA e GERALDA IDALINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 10:00h.

NALCI DE LOURDES FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CIPRIANO FERREIRA. Filiação: JOAO CORREA e IOLANDA DE LOURDES GARCIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 16:30h.

NEUSA TEREZINHA DE MOURA, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HELIO RODRIGUES DA SILVA e MARIA ILSE MARTINI DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 4 de junho de 2024.

NILTON JOSE DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: APARECIDA DE LIMA DA SILVA. Filiação: NILSON LOPES DA SILVA e GEORGINA DOMINGUES DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO DE SALTO DO ITARARAE /PR, terça-feira, 4 de junho de 2024.

NORVINA DE SOUZA TARDIVO, 76 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANTONIO FORTUNATO TARDIVO. Filiação: JOSE DOMINGUES DE SOUZA e EGIDIA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: CEMITÉRIO COLONIA DOM PEDRO (CAMPO LARGO), terça-feira, 4 de junho de 2024 às 16:00h.

OLIMPIO VENCATO, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LEONELA VENCATO. Filiação: CARLOS VENCATO e IZABELA VENCATO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 17:00h.

PEDRO DA COSTA ROSA, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: CLEUSA APARECIDA COSTA ROSA. Filiação: LEOPOLDINHO DA COSTA ROSA e RAMIRA DA LUZ ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 17:00h.

RAMON VICTOR MIGUEL MILLEO, 36 ano(s). Profissão: ANALISTA. Filiação: VICTOR MIGUEL MILLEO e MARIA ELOIZA GOMES MILLEO. Sepultamento: (PIRAI DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 17:00h.

ROGER MARCOLIN, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: LUIZ MARCOLIN JUNIOR e NATHALIA KNOLL MARCOLIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 17:00h.

ROSA DE ABREU PEREIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE PEREIRA. Filiação: PEDRO DE ABREU e GERTRUDES FERREIRA DE ABREU. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 16:00h.

SUELI OIDECK PEREIRA DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO. Filiação: ANTONIO OIDECK e FRANCISCA OIDECK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 11:30h.

TEREZA KONOPKA, 78 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: VALENTIM KONOPKA e BRONISLAVA KONOPKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 10:00h.

TEREZA RIBEIRO NOVACK, 89 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANTENOR NOVACK. Filiação: MIGUEL RIBEIRO e NAIR CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 11:00h.

VALDIVIR ALVES PRESTES, 68 ano(s). Profissão: AGENTE PENITENCIARIO. Cônjuge: OTACILIA BUENO CAMARGO PRESTES. Filiação: PAULO ALVES PRESTES e MARIA DE LOURDES PRESTES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 15:00h.

YRMA DEL VALLE HERNANDEZ HERNANDEZ, 50 ano(s). Filiação: MACARIO HERNANDEZ e EUFEMIA DEL VALLE HERNANDEZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 10:00h.

ZAQUEU MENDES TIMOTIO, 63 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: SUZETE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA TIMOTIO. Filiação: CALVINO MENDES TIMOTIO e IDAVINA MENDES TIMOTIO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 17:00h.

Novo horário! Supermercado de Curitiba vai abrir 24 horas por dia Congelante Neve em Curitiba? Meteorologista analisa e não descarta Menos verde Curitiba terá 237 árvores cortadas em grande avenida