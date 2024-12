Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (27)

ALAIDE MIRA DE LIMA, 72 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: NIVALDO SOARES DE LIMA. Filiação: LINDOLFO MIRA e ISAURA DE MIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 15:00h.

ALBERTO VIDAL, 68 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: MARIA JOSE DOS SANTOS VIDAL. Filiação: ANTONIO VIDAL e REGINA VIDAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 09:00h.

AMERICA SANTOS ALVES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVINO EVARISTO ALVES. Filiação: JOVENTINO SANTOS ALVES e NOEMIA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 11:00h.

ANILDO DE LIMA, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NOEMIA DE ANDRADE. Filiação: ANTONIO DE LIMA e OLGA PRIMAK DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 28 de dezembro de 2024 às 16:00h.

ANTONIO CARLOS ISIDORO, 55 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: ANTONIO ISIDORO NETO e CARMEN DE FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 15:00h.

ARMINDA KLAUZ DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: JOAO FRANCISCO DA SILVA. Filiação: GUILHERME KLAUZ e EMILIA CORREA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 às 13:30h.

BENEDITA MACHADO FERNANDES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE HAMILTON FERNANDES. Filiação: DORVALINO RODRIGUES MACHADO e ERMINA FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

BENEDITO NERES TORRES, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO TORRES PINHEIRO e RAIMUNDA NERES TORRES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 10:00h.

CANDIDO PINTO DA LUZ, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE PINTO DE FRANCA e MADALENA ELOI DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 08:00h.

CHRISTOPHER RAVI DA SILVA SANTOS, 17 dia(s). Filiação: LUIZ HENRIQUE SANTOS DE FREITAS e KRISHNA ALBUQUERQUE DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 às 14:00h.

CLEUSA DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS e ELISA PEREIRA DE SOUZA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 17:00h.

CONSUELO VILLANUEVA MACEDO, 68 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CASSIO JOSE RIBAS MACEDO. Filiação: LAUFRAN MACEDO XAVIER VILLANUEVA e IVETTE REGINA DA VEIGVA VILLANUEVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 17:00h.

DANIELE FULCHER CAZARA, 26 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: CLAUDIA KEITH SAVES. Filiação: CRISTIANO LOURENCO CAZARA e ELAINE LEITE FULCHER. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 17:00h.

DAUQUIZA MASCHIO ZANIRATO, 96 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JULIO ZANIRATO. Filiação: AGOSTINHO MASCHIO FILHO e JULIA TAVARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 17:00h.

DAYANA REGINA FARIA LEMES, 38 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: NARCY PINHEIRO LEMES e CELIA REGINA FARIA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 16:30h.

EDINEIA MOCELIN MATIELLO, 43 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: EDERSON LUIZ MATIELLO. Filiação: EUGENIO MOCELIN NETO e LUCY POLI MATIELLO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 10:00h.

ELIZABETE MARIA KUSMA, 63 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Filiação: ALOYSE KUSMA e ELIA VARHAU KUSMA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 às 21:00h.

ERICA HOFFMANN, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SALVINO TEIXEIRA DE LIMA. Filiação: AFONSO HOFFMANN e MARIA GARCIA HOFFMANN. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

FABIANO GOMES, 38 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: JOSE ROGERIO GOMES e LIZETE GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 10:00h.

FABIO AUGUSTO SAVAGYDYS DOS SANTOS, 24 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ANTONIO CIRINO DOS SANTOS e LENIR SAVAGYDYS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 17:00h.

HERMINIA SCHETZ, 89 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: JOSE SCHETZ JUNIOR e AMELIA SCHETZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 às 17:00h.

IRACEMA CORREIA DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS CORREIA DOS SANTOS. Filiação: ESTANISLAU KRZYZANOWSKI e HELENA PUKA KRZYZANOWSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 10:00h.

IRINEU TYSKI, 67 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: CASIMIRO TYSKI e FELICIA TYSKI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MALLETE, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

IZAURA DE OLIVEIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EURIDES MIQUILIZA. Filiação: ALEIXO ARCELINO DE OLIVEIRA e FILOMENA CORREA DE MELO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL TABATINGA/ TIJUCAS DO SUL, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 16:30h.

JORGE LUIZ RODRIGUES, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ERNESTO RODRIGUES e IRACEMA GHERKE RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 16:30h.

JOSE INGLES DE JESUS, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LUIZA CASTRO DE JESUS. Filiação: RODOLFO INGLES DE JESUS e SOTERIA INGLES DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 às 16:30h.

