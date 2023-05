Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (1º)

Adhan Johy Muehlmann, 42 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Altacir Renato Muehlmann e Marina Muehlmann. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Adrieli de Oliveira, 22 anos. Profissão: estudante. Filiação: Eriberto Pedro de Oliveira e Jeane Michele Freitas Ruths de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Amaury Brandt, 87 anos. Filiação: Albano Brandt e Esther Maria Brandt. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Arnoldo Antônio de Andrade, 59 anos. Filiação: Vacilio de Andrade e Terezinha de Jesus Andrade. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Assembleia de Deus Nova Alianca/barigui.

Áurea Maria Dlugosz, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anacleto da Luz e Emília Costa da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Benedito Ferreira dos Santos, 87 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Juvêncio Lourenço dos Santos e Sofia Maria do Rosário. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Carmen Lúcia Bora, 64 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Júlio Bora e Maria Camargo Bora. Sepultamento ontem.

Diogo Felipe de Cristo do Espírito Santo, 8 anos. Profissão: estudante. Filiação: Divonzir do Espírito Santo e Rosângela Almeida de Cristo. Sepultamento ontem.

Elza Alves da Silveira de Faria, 91 anos. Filiação: Valentim Alves da Silveira e Dola Josephina Alves. Sepultamento terça-feira, 2 de maio de 2023 às 15hh, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Eva Pereira de Andrade, 71 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Pereira de Andrade e Luzia Pereira de Andrade. Sepultamento ontem.

Fabiana Potenza de Oliveira, 42 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Arcangelo Potenza Júnior e Delzuita de Cacia Potenza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Geanete do Rocio Silva, 68 anos. Profissão: diarista. Filiação: Artur Schwarzbach e Irene Schwarzbach. Sepultamento ontem.

Guilherme Henrique de Lima, 4 anos. Filiação: Adriano de Lima e Vanessa Farias. Sepultamento ontem.

Iracy Nasser Caggiano, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Nasser e Faride Ignacia. Sepultamento ontem.

Izabel Cristina Ferreira Pinto, 40 anos. Profissão: caixa. Filiação: Juraci Ferreira Pinto Pinheiro. Sepultamento ontem.

Jair Fuzeira de Sá e Benevides, 82 anos. Profissão: militar. Filiação: José Joaquim de Sá e Benevides e Celina Fuzeira de Sá e Benevides. Sepultamento ontem.

Joceli de Fátima Potrich, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria de Lourdes Potrich. Sepultamento ontem.

Jordão Pereira de Oliveira, 80 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Manuel Subtil de Oliveira e Nair Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Jorge de Oliveira Narcizo, 19 horas. Filiação: Rafael Vinícius de Oliveira e Ana Paula Narcizo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

José Carlos Fagundes, 56 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Fagundes e Maria da Conceição Antunes. Sepultamento ontem.

José Nilton Marques dos Santos, 59 anos. Filiação: Aureliano Marques dos Santos e Izaura Miguel de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Josefina Amece Liberato, 81 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Simplicio Alexandrino dos Santos e Maria Antônia do Livramento. Sepultamento ontem.

Judite Francisca da Silva, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco José de Souza e Olímpia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lucas Hudson dos Santos, 25 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Marcos Antônio dos Santos e Joelma Gonsalves de Andrade. Sepultamento ontem.

Manoel Sebastião da Silva, 68 anos. Profissão: laboratorista. Filiação: Francisco Sebastião da Silva e Maria Amazonas da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Maria Arlinda da Silva, 78 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Augusto Dias e Arlinda Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Maria da Glória Calderari Távora, 73 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Edgar Távora e Leoni Calderari Távora. Sepultamento ontem.

Maria de Faria Gomes, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosa da Luz Faria. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes de Oliveria Pinto Nunes, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dalila de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal de São Francisco de Paula.

Nelson Reis, 69 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Reis e Maria Custodio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Neusa Caldeira Cardoso Grzybowski, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Julião Cardoso e Nair Caldeira Cardoso. Sepultamento ontem.

Orientina Ribas de Quevedo, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Policeno de Souza e Eliza Ribas de Souza. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Oliveira da Silva, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Hélio Born da Silva e Ivette Oliveira da Silva. Sepultamento ontem.

Renato Yoshinori Kimura, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Kumaiti Kimura e Shizuco Kimura. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Rita Alves de Lima, 74 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Maria Alves de Lima. Sepultamento ontem.

Roseli dos Santos, 43 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Nilvo José Gonçalves dos Santos e Derli Wolff dos Santos. Sepultamento ontem.

Rosilei Teresinha Portella, 76 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Jacinta Gonçalves. Sepultamento ontem.

Rubens Marcelo Scholze, 52 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Rubens Leonardo Scholze e Tereza Salete de Oliveira Scholze. Sepultamento ontem.

Sahra Liesenberg Machado, 88 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Ricardo Liesenberg e Anna Liesenberg. Sepultamento ontem.

Silvanira Straube Ribeiro, 62 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Darci de Jesus Straube e Angelica Straube. Sepultamento ontem.

Therezinha Martins de Oliveira, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim Martins de Oliveira e Maria Victória de Jesus. Sepultamento ontem.

Urania Bandeira Singer, 85 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Emerico Eduardo Singer e Olivia Bandeira Singer. Sepultamento ontem.

Valéria Freire Rodrigues Carvalho, 56 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Otávio Rodrigues e Maria da Glória Freire Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Valério Lago, 85 anos. Filiação: Júlio Lago e Esperanca Giusto. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial de Luto Sala Ipe.

Vera Lúcia Alves Lazarini, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Alvez Lazarini e Zeni Alves Lazarini. Sepultamento terça-feira, 2 de maio de 2023 às 9hh, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

