Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (23)

ADIVANIR CASTRO DE LIMA, 76 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ADAO FERREIRA DE LIMA. Filiação: PERGENTINO CASTRO e HENRIQUETA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 10:00h.

ADMAR COELHO DE ALMEIDA, 62 ano(s). Cônjuge: RAQUEL MOREIRA SANTOS. Filiação: DELI COELHO DE ALMEIDA e MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ADRIANA MARCIA ALFANI, 41 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOSE NADIR ALFANI e TEREZINHA COELHO ALFANI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024.

ADYR VEIGA MIRANDA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RUFINO POLYCARPO VEIGA e ESCOLASTICA DE CASTRO VEIGA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 16:30h.

AMAURI RIOS, 57 ano(s). Profissão: GRAFICO. Cônjuge: JOCILEY IVANIA RIOS. Filiação: MANOEL TEREZIO RIOS e GISELA RIOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 11:00h.

ANOUAR GEBRAEL MOUCHAILEH, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARLENE DOMINGOS MOUCHAILEH. Filiação: GEBRAEL MOUCHAILEH e HILENI MOUCHAILEH. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024.

CRISTIANE PAULINO, 45 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: VALDIR PAULINO e ODILA VENANCIO PAULINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 10:00h.

DORALICE PRESTES DE MACEDO SANTOS, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ANTONIO DE SOUZA. Filiação: JOSE PRESTES DE MACEDO e LEONILDA CARDOZO DE MACEDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 14:00h.

ELIANE ROSE PADOAN, 70 ano(s). Filiação: AUGUSTO PADOAN e MARIA DE LOURDES DAMBISKI PADOAN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 11:00h.

ELISABETE GREIN LOPES, 63 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Cônjuge: JAIR JAIME LOPES. Filiação: JOAO AUGUSTO GREIN e EMILIA GREIN. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 11:00h.

ENOEMIM ELOY DE ANDRADE, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BALBINO GOMES DE ANDRADE. Filiação: ANTONIO ANGELO ELOY DE SANTANNA e LUZIA BITTENCOURT DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 10:00h.

EVA CONCEICAO FARIA, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ELOOI DE PAULA FARIA. Filiação: JOAO MARIA DE MORAES e ANALIA CONCEICAO DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 16:00h.

EZEQUIEL DA COSTA, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ALCINDO CIDRAL DA COSTA e NEUCI APARECIDA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 11:00h.

GABRIEL ELAS WAJIH MURI, 25 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ELAS WAJIH MURI e SIMONE APARECIDA KULLER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 17:00h.

GISELI CRISTINA CZOCHER DE OLIVEIRA, 37 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MAGNO MUNIZ DE OLIVEIRA. Filiação: GABRIEL AMANCIO CZOCHER e MALTA MENDES MACHADO CZOCHER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 22 de dezembro de 2024 às 19:00h.

HELENA PANEK, 101 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: RICARDO LEOPOLDO PANEK. Filiação: LEONARDO MAZUREK e MARIA MAZUREK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 13:00h.

INEZ PERAZZOLI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLIVO PERAZZOLI. Filiação: HONORINO LUIZ NORA e ANA MARIA NORA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 14:00h.

JEMERSON MOCELIN FERREIRA, 44 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO MOCELIN FERREIRA e JOANA ZYCH FERREIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 11:00h.

JOAO ALVES DE MIRANDA REIS, 82 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: ALIANE SOARES ELIAS REIS. Filiação: ANTONIO AUGUSTO ALVES DOS REIS e ANA ISABEL DE MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 16:00h.

JOAO FERREIRA DE ALECRIM, 82 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: MARLENE FERREIRA DE ALECRIM. Filiação: JOSE VIEIRA DE ALECRIM e ANA FERREIRIA DE AEVEDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 15:00h.

JOAO MARIA BLEICHWHL, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ELZA CARDOSO BLECHWHL. Filiação: GUILHERME BLECHWHL e LUIZA PAES BLECHWHL. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL LEBLON REGIS, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 17:00h.

JOCIANE MARY TRINDADE ECKEL, 60 ano(s). Cônjuge: ALBERTO ECKEL. Filiação: JOSE TRINDADE e ELENITA MARIA TRINDADE. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MAFRA / SC, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024.

