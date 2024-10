ALBINO KAJEWSKI, 88 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Cônjuge: ANGELINA KAJEWSKI. Filiação: STANISLAU KAJEWSKI e LEONORA KAJEWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 16:30h.

ANTENOR DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS e NORATA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 20 de outubro de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (21)

APARECIDA MARIA DE MORAES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SELVINO ALBINO e MARIA CONCEICAO VAZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 11:00h.

CLOVIS FERREIRA TONISSI, 60 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. Filiação: ARNALDO e INA FERREIRA TONISSI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 16:30h.

EDSON DO VALE, 68 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: JANETE GOMES PESSOA DO VALE. Filiação: NELSON DO VALE e JOANA RITA DO VALE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 19:00h.

ELIANE VIEIRA KRICHAK, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERASMO KRICHAK e ZENILDA VIEIRA KRICHAK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 16:00h.

ERNESTO EMILIO DUARTE DE MATTOS, 75 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: FLAVIO NORONHA MATTOS e FRANCISCA MARIANO DUARTE MATTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 18:00h.

FLAVIANE FIALKOWSKI GONCALVES, 52 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JUAREZ GONCALVES. Filiação: FLAVIO FIAKOWSKI e JUDITE FIALKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 11:00h.

GABRIEL ALVES DA SILVA, 17 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: PAULO ANTONIO ALVES DA SILVA e LUCIANA CREMONINI DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, segunda-feira, 21 de outubro de 2024.

IRENE QUIARELLI, 76 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: IVO ANTONIO QUIARELLI. Filiação: ALFREDO RONCHI e CAERMELA DALFOVO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 11:00h.

ISABEL CRISTINA MOREIRA FERNANDES BARBOSA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLODOALDO FERNANDES BARBOSA. Filiação: ALMIR BOUCAS MOREIRA e CHRISTINA ORMIANNI MOREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 12:00h.

IVANILDE SOUZA DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO SANTOS DA SILVA. Filiação: PEDRO GONCALVES SOUZA e AMELIA DE SOUZA MELO. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 15:00h.

IVANIR DE PAULA COSTA, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: MARIA DE LIMA COSTA. Filiação: ANTONIO DE PAULA COSTA e CIDALIA EUFRAZIA DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 10:00h.

JOSE ALEXANDRE JARAMILLO, 49 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Filiação: FLOR MARIA JARAMILLO PACHECO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 10:00h.

JOSE MACHADO FILHO, 84 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: JOSE MACHADO e MARIA DOS SANTOS ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 15:30h.

JOSEFA MARIA DA CONCEICAO VIEIRA, 96 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANTONIO FRANCISCO VIEIRA. Filiação: MANOEL SERAFIM DA SILVA e MARIA SERAFIM DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 17:00h.

JUDICEU FERREIRA DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: IDAILDA RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: JOAO FERREIRA DOS SANTOS e MARIA MERCEDES ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 14:00h.

LYDIA DE SOUSA, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALEXANDRE WYSYKOWSKI e HELENA WYSYKOWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 15:30h.

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, 59 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: GALDINO COSTA ALMEIDA e RITA CAMARGO DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 20 de outubro de 2024.

MARIA DARCI DA CUNHA, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VENDELINO CLEMENTE DA CUNHA. Filiação: EMILIO POFFO e IRIS POFFO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 16:00h.

MARIA DE JESUS PEREIRA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAERCIO NUNES PEREIRA. Filiação: BENEDITO PEREIRA e PEDRINA PEREIRA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 14:00h.

MARIA EUNICE DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Filiação: SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA e CARMELIA MOLFETTI DE OLIVEIRA. Sepultamento: Á DEFINIR, segunda-feira, 21 de outubro de 2024.

MARIA JOSE DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIS TEOFILO DA SILVA e MARIA SOARES DE FREITAS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 16:30h.

NELY ALVARENGA DE OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO GONCALVES DE ALVARENGA e MARIA GONCALVES DAS DORES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 10:00h.

ODETH RAMOS ATAIDE, 85 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: MANOEL TEODORO FAGUNDES. Filiação: OTAVIANO DA COSTA ATAIDE e PRESILINA RAMOS ATAIDE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 17:00h.

ODILA PASQUALOTO CUCHI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BATISTA CUCHI e BEATRIZ PASQUALOTO CUCHI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 20 de outubro de 2024 às 17:00h.

REGINALDO NOVAK, 54 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: LEONARDO NOVAK e TEREZINHA DE LIMA NOVAK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 21 de outubro de 2024.

ROSA RODRIGUES NAZARIO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GREGORIO IZIDRO RODRIGUES e FERNANDINA CARDOSO RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 20 de outubro de 2024.

ROSICLER DE ALMEIDA GARRETT, 87 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Filiação: JOAO MARIA DE ALMEIDA GARRETT e JULIA DE OLIVEIRA GARRETT. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 16:00h.

SEBASTIAO DAS GRACAS CARDOSO, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MATILDE ROSA CARDOSO. Filiação: VALEMAR CARDOSO e MARIA DE LOURDES CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 16:30h.

SELMA LUCENA BRITTO, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LUIZ REYNALDO TABORDA BRITTO. Filiação: DEMOSTHENES FERREIRA LUCENA e ANEZIA MACHADO DE LUCENA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 17:00h.

TEREZA KOTRYCH DE ALMEIDA, 83 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: RENATO PEREIRA DE ALMEIDA. Filiação: ADAO KOTRYCH e ANASTASIA BELGROVICZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 11:00h.

VANDERLEIA ZELA ANTONIO BORA, 55 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: SERGIO ROMULO BORA. Filiação: ZELMIRO JOAQUIM ANTONIO e GENESIA ZELA ANTONIO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 15:00h.

WILSON ALBERTI, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NELSON ALBERTI e OLIVINA CARVALHO ALBERTI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 20 de outubro de 2024 às 10:00h.

