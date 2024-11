Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (08)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

ADELINO PERDOMO, 83 ano(s). Cônjuge: JOSEFA DA SILVA PERDOMO. Filiação: JOAO PERDOMO e JULIA POVO PERDOMO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 10:00h.

ADILSON BORGES DA CRUZ, 58 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: WALFRUIDO BORGES DA CRUZ e SEBASTIANA ROSARIA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 10:00h.

ADRIANA FERNANDES DOS SANTOS, 48 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS e DELOAR BATISTA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 16:30h.

ALCEU DURKI, 81 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ELZA JOAY DURKI. Filiação: JOAO DURKI e DOMINGAS CALIXTO DURKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 10:00h.

ANA MARIA MORESCHI, 61 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: HAYR CELESTINO MORESCHI e IZITA CELESTINO MORESCHI. Sepultamento: CEMITERIO CENTRAL, sexta-feira, 8 de novembro de 2024.

ANGELO VIEIRA FIGUEIREDO, 77 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: ELSA PEREIRA FIGUEIREDO. Filiação: JOSE VIEIRA FIGUEIREDO e ISMERINA PEREIRA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 17:00h.

ANTONIO BATISTA DE JESUS, 65 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: TELMA CONCEICAO PINTO. Filiação: JOAO ESTEVAM DE ASSIS e JOVITA MARCELINA DE ASSIS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 17:00h.

ANTONIO DA MAIA MARTINS, 71 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: LOURDES DA GRACA MARTINS. Filiação: JOSE CIDRAL MARTINS e VITALINA DA MAIA MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BARRO PRETO, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 16:00h.

BENJAMIM BACH, 95 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA TEREZINHA BACH. Filiação: HENRIQUE BACH e ANA BACH. Sepultamento: CEMITÉRIO COLÔNIA JOHANESDORF, quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 16:00h.

DAGMAR BAGGIO, 83 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: THEREZIO BAGGIO. Filiação: HERMANN ALFRED BERNSDORF e SOPHIA BERNSDORF. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 16:00h.

DEOLINDA TORRES DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO EDSON TORRES DA SILVA. Filiação: MANOEL JOAQUIM TORRES e IZABEL LAMBERTI TORRES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 15:00h.

DIVA RAMOS CORDEIRO, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: EDVAL GONCALVES CORDEIRO e ADELINA RAMOS CORDEIRO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO BORDA DO CAMPO, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 17:00h.

EMERSON LUIZ DOS PASSOS, 42 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: JOSE FERREIRA DOS PASSOS e VERGINIA ORIAS DOS PASSOS. Sepultamento: MUNICIPAL DE REBOUCAS PR, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 17:00h.

HENRIQUE GONCALVES DE FARIA, 95 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ANALIA ROSA DE FARIA. Filiação: TEREZIO DA LUZ e LUIZA GONCALVES DE FARIA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 14:00h.

ILANDIR CARMINDA BAGGIO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REINALDO BAGGIO. Filiação: VERGINIO PELLANDA e ANGELA ZONTA PELLANDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 17:00h.

IRIA CARDOSO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BARBOSA. Filiação: JOAO APARECIDO CARDOSO e FRANCISCA FLAUSA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 8 de novembro de 2024.

JOSE ESTEVO DAMASCENO, 75 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAQUIM ESTEVO DAMASCENO e DURVALINA DOS SANTOS DAMASCENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 7 de novembro de 2024.

JOSE RIBEIRO, 78 ano(s). Cônjuge: ALIETE PEREIRA DE ANDRADE RIBEIRO. Filiação: ANTONIO JOE RIBEIRO e MARIA APARECIDA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 09:00h.

JOSIMAR INACIO SALVIANO DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VILMAR SALVIANO DA SILVA e JOSIETE DE FATIMA INACIO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 15:00h.

LAURI RIBEIRO GUIMARAES, 75 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: BEATRIZ SOUZA. Filiação: MIGUEL GONCALVES GUIMARAES e OLIVIA RIBEIRO GUIMARAES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 14:00h.

LUIZ CARLOS FERRARI, 67 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ALESSANDRA PASKO FERRARI. Filiação: SEBASTIAO VIANA DA CRUZ e ALICE FERRARI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 10:00h.

MARIA ALAYDE DE JESUS DEMANTOVA, 86 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: JOAO CARLOS DEMANTOVA. Filiação: BELARMINO PIRES BARBOSA e BENVINDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 17:00h.

MARIA APARECIDA MOREIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOVAL JOSE MOREIRA. Filiação: IDALINA LEOPOLDINA DE JESUS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL EM MARINGA – PR, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANTONIO GOMES DA SILVA. Filiação: MANOEL BELARMINO DA SILVA e MARIA DA PENHA MONTEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 8 de novembro de 2024.

MARIA DE LOURDES SOUTO LOPES, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO SIMAO DA SILVA. Filiação: ANTONIO SOLTO LOPES e MARIA DO CARMO LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 10:00h.

MARIA PIEDADE LOPES DA SILVA, 65 ano(s). Filiação: IZALTINO LOPES NOGUEIRA e MARIA ZURMIRA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 10:00h.

NAIR PARASTCHUK, 62 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: TEODORO PARASTCHUK e DALZIRA PARASTCHUK. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 16:00h.

NEIDE SUELI DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: GILBERTO ITALIANO DA SILVA. Filiação: JOAO FORTUNATO e ALCIONE SEDORIO FORTUNATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 13:30h.

NELI SALIM CARVALHO, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE e ADLA SALIM JORGE DE ALBUQUERQUE. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quinta-feira, 7 de novembro de 2024.

NERI JOSE NUNES, 73 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Filiação: VALDRIFO NUNES e DOMETILA BUENO NUNES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 8 de novembro de 2024.

NESTOR PIRES MASSANEIRO, 72 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: BENJAMIM PIRES MASSANEIRO e LUIZA PIRES MASSANEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 16:00h.

RAFAEL VIEIRA DA ROSA, 41 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MAURO FERNANDO VIEIRA DA ROSA e ELISABETE DELAY VIEIRA DA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 16:00h.

RUBENS DA CONCEICAO, 58 ano(s). Filiação: ADAO RICARDO DA CONCEICAO e JULIA BORGES DA CONCEICAO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 16:30h.

SERGIO MOTTIN, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ROMANO MOTTIN e MARIA CECILIA BONTORIM MOTTIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 16:00h.

SUELI ZEFENI, 60 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: SEBASTIAO ZEFENI e SEBASTIANA FERMINA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 15:00h.

VERA LUCIA EVANGELISTA DOS SANTOS, 75 ano(s). Filiação: JACIRA FREITAS EVANGELISTA DOS SANTOS e JACIRA FREITAS EVANGELISTA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 14:00h.

VICENTE RODRIGUES DE SOUZA, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO RODRIGES DE SOUZA e RITA BARBOSA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 10:00h.

WALDOMIRO FERREIRA DE JESUS, 94 ano(s). Profissão: MAQUINISTA. Cônjuge: DJANIRA GONCALVES FERREIRA. Filiação: ANTONIO JOSE FERREIRA e MARCINDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 10:00h.