JORGE PEDROSO CUBAS, 72 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Cônjuge: SONIA DA TRINDADE REMIZIO CUBAS. Filiação: ARGEMIRO PEDROSO CUBAS e CAROLINA RODRIGUES CUBAS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 14:00h.

JOSE SUREKI, 88 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MIGUELINA GONCALVES SUREKI. Filiação: ESTANISLAU SUREKI e MARIA SUREKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 15:30h.

JURACI BARBOSA, 65 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOAO MARIA BARBOSA e ROSA TABORDA DE BONFIM BARBOSA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 22 de dezembro de 2024 às 17:00h.

LOURICE FARAH ELACHE, 94 ano(s). Profissão: ANALISTA. Cônjuge: CHICRE ELACHE. Filiação: ABRAHAO FARAH e HAFIZA FARAH. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 17:00h.

LUCIANA DE MELO FERREIRA, 54 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: OSMIM MACHADO FERREIRA e IVETE DE MELO FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 17:00h.

LUIZ HENRIQUE ZAFALON, 77 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: WILMA LOPES ZAFALON. Filiação: PEDRO ZAFALON e HENRIQUETA L ZAFALON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 13:00h.

MARGARA MARTINS DE AGUIAR, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: HORACIO BERNARDINO DE AGUIAR e ELISABETI MARTINS DE AGUIAR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 09:00h.

MARIA ARLETE STELMACKI, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO STELMACKI. Filiação: PEDRO DA CRUZ FERREIRA e LEONTINA PRESTES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 16:00h.

MARIO PATRICIO DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: ESMERALDA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA. Filiação: GUSTAVO PATRICIO DE OLIVEIRA e IRACI MARTINS DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024.

MARLENE LUISI BRONZATTO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON JOSE BRONZATTO. Filiação: EMANUEL FELISBERTO LUISI e DJANIRA PENTEADO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 16:00h.

MIGUEL SCHIBELBAIN, 52 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: JANILDE MARLI DE JESUS. Filiação: JOSE SCHIBELBAIN e LAUDELINA SCHIBELBAIN. Sepultamento: CEM. SANTO ANTONIO – PONTA GROSSA, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 16:00h.

MILTON SATO, 63 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANA MARIA DE ANDRADE SATO. Filiação: BENTO SATO e AMILCA SATO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 15:00h.

NAIR DA SILVA BRAZ, 86 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: EMILIO BRAZ. Filiação: SILVESTRE PEREIRA DA SILVA e IDALINA MARIA DE LIMA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PIEN, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024.

NAJLA MIGUEL FERIGOTTI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICTOR BRANCO FERIGOTTI. Filiação: ABIB MIGUEL e ANA MIGUEL. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 11:00h.

PAULO ROBERTO RAUCH DE OLIVEIRA, 54 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA e EDITH RAUCH DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024.

PEDRO ESLAVOMIRO KLUCH, 89 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: BERNADETE INES KLUCH. Filiação: FRANCISCO KLUCH e CONSTANCIA MARIA KLUCH. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, domingo, 22 de dezembro de 2024 às 16:30h.

REINOL RIBEIRO, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA APARECIDA VALOMIM DE CASTRO RIBEIRO. Filiação: PALMIRO PINTO RIBEIRO e JULIA VIEIRA RIBEIRO. Sepultamento: CEMITERIO TAMANDUA – BALSA NOVA /PR, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 15:00h.

SERGIO LUIZ PEJANOSKI, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: BERNARDO PEJANOSKI e ANNA DA TRINDADE PEJANOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 22 de dezembro de 2024 às 17:00h.

SOPHIA DOBECK BLASKOWSKI, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESTANISLAU BLASKOWSKI. Filiação: JOSE DOBECK e PAULINA DOBECK. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 22 de dezembro de 2024 às 17:00h.

VERANI GUTERRES, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO SOBRINHO DO BOM FIM. Filiação: JOAO FRANCISCO DA LUZ e IRACEMA OLIVEIRA DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024.

YONE DE PAULA VENDRAMETTO, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ZACARIAS DE PAULA e JOSEPHINA PIEGEL DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 22 de dezembro de 2024 às 17:00h.