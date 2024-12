Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (20)

ADIR VICENTE, 61 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: OSMAR ADOLFO VICENTE e MARIA ANGELICA DA CRUZ VICENTE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 19:00h.

ADOA WEBER, 95 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANEZIO DA SILVA QUEIROZ. Filiação: ODORICO WEBER e ADELAIDE DE ALMEIDA WEBER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 16:00h.

ANTONIO RODRIGUES MENDES, 81 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: NILVA DE PAULA MENDES. Filiação: JOAO MARIA MENDES e VANIRA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 09:00h.

CESAR CONRADO DE SOUZA BISNETO, 44 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Filiação: CESAR CONRADO DE SOUZA NETO e GRACIAMARA CHAVES DE SOUZA. Sepultamento: CORNELIO PROCÓPIO/PR, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024.

CLARICE BICHELS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NORBERTO BICHELS. Filiação: EMGELBERT GLOCK e AURORA GLOCK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 17:00h.

CLAUDIONOR JOSE ROHRBACHER, 75 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: NILDA SACOMORI ROHRBACHER. Filiação: ALVINO ROHRBACHER e NILDA SCHIESSL ROHRBACHER. Sepultamento: CEMITERIO JD SAO BENTO DO SUL SC, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 16:00h.

CLEUSA DE FATIMA LANCONI, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARTHUR LANCONI e CLOTILDE NERY LANCONI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 16:00h.

CLOVIS PANIZZI, 64 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: EDINA DE SOUZA PANIZZI. Filiação: ALBINO PEDRO PANIZZI e MARIA OGLIARI PANIZZI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 17:00h.

DEJANIRA BUENO NOVAC, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANOTONIO NOVAC. Filiação: BENTO BUENO MACHADO e OLIMPIA ROSA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 14:00h.

EDNA BERTA RODRIGUES DE MELO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EVERALDO RODRIGUES DE MELO. Filiação: ANTONIO LOURENCO BERTA e MARIA ELISA VEDOTI BERTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 10:00h.

ELIANE DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: LOURIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA e IRACEMA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 13:00h.

ELISANGELA GONCALVES, 42 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE GONCALVES e ANA LIMA DE ALMEIDA OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 15:00h.

EVANIR LUIZ BURATTO, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA SALETI KOWALSKI BURATTO. Filiação: ALTERIO BURATTO e DELIZIA BURATTO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024.

EVERALDO ARAUJO DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE LOURENCO DA SILVA e TEREZINHA PEREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE BARREIRAS – BAHIA, sábado, 21 de dezembro de 2024 às 17:00h.

FERNANDO ZIVIANI, 72 ano(s). Profissão: FOTÓGRAFO(A). Filiação: NELSON ZIVIANI e CELIA ROSA ZIVIANI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 16:30h.

ISABEL LASEVITZ PILGER, 76 ano(s). Filiação: HERSIL LASEVITZ e ITE LASEVITZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024.

JAIR ROGERIO, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLEONICE FLORENCIO ROGERIO. Filiação: ANTONIO ROGERIO e NADIR CASTILHO ROGERIO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 17:00h.

JOAO EVANGELISTA CORREA, 98 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIA EVANGELISTA CORREA. Filiação: JOSE MAMEDES CORREA e BRASILINA JUSTINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 13:00h.

JOAO MARIA AMERICANO, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: NELSON AMERICANO e MESSIAS VENANCIO AMERICANO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024.

JOSE RODRIGUES DA SILVA, 67 ano(s). Cônjuge: SONIA CHIRMAN DA SILVA. Filiação: MARIA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 15:00h.

LAURA FUJISAWA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FUJISAWA TOSHIO. Filiação: VITOR DO NASCIMENTO e ETELVINA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de dezembro de 2024 às 09:00h.

LEANDRO MARCIANO COSTA, 37 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: BENEDITO MARCIANO COSTA e MARIA DO CARMO COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 15:00h.

LOURENCO VERISSIMO DE ALMEIDA, 55 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: FAUSTINO VERISSIMO DE ALMEIDA e MARIA ROQUE DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 16:30h.

LUIZ ANTONIO ALVES, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: PEDRO ALVES e ALICE DE OLIVEIRA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024.

LUZIA MARGONAR DE SOUZA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON MARCIANO DE SOUZA. Filiação: EUGENIO MARGONAR e ALDA BOLSONI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MARCIO CARON FERREIRA, 53 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MECIAS RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: ORLANDO FERREIRA e ALVONI CARON FERREIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MARIA APARECIDA PINHEIRO DE MELLO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RAUL PINHEIRO DE MELLO e GERTRUDES DE MELLO SIQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 16:00h.

MARISE DO ROCIO FRAGOSO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ORICO BROSTOLIN e NATALINA BROSTOLIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 13:30h.

MAURI BRICHEL, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: VERA NEUSA DA CRUZ BRICHEL. Filiação: JOAO BICHEL e ANGELICA SZEZEPANSKI BRICHEL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MAYCON FORNAZARI KAWATA DE PAIVA, 27 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Filiação: MARCELO KAWATA DE PAIVA e FRANCIANE DE FATIMA PEREIRA FORNAZARI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BORDA DO CAMPO, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 16:00h.

MICHEL CAMPOS DE OLIVEIRA, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ADILSON ALVES DE OLIVEIRA e CLAUDINEIA OSORIO DE CAMPOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 16:30h.

NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, 65 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: ALBERTO TEIXEIRA RIBEIRO. Filiação: ALEIXO CELUPPI e MARIA RITA MONTEIRO CELUPPI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 19:00h.

OSMARIO NOGUEIRA RODRIGUES, 63 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: DOMINGOS GONCALVES RODRIGUES e DOMERINA NOGUEIRA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 17:00h.

OSVALDO WANDERLEY POOL, 83 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: MARTIM POOL e MERCEDES HEY POOL. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024.

PAULINO MACHADO, 96 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: CIOMAR FRANCISCA MACHADO. Filiação: PEDRO MACHADO e MARIA EUGENIA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 16:00h.

SADI ELIAS MACHADO, 85 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: LORENA RODRIGUES MACHADO. Filiação: FERMINO JULIO MACHADO e PAULINA ELIAS MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 17:00h.

SERGIO LUIZ DE MOURA, 58 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: MIRIAM DA PAIXAO MOURA. Filiação: MARIA DE MOURA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 14:30h.

SOLANGE BENETTI, 64 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: CARLOS BENETTI e ALZIRA DA SILVA BENETTI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024.

TEREZA CUNEN DEMENECK, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AVELINO DEMENECK. Filiação: CLEMENTE CUNEN e EMA FLORES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 11:30h.

THYRSO CORDEIRO DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: NEUZA ELIZABETE TULIO DE OLIVEIRA. Filiação: LEONIDAS REINALDO DE OLIVEIRA e ALICE CORDEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 15:00h.

ZILDA DE FATIMA LEAL, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BAZILIO GOMES LEAL. Filiação: JOSE RAMOS DA SILVA e ANA DE SOIUZA LEAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 16:30h.