JUAN ANTONIO ALFONZO VILLARROEL, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: GOSBINDA ELENA GUILARTE ALFONZO. Filiação: CIRILO ALFONZO e MARIA ROSARIO VILLARROEL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 às 11:00h.

LAURA MOREIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARESTIDES MOREIRA. Filiação: MIGUEL FEDECHEN e MARIA FEDECHEN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 13:00h.

LAURO GONCALVES CARNEIRO, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MIRIAN CASSETTARI CARNEIRO. Filiação: LUCIANO CARNEIRO e IZABEL GONCALVES CARNEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 17:00h.

LAURO REIS RUMBLSPERGER, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ARCILDA DICKEL. Filiação: VIRGOLINO RUMBLSPERGER e HORTENCIA RIBAS RUMBLSPERGER. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 às 16:30h.

MARCELI SANTOS DOS SANTOS, 35 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: DELMAR DOS SANTOS SANTOS e NARA LUCIA MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MARCIA LAURENTINO DE ALBUQUERQUE, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RUBERVAL LAURENTINO ALBUQUERQUE e MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 12:00h.

MARCOS PRECOMA DE BASTOS, 40 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: NATAL PREKEMAN DE BASTOS e LUCIA PRECOMA DE BASTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 11:00h.

MARIA LUIZA DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ESTEVES DOS SANTOS. Filiação: BENEDITO BORGES e MARIA NAZARE DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DE NAVIRAI, sábado, 28 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MARIA SHIRLEI MENON DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO CEZAR MENON e ESTER TOMAZ MENON. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 15:00h.

NELSON XAVIER HERNANDES, 87 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ELIZABETH BURKERT HERNANDES. Filiação: JUVENALINO AMARAL HERNANDES e MARIA HERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 às 17:00h.

NIDIA DEISE GRITTS, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUBENS CELIO DALCOMUNI. Filiação: CELESTINO GRITTS e WALDEMIRA SILVA GRITTS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 16:00h.

NILSON LEONEL PEDROSO, 50 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: ANDREIA ROCHA. Filiação: ANTONIO LEONEL PEDROSO JUNIOR e MARIA APARECIDA PEDROSO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 10:00h.

PAULO ROBERTO GOULART, 70 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: JOVENI MENDES GOULART. Filiação: NESTOR GOULART e DARIA RODRIGUES GOULART. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 11:00h.

PEDRO DE MELLO, 79 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: GERALDINA DE SOUZA MELLO. Filiação: MANOEL DE MELLO e MARIA DONATTA DE MELLO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 15:00h.

REGINA DUBIELLA POMIN, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BRUNO POMIN SOBRINHO. Filiação: FRANCISCO DUBIELLA e LEOCADIA DONANSKI DUBIELLA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

ROBSON PADILHA, 37 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOAO PADILHA e MARLI PADILHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 15:30h.

ROSALINA MODESTO DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ROBERTO BERNARDO DOS SANTOS. Filiação: NAO CONSTA e MARIA DA CONCEICAO MODESTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 14:00h.

ROSANGELA DE LIMA FREITAS, 58 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: RUBENS DE SOUZA FREITAS e JACIRA DE LIMA FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 17:00h.

SHIRLENE DO ROCIO DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: CESAR CARVALHO DOS SANTOS (FALECIDO). Filiação: JAIRTON DOS SANTOS e ANA ROSARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 10:00h.

SIPRIANO GONCALVES DE MENDONCA, 84 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA MOREIRA NIZ. Filiação: FAUSTINO GONCALVES DE MENDONCA e JOSEFA MARIA ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 às 16:30h.

SONIA REGINA FELIX, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO FELIX ( FALECIDO). Filiação: JOAO HERMINIO RIBAS e ALAIDE DE OLIVEIRA SIMAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 11:30h.

ULISSES ERNANDES PORTO, 22 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LINDAURA MARIA APARECIDA PORTO. Sepultamento: CEMITERIO DE CURIUVA, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 17:00h.

VALMIR SANTOS SILVA, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MEIRI JANE DA SILVA. Filiação: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e MARIA DE SOUZA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 16:30h.

WALDELANDO JESUS CARMELO, 78 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Cônjuge: MARIA DE JESUS ALMEIDA CARMELO. Filiação: ALCINO CARMELLO e OLINDA GARCIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 16:30h.

