Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (29)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

ADJAIR BENTO DIA DIAS, 81 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: MANOEL BENTODIAS e MARCIANA LOPES DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:00h.

ANNA MARTINS JAGHER, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SYRIO ANTONIO JAGHER. Filiação: MIGUEL MARTINS e MARIA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 16:30h.

ANTONINO JOSE DE GOES, 94 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: MARIA DIRCE DE GOES. Filiação: GERMINO JOSE DE GOES e ANTONIA GLICERIA LEAL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 13:00h.

APARECIDA ROSSI GATTI, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PERSIO GATTI. Filiação: EDUARDO ROSSI e ALZIRA GUERCIONI ROSSI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 14:30h.

BENEDITO ALTAIR TEIXEIRA CARVALHO, 46 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: RENY CARVALHO e DIONISTA MARIA TEIXEIRA CARVALHO. Sepultamento: CEMITERIO BARCELONA, sexta-feira, 29 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO MARCONDES, 63 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: ANA MARIA MARCONDES. Filiação: AIRTON MARCONDES e RUTE RAQUEL MARCONDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de novembro de 2024.

CELITA LUCIA LANGE, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUGENIO AUGUSTO WURFEL LANGE. Filiação: LEOPOLDO JOSE FRIEDRICH e MARIA AMELIA FRIEDRICH. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE CASCAVEL – PR, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 16:00h.

CIRINEU DIAS DE OLIVEIRA, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CLEUSA TORTORA. Filiação: SALVINO DIAS DE OLIVEIRA e MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 17:00h.

CLEYTON RAFAEL DE CASTRO, 37 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: CLAYTON CARLOS DE CASTRO e SUELI ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 10:00h.

DARCI BATISTA ROSA, 71 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: DARCY DE OLIVEIRA ROSA e MARIA DE LOURDES BATISTA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 17:00h.

DELLMAR ALFRED KRAEMER, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALFREDO KRAEMER e ELSA MERCEDES ZAPPE KRAEMER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 29 de novembro de 2024.

DENILSON JAMERSON PEREIRA DE ARAUJO, 60 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: DALCEU PEREIRA DE ARAUJO e MARLENE SOARES DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (29)

DENISE MARIA DO NASCIMENTO MOURA, 63 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ELY DIAS MOURA e DELOURDES GUIMARAES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 29 de novembro de 2024.

DINA FRANCA DOS SANTOS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBINO LOURENCO DOS SANTOS (FALECIDO). Filiação: JOAO BATISTA DE FRANCA e JOSEFA BATISTA DE FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 10:00h.

DORALINA DA LUZ ROSA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ELIAS DA ROSA (FALECIDO). Filiação: BENEDITO SEBASTIAO DO NASCIMENTO e RICARDA MARIA DA LUZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:30h.

EDUARDO FELIPE BENTO, 27 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: PEDRO DONIZETE BENTO e ANGELA MARIA SALVARIO BATISTA BENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 15:00h.

ELOI LUIZ DE OLIVEIRA, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA. Filiação: ELOI DE OLIVEIRA e LAIDE LIDIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 17:00h.

EUNICE MARTINS DIAS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JACY JORGE DIAS ( FALECIDO). Filiação: GENESIO GONCALVES VIDAL e MARIA CELINA VIDAL. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 17:00h.

INES PATERNO DA COSTA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROGERIO TADEU PEREIRA DA COSTA. Filiação: ALEXANDRE PATERNO e VERGINIA PATERNO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 16:30h.

ISAEL APOLINARIO DE JEZUS, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ISAIAS APOLINARIO DE JEZUS e ONDINA VIANA DE JEZUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 17:00h.

ISAEL POLICARPO JUNIOR, 33 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: CAMILA HUCHAK DE OLIVEIRA. Filiação: ISAEL POLICARPO e SANDRA MARA TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 16:30h.

JOAO JOSE DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: NORLI BELIZARIO DOS SANTOS. Filiação: JULIO FELICIANO DOS SANTOS e SEBASTIANA MARIA DO ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 09:30h.

JORGE LUIZ PRADO, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SAMUEL PRADO e EURIDES MARIA DO PRADO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 10:30h.

