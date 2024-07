Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (1º)

ABEL DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: PATRICIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA. Filiação: OZORIO DOS SANTOS e NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 12:00h.

AIRTON GONCALVES, 61 ano(s). Profissão: AGENTE SAÚDE. Cônjuge: PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO GONCALVES e MARIA DE LOURDES SOARES GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:00h.

ALCEBIADES CARVALHO FERREIRA, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LAUDIVINA DA SILVA FERREIRA. Filiação: JOAO GONCALVES FERREIRA e MARIA CONCEICAO CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 1 de julho de 2024.

ALICE CORDEIRO DE OLIVEIRA, 13 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: MARCIO NEWMAR DE OLIVEIRA e SEANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 18:00h.

ALTAMIR SANTOS MACHADO, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: OLDAMIR SILVA MACHADO. Filiação: DURVAL ARMSTRONG MACHADO e DELAVELINA SANTOS MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 30 de junho de 2024 às 17:00h.

ANA CLAUDIA GOMES ELOI, 37 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: LUIZ CARLOS ELOI e SUELI CRISTINA GOMES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 13:00h.

ATTILIO RUON, 93 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: NAIR RUON. Filiação: CONSTANTINO RUON e LUCINDA RUON. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:00h.

BALBINA LUCAS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LUCAS. Filiação: FRANCISCO SIMAO NASCIMENTO e ANA PAIFFER DE JESUS NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 2 de julho de 2024.

CELY MACHADO DA SILVEIRA MARQUES, 89 ano(s). Cônjuge: JAIRO FERREIRA MARQUES. Filiação: JOAO THOMAZ DA SILVEIRA e ESTHER MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 10:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (1º)

CLARISSE DALLANA GAGLIANONE, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LEONNILDO DALLANA e CARMEN RASCINE DALLANA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 30 de junho de 2024 às 17:30h.

CLEUSA MARIA BAGGIO SYPCZUK, 66 ano(s). Cônjuge: JOAO CARLOS SYPCZUK. Filiação: HAMILTON SABOIA BAGGIO e GENOEFA ANDRETTA BAGGIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:00h.

DARLEN BERNARDINO ORTIZ, 40 ano(s). Profissão: TECNÓLOGO. Filiação: ROBERTO ALIANO ORTIZ e SUELY DE JESUS BERNARDINO ORTIZ. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 17:00h.

EDITH DA SILVA CHEMIN, 86 ano(s). Filiação: JOSE DINARTE DA SILVA e MARIA VAZ DA SILVA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, segunda-feira, 1 de julho de 2024.

EDSON LUIZ FILARDO, 61 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOSEFINA FILARDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 17:00h.

EDUARDO DE FREITAS, 41 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ARI COELHO FREITAS e ELIANA PIETNICZKA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 11:30h.

ELENA KOJALAUSKIS, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUOZAS KOJALAUSKIS e HELENA KOJALAUSKIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 13:00h.

ERCILIA LEONOR PRESTA, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ALFREDO PRESTA. Filiação: ALFREDO BELMONT MARQUES DE ARAUJO e ASSUNCION FAZZINI BELMONT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 17:00h.

EVA MARIA NEIA SCHEFFER, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ENIO RUBENS SCHEFFER. Filiação: FRANCISCO BERNARDO NEIA e CARMELA BOTELHO NEIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 30 de junho de 2024 às 16:00h.

EXPEDITO ADAO JOSE DE AVILA, 87 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: NOELI TEREZINHA DE SOUZA DE AVILA. Filiação: MARIA GERALDA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 16:30h.

ISABELLA MILISTETE, 28 ano(s). Filiação: FLORA VIVIANE MILISTETE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 17:00h.

JANDIRA INES DE PAULA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARTINHO PIRES DE PAULA. Filiação: GREVI MOREIRA e MARIA ROSA MOREIRA. Sepultamento: CEMITERIO EM BORDA DO CAMPO – PR, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 11:00h.

JOAO BATISTA ALMEIDA, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: OZELIA ALVES DE ALMEIDA. Filiação: AGENOR DE SOUZA ALMEIDA e DALZIZA PEREIRA ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 11:00h.

JOAO OSMAR AFONSO PORTES, 62 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: OLIVI AFONSO PORTES e MARIA BENEDITA SCHENIDT. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 14:00h.

JOSE ACIR SIMOES JOAY, 61 ano(s). Filiação: EUCLIDES SIMOES JOAY e DORALICE SIMOES JOAY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 30 de junho de 2024 às 17:00h.

JOSE CARLOS TEIXEIRA, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: HUMBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e MARIA AZELIA TEIXEIRA. Sepultamento: CREMAÇAO A DEFINIR, segunda-feira, 1 de julho de 2024.

JOSE MARQUES DE DEUS, 85 ano(s). Cônjuge: LEONIL MURARO DE DEUS. Filiação: MANOEL MARQUES DE DEUS e ROSA ALVES DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 09:00h.

JUVENAL JARA ROLON, 100 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MARIA ANASTACIA ACEVAL