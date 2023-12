Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (08)

Adahyr Fontoura de Lara, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emílio Millarck e Maria Felka Millarck. Sepultamento ontem.

Adilson Felício, 62 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Alcidia Felício. Sepultamento ontem.

Adolpho Fantin, 85 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Affonso Fantin e Itália Dalle Nogare. Sepultamento ontem.

Alaide Cândido da Silva Aristides, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Cândido da Silva e Maria Jacira de Faria Silva. Sepultamento ontem.

Alexandro Scariot, 46 anos. Profissão: servente. Filiação: Leocir Scariot e Maria Terezinha Scariot. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Diamante Almirante Tamandaré PR.

Antônio Carlos Mazon, 77 anos. Filiação: Rodozindo Mazon e Lúcia Mazon. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Casemiro Krascouski, 79 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Miguel Krascouski e Tecla Novak. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Inácio Martins, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Catarina Ertes Malta, 77 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Emílio Ertes de Freitas e Donaria Ortiz. Sepultamento ontem.

Dirce Proenca Lima, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Manoel Proenca e Amélia Maria Proenca. Sepultamento ontem.

Douglas Nascimento Cordeiro da Silva, 20 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Dirceu Cordeiro da Silva e Rosane Nascimento. Sepultamento ontem.

Edgar Francisco de Paula, 77 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Dorvalino Francisco de Paula e Lauriana Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Erenice Viana da Cruz, 70 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Adão Gonçalves Viana e Etelvina Ferreira Viana. Sepultamento ontem.

Francisco Osley Marinho de Lara, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Marinho de Lara e Genesia Marinho de Lara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo de Igreja Batista.

Glaucia Roberta Cardoso, 39 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João da Luz Cardoso e Carlota Ribeiro Cardoso. Sepultamento ontem.

Hélio Dario Andreis, 84 anos. Filiação: João Andreis e Amabile Polesello Andreis. Sepultamento ontem.

Ilizabete Terezinha Mendes, 68 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Lazico Mendes e Ilze Mendes. Sepultamento ontem.

Jean Derek Duarte, 39 anos. Profissão: instrutor(a). Filiação: Ivan Tadeu Duarte e Lilian Teresinha Duarte. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jean Paulo Bernardo Xavier, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Orlando Xavier e Air Bernardo Xavier. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Medianeira de Paranaguá PR.

João Antônio Sgarbe, 82 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: Petronio Sgarbe e Catarina de Oliveira. Sepultamento ontem.

João Batista de Faria, 92 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Maria do Rosário. Sepultamento ontem.

João Jahir Maximiano, 84 anos. Profissão: encarregado(a) logística. Filiação: Brasilino Júlio Maximiano e Elvina Bintencourt Maximiano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Joaquim Soares Pereira, 57 anos. Profissão: soldador. Filiação: Celestino Soares Pereira e Maria da Conceição Alves Sampaio. Sepultamento ontem.

Joares Good, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Paulo Good Filho e Maria Odete Chiquito de Castro Good. Sepultamento ontem.

Joel Andretta, 65 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Delanir Andretta e Sofia Alves Lima Andretta. Sepultamento ontem.

José Clemente Kreusch, 90 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Leopoldo Kreusch e Felomena Kreusch. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 01 Água Verde.

José Pereira da Silva, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Félix Alves da Silva e Maria Sebastiana Pereira. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

José Raimundo dos Santos, 78 anos. Filiação: Raimundo Vicente dos Santos e Maria Merces de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Kariny Costa Soares, 35 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Everaldo Soares Prazeres e Sidmey Costa Novaes Prazeres. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (08)

Kelly Cristina Pereira Borges da Cruz, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira e Clemencia Rosa Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Evangelho Quadrangular – Caiuá.

Liz Benedicto Vieira dos Santos, 1 dias. Filiação: Matheus Benedicto dos Santos e Alice Vieira dos Santos. Sepultamento hoje, em local a definir.

Luzia Carmen Garcia Ramires, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Garcia e Olga Montanha. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Luzia Francisca de Oliveira, 75 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Leonor Pedrozo de Oliveira e Ana Cândida de Camargo. Sepultamento ontem.

Marines Fonseca, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Daniel da Fonseca e Aparecida Catabriga da Fonseca. Sepultamento ontem.

Milton de Jesus Lima, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Idalina Alves de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Osmyr Banzato, 92 anos. Filiação: Humberto Bonzato e Elvira Fabri Banzato. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – 01 São Francisco de Paula.

Ronaldo Adriano de Lima, 40 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Francelina Martins de Lima. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Rosa Lopo Monteiro, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fortunata dos Santos Alves. Sepultamento ontem.

Rosi do Carmo de Bonfim Santos, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Claro de Bonfim e Alexandrina Maria dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rosina Boin Schnorr, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Verginio Boin e Ema Fazolo. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Selvino Antônio Watter, 75 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Frederico Guilherme Watter e Cecília Posselt Watter. Sepultamento ontem.

Silvestre Szip, 83 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Pedro Szip e Anastácia Szip. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Luto Curitiba.

Spyridon Nikolas Lafis, 89 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Nikolas Lapis e Zeni Lafis. Sepultamento ontem.

Tereza Conceição de Souza, 64 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Joaquim Souza e Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Tereza Ziomek, 73 anos. Filiação: Miguel Kusdra e Sofia Kusdra. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Areia Branca dos Assis.

Valdemar Santos da Silveira, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Santos da Silveira e Tereza de Jesus da Silveira. Sepultamento ontem.

Valdevino Souza, 79 anos. Filiação: Pedro Souza e Maria Ribeiro Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Assembelia de Deus Rua Miguel Rassetin 327 Sitio Cercado.

Zilda dos Santos Moraes, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roldon dos Santos Eloi e Organita Alves Palmeiras. Sepultamento ontem.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (08)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!