Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (09)

ALAIDE MARIA SABOIA GRIGOLETTI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELSO GRIGOLETTI. Filiação: ANIZIO SABOIA e AMERICA DE OLIVEIRA SABOIA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:30h.

ALCEU DE OLIVEIRA BASTOS, 54 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ABILIO CORDEIRO BASTOS e ABILIO CORDEIRO DE BASTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 10:00h.

ANTONIO SALVADOR MEIRA, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: EDITE APARECIDA DE MEIRA. Filiação: FRANCISCO FELIPE DE MEIRA e MARIA ROSA DE MEIRA. Sepultamento: LAPA – PR, quinta-feira, 8 de agosto de 2024 às 17:00h.

APPARECIDO EMYGDIO VIEIRA, 88 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: IVONE RODRIGUES VIEIRA. Filiação: MANUEL EMYGDIO VIEIRA e HELENA CORSI VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 14:00h.

ARI KANUTTA, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: RITA KANUTTA. Filiação: ALFONSO KANUTTA e PHELOMENA BNIK KANUTTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 9 de agosto de 2024.

AYLA VITORIA DA CRUZ CASSIANO, 8 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JEFERSON DOS SANTOS CASSIANO e GISLAINE APARECIDA DA CRUZ CARNEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 10:30h.

CARLOS ALBERTO MENDONCA PRAZERES, 73 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA CRISTINA ARAUJO PRAZERES. Filiação: CIRIACO SANTANA PRAZERES e RAIMUNDA MENDONCA PRAZERES. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 9 de agosto de 2024.

CARLOS CORDEIRO MIRANDA DOS SANTOS, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: FERNANDO DOS SANTOS e FABIANA ALVES CORDEIRO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 11:00h.

CAROLINA WAGONITZ SANTO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO DO ESPIRITO SANTO. Filiação: SALUSTIANO WAGONITZ e MARIA ROZA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de agosto de 2024 às 17:00h.

DECIO LUIZ BOZZA, 60 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: BERNARDETE SAMUJEDEN BOZZA. Filiação: PEDRO BOZZA e GUINE BOZZA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 9 de agosto de 2024.

DEOCLECIO DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS e MARIA CAROLINA DA CONCEICAO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 17:00h.

EDSON CESAR BUENO, 69 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: NILZETE ASSUNCAO PRESTES BUENO. Filiação: ADELINA BUENO. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADES TELEMACO BORBA /PR, sexta-feira, 9 de agosto de 2024.

EDUARDO LOYOLA DE SOUZA, 39 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: EROS LOYOLA DE SOUZA e NILDA NEVES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 09:00h.

FABIO CARDOSO DE ALMEIDA, 57 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) QUÍMICO. Cônjuge: REGINA ANGELICA PEPPLOW. Filiação: EUCLIDES CARDOSO DE ALMEIDA e LENY CARDOSO DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 17:00h.

GAEL SILVA SENA, 1 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: MATEUS LUKAS XIMENES SENA e LARYSSA DA SILVA LORENO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 9 de agosto de 2024.

GEREMIAS MARTINS DO AMARAL, 75 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOAO MARTINS DO AMARAL e RITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 17:00h.

GILSON COSTA MARTINZ, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ELIANE DE JESUS SIEG MARTINZ. Filiação: LUIZ MARTINZ DO ESPIRITO SANTO SOBRINHO e HILDA COSTA MARTINZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 09:00h.

GLACI DIAS DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ERONIR CLAUDINO DA SILVA. Filiação: SILVIO VICENTE DIAS e IZOLINA DO PRADO DIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 8 de agosto de 2024 às 20:00h.

GRAZIELA LAURRANE SOUZA SANTOS, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: SATURINO BUAVA DOS SANTOS e LUCINEIA DA SILVA SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 9 de agosto de 2024.

HUMBERTO GANZ, 102 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NILZA ANTONIA CARVALHO GANZ. Filiação: BATISTA GANZ e ANISETE GANZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 15:30h.

IDA KOELLER, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OSCAR KOELLER e CAROLINA MARIA HARTHOPF KOELLER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 10 de agosto de 2024 às 10:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (09)

ISAAK DAVID ALVAREZ ALASTRE, 23 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: JUAN OSCAR ALVAREZ ARANA e LEIDY JOSEFINA ALASTRE AMAYA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 17:00h.

JAIR CLARO, 86 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: JUSTINO CLARO e MARIA BALDUINO CLARO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:00h.

JORGE LINHARES, 64 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA LINHARES. Filiação: LUIZ LINHARES e IVANIL PEREIRA LINHARES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 9 de agosto de 2024.

JOSE JARDIM DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: TEREZA JUK DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO MARTINS DE OLIVEIRA e OLIVIA JARDIM DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 13:00h.

JOSE PATRICIO LOURENCO, 84 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: MARLY TEREZINHA LOURENCO (FALECIDA). Filiação: PEDRO LOURENCO DA CONCEICAO e HORTENCIA PATRICIO DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOSEPHA DE ALMEIDA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ROQUE DE ALMEIDA e ANA SOUZA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 10:00h.

LAERT TASSI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANGELO TASSI e ITALIA GAIANO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 15:00h.

LEONILDA MARIA GROXKO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAFAEL GROXKO. Filiação: ADOLFO ROTH e ALVINA KLOSTER ROTH. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 9 de agosto de 2024.

LIDIA TWORECK DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURIVAL DE OLIVEIRA. Filiação: WADISLAU TWORECK e MARIA TWORECK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 17:00h.

LUCIANE CIDRAL, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WILSON DA COSTA CIDRAL e MARIA JOSE CIDRAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 14:00h.

LUZMELA MEDERICO ROMERO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE IGNACIO AGUDELO SOSA (FALECIDO). Filiação: RAMON CANDELARIO MEDERICO e MARIA DE LOURDES ROMERO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 9 de agosto de 2024.

MARCOS HORACIO DOS SANTOS ROCHA, 42 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARINA OLIVEIRA SANTANA ROCHA. Filiação: JOAO MARIA GONCALVES DA ROCHA e MARTA DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 17:00h.

MARIA COSTA BERNARDES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELIPE BERNARDES. Filiação: JOSE COSTA DA SILVA e GERALDA DOMINGUES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 11:00h.

MARIA DULCIMAL FABRICIO DE ARAUJO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DANIEL MARTINS DE ARAUJO. Filiação: ARTUR FABRICIO e ROSA FABRICIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:30h.

MARIA ELENA ALMEIDA NANDES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO NARDES e FELISBERTA DE ALMEIDA NARDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 15:00h.

MARIA EUDA GOMES FIRMO, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS FIRMO. Filiação: LOURIVAL GOMES DA SILVA e VALDECI LIMA DA SILVA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 17:00h.

MARIA JOSE SILVA PROENCA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO DE JESUS PROENCA. Filiação: EUCLIDES DOS SANTOS e MARIA SEBASTIANA DA SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 9 de agosto de 2024.

MARIA SILVANIRA BATISTA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO SILVERIO BATISTA e MARIA AMERICA BATISTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:30h.

MARILDA ANTONIACOMI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PERICLES ANTONIACOMI. Filiação: OSVALDO GABRIEL DE OLIVEIRA e ELVIRA MIRANDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 10:00h.

MARISOL DEL VALLE AGUILERA DE BAEZ, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAVID MOISES BAEZ. Filiação: JOSE ANTONIO AGUILERA e LUISA ANTONIA SIFONTE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 10:00h.

MATHEUS JOAO DE CASTRO SANTANA, 20 ano(s). Profissão: TELEMARKETING. Filiação: ADAO APARECIDO SANTANA e CRISTIANE FATIMA DE CASTRO SANTANA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 17:00h.

MILTON DIAS DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA LECILDA RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: PEDRO OLEGARIO DA SILVA e MARIA JACIRA DIAS DA SILVA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 9 de agosto de 2024.

NILSEU DA ROCHA, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DIONIRA BISCAIA DA ROCHA. Filiação: PEDRO SEBASTIAO DA ROCH e ANA MARIA ESTEGUE DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 17:15h.

OLGA CAMARGO DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: LUIZ DA SILVA. Filiação: OTAVIO DE SOUZA CAMARGO e DILMA LOPES CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:00h.

OSVALDINA MARIA DUARTE DE BRITTO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANACLETO HENRIQUE DUARTE e LEOZINA VALENTINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 15:00h.

RAEL ARTIGAS ALFANIO, 3 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: KAYNA VICTOR DE ALMEIDA ALFANIO e AMANDA THANINE DE FREITAS ARTIGAS. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, sexta-feira, 9 de agosto de 2024.

RAFAEL EDUARDO MEDEIROS, 42 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: OSMAR MEDEIROS e TERESA KWIATKOWSKI MEDEIROS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:00h.

RITA DE CASSIA RODRIGUES DE SOUZA, 67 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: JOSE REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA. Filiação: JOSE GONCALVES MACHADO e ROSA LEAL MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 8 de agosto de 2024 às 17:00h.

ROSA KEMSKI OLIANCZUK, 88 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANDRE OLIANCZUK. Filiação: FELIX KEMSKI e VICTORIA LICHMAM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:00h.

ROSELI DOS SANTOS AVELAR, 53 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ANTENOR ALVES DE AVELAR e SEBASTIANA JURACI DE AVELAR. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 10:00h.

ROSELI JOHANNSON FELIS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS SANTOS. Filiação: OTTO JOHANNSON e LUIZA DE LIMA JOHANNSON. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 14:00h.

ROSIMERI APARECIDA DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDIO DA SILVA. Filiação: PRAXEDES DE CARALHO e ELISA ARANTES DE CARVALHO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:00h.

ROSINETE SPRANGOSK, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SPRANGOSK e MADALENA MASSOQUETO SPRANGOSK. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 11:00h.

SEBASTIAO ALVES, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DIVA MAURICIO PEREIRA ALVES. Filiação: DEMETRIO ALVES e SANTINA GENEROSA FRANCISCA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 19:30h.

SUELI DOS SANTOS MUNHOZ, 68 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: ANTONIOI MUNHOZ e LEONOR DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 9 de agosto de 2024.

TOMIKO KAWABE, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MASAICHI KAWABE. Filiação: MIKITARO OTAKE e TOW OTAKE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 15:30h.

VALDETE PIRES, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: ARTHUR PIRES e IRENE MARIA DA SILVA PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:30h.

VICTORIA DE LIMA PEREIRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DE PAULA. Filiação: MANOEL GARCIA DE LIMA e MARIA CANDIDA PINTO DE LIMA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 17:00h.

WAGNER DOS SANTOS CAROLINO, 59 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: JUCELEI APARECIDA KLAINE. Filiação: ANTONIO JOSE FILHO CAROLINO e TERESA JOSE DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 8 de agosto de 2024.

WILSON DE LIMA FAO, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE LIMA FAO. Filiação: ANTONIO DE LIMA FAO e ARESTINA DE LIMA FAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 8 de agosto de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (09)