JOSE ADILSON DRUCIAKI, 37 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: PRISCILA DE ALVES FELIX. Filiação: JOSE ALTAMIR DRUCIAKI e ROSANGELA DE LIMA BARONIK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (29)

JOSE BIANCO, 61 ano(s). Filiação: INACIO BIANCO e MARIA LEONI BIANCO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 09:00h.

LAURA BACCAS DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LAURA BACCAS DA SILVA. Filiação: DIONISIO BACCAS DA SILVA e PRUDENCIA SAO JOAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 11:30h.

LUCIA DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: ATENDENTE FARMÁCIA. Filiação: JOAO DOMINGOS DA SILVA e OLGA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 11:00h.

LUIS CARLOS FORNAZIERI, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANGELIN FORNAZIERI e TEREZA DE CASTRO FORNAZIERI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 10:00h.

MARCOS AURELIO PELLENS DE OLIVEIRA, 50 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: VIVIANE CRISTINA SILVA. Filiação: SEBASTIAO PINTO DE OLIVEIRA e VERGINIA LOURDES PELLENS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 16:30h.

MARCOS ROBERTO FRANCZAK, 55 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: VERA LUCIA DOS SANTOS. Filiação: ARTUR MARIANO DOS SANTOS e VITORIA FRANCZAK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 10:00h.

MARIA DAS GRACAS JUNIOR, 73 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: VRIGILINO COSTA DA SILVA e BENEDITA RIBEIRO LEITE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (29)

MARIA DE LOURDES JOHNSSON, 88 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: EUSNIR JOHNSSON. Filiação: FELICIDADE FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 10:00h.

MARILIA VESOLLOSKI TURMANN, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELUI TURMANN. Filiação: ESTANISLAU VESOLLOSKI e LAURA VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 16:00h.

MIRDZA LENY DO NASCIMENTO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE DO NASCIMENTO. Filiação: ELEONORO KLAWA e ELZA KLAWA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 13:30h.

NATALIA TEREZA DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CONRADO DOS SANTOS. Filiação: JOSE LUIZ DA SILVA e MARIA TEREZA BRAZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 17:00h.

NEUSA PASQUAL DANDERFER, 85 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JOAO DANDERFER. Filiação: AMADEU DE PASQUAL e EUGENIA PIRES DE PASQUAL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 14:00h.

NICOLAU RIBEIRO DO NASCIMENTO, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: IZALINA RIBEIRO DO NASCIMENTO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 17:00h.

ONDINA GRAF DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PETER FRANZ GRAF. Filiação: JOAQUIM ALBINO MOREIRA e CONCEICAO DE OLIVEIRA MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, sexta-feira, 29 de novembro de 2024.

PAULO HENRIQUE CHON BEZERRA, 27 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ROBERTO FRANCISCO BEZERRA e CIRLEI APARECIDA CHON. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 17:00h.

PAULO JORGE CALISTRO, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: REINALDO CALISTRO e ADINIR MACIEL CALISTRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 09:00h.

SILVIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JACIR FRANCISCO DO NASCIMENTO. Filiação: ANTONIO DE RAMOS OLIVEIRA e CAROLINA MARIA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 11:00h.

SIRLENE APARECIDA CUSTODIO MACHIOSKI, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO MAHIOSKI. Filiação: FRANCISCO CUSTODIO e ALICE CUSTODIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (29)

SOPHIA HELENA DOS SANTOS, 4 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: ERIK CASTILHOS DOS SANTOS e RAESSA NAELI FONSECA SANTOS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 17:00h.

TEREZINHA DOS REIS DE ALMEIDA, 82 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO MARIA DE ALMEIDA. Filiação: LEANDRO DOS REIS e MARIA CAROLINA DOS REIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 17:30h.

VALDIR MENDES, 64 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: TARCIZIO MENDES e ILSA JAHN MENDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 10:00h.

VERONICA CZORNOBAI, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: PAULO CZORNOBAI e LUCIA DENEGA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 15:00h.

WILSON DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA e MARIA ROSENA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 28 de novembro de 2024 às 19:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (29)