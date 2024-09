Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (06)

ADEMIR CARLOS DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELIANE CRISTINA BORGES DA SILVA. Filiação: ASSUNCAO MARCELINO DA SILVA e IDIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 19:30h.

ALECENDOR BORGES DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: CARMELIA MAIA DA SILVA. Filiação: JOAO MARIA BORGES e ORANDINA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 6 de setembro de 2024.

ANTONIO PINTO DE AMORIM, 85 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA MERCES DE SOUZA. Filiação: JOAO PINTO DE AMORIM e ALMERINDA PIRES DA UZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de setembro de 2024 às 17:00h.

BENIGNA FRANCISCONI MORENO, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ERALDO JOSE MATOS. Filiação: BRAULINO MORENO RAYA e HELENICE FRANCISCONE MORENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:00h.

CASTELINDA CASTELLAIN SPENGLER, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: REINALDO XAVIER SPENGLER. Filiação: ANTONIO CASTELLAIN e ZULMA BENASSI CASTELLAIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 17:30h.

CLEMENTINA MARGARIDA DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCELO JOSE DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO SKIBINSKI e HELENA SKIBINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:30h.

DANIEL ALVES BISPO, 46 ano(s). Profissão: LAVADOR(A) CARROS. Filiação: JOAO BISPO e ISABEL ALVES DE LEMES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 7 de setembro de 2024 às 10:00h.

DARCI APARECIDA SILVA PINTO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ANTONIO PEREIRA PINTO. Filiação: SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA e NAIR ZEN DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 7 de setembro de 2024 às 12:00h.

DIRCE MARTINS COSTA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MELQUEZEDES MIGUYEL COSTA. Filiação: NAPOLEAO MARTINS e LEONTINA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 14:30h.

DJALMA MICHELE SILVA, 86 ano(s). Profissão: MEDIDOR(A). Cônjuge: LEDA VIEIRA GOMES. Filiação: ADJALME RODRIGUES SILVA e MARIA GRACA MICHELE SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 23:00h.

DOS ANJOS DE LIMA SILVA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALCIDIO BOAVA DA SILVA e ILDA ROSA DE LIMA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 11:00h.

EDNILSON ALVES DA CRUZ, 27 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DIRCEU PEREIRA DA CRUZ e DIVAIR ALVES DOS SANTOS DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:00h.

ELIZANDRO DO NASCIMENTO, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUCILA CARVALHO DO NASCIMENTO. Filiação: JOSE PAULO DO NASCIMENTO e CLAUDINA HENRIQUE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 15:00h.

ENZO GABRIEL SILVA, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ANA LUCIA SILVA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 11:00h.

ESTEFANIA KLOCK, 78 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: EUCLIDES MOREIRA KLOCK. Filiação: ANZIO RODRIGUES DA SILVA e VITALINA MARIA DO ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de setembro de 2024 às 16:30h.

EVELISE TERESINHA DE OLIVEIRA PADILHA DIAS, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SPRADA. Filiação: WALDEMIRO DE OLIVEIRA PADILHA e TEREZA RUFINO PADILHA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 10:00h.

GRAZIELA FRANCINE ALVES, 48 ano(s). Profissão: NUTRICIONISTA. Filiação: JOEL ALVES e LENIZE MARIA LAVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 17:00h.

GUSTAVO LORENZZATTO MARTINS, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: JOAO MANOEL SILVA MARTINS e PRISCILA LORENZZATTO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – GOIERE/PR, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 10:00h.

IEDA DE LOURDES INOCENCIO, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CELSO FILGUEIRA FILHO. Filiação: PEDRO INOCENCIO e JANDYRA CONCEICAO INOCENCIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de setembro de 2024 às 16:00h.

JOAO ARILDO SABATKE, 58 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: LAURO SABATKE e MARIA DA CONCEICAO SABATKE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 10:00h.

JOAO MARIA ALVES DE SOUZA, 91 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: LYDIA TABARTE DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM ALVES DE SOUZA e PORCINA MARIA PADILHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 10:00h.

JOAO MARIA QUIRINO, 82 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: MANOEL QUIRINO e MALVINA FERREIRA DE MORAIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 15:00h.

JOAO TEIXEIRA FERREIRA, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DAS GRACAS MARCOS FERREIRA. Filiação: FRANCISCO BISPO FERREIRA e GALDINA TEIXEIRA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 11:30h.

JOSE APARECIDO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TERESINHA NUNES DA SILVA. Filiação: GABRIEL TEODORO DA SILVA e MARIA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 5 de setembro de 2024 às 17:00h.

LENIZE MARIA PACHECO LINHARES, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANTONIO LINHARES. Filiação: DOMINGOS PACHECO e TEREZINHA DE JESUS BEDIN PACHECO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 6 de setembro de 2024.

LEONI CUMAN TOMAZI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EZIDIO TOMAZI. Filiação: URBANO CUMAN e ERMINA PERUCI CUMAN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:00h.

LUCAS DA SILVA NANTES, 11 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: EDSON LOPES NANTES e CLAUDINEIA MONTEIRO DA SILVA NANTES. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, sexta-feira, 6 de setembro de 2024.

LUSINEIA NEEMEG, 56 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ELIAS NEEMEG e NEZI DE SOUZA NEEMEG. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:00h.

MARIA RITA GONCALVES DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OTAVIO DA SILVA. Filiação: JOAO JOSE GONCALVES e ANALIA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARJORIE RAIMUNDO DOS SANTOS, 25 ano(s). Profissão: TÉCNICO RADIOLOGIA. Filiação: OSEAS PEREIRA DOS SANTOS e MARGARIDA RAIMUNDO DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 6 de setembro de 2024.

RUCHDIEH MOHAMED GHAZZAOUI, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MOHAMED AID ZAHOUI e KADRIEK KADRI MOHAMED. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 13:30h.

SEBASTIAO PEREIRA SIMITE, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA DOS ANJOS SIMITE. Filiação: JOSEFA PEREIRA SIMITE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 09:00h.

SEVERINO BENITEZ, 84 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: LEONILDA BENITEZ. Filiação: FRANCISCO BENITEZ e MARGARIDA GIMENEZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:30h.

SUELY DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: PEDRO DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 09:30h.

TRINDADE DE JESUS DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAQUIM DOS SANTOS e MARIA DE JESUS. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 6 de setembro de 2024.

VALDIR CADENA DE CASTRO, 55 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ORLANDO CADENA DE CASTRO e TEREZA DE CASTRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 17:00h.

VALTER BUKOWISKI GARCIA RODRIGUES, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA ANGELA MACEDO ISANEZ RODRIGUES. Filiação: ORLANDO GARCIA RODRIGUES e EMILIA BUKOWISKI RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 15:00h.

VIRGINIA MARIA CORREIA QUADROS, 78 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: EWALDO CORREIA QUADROS e JANDIRA CORREIA QUADROS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 11:00h.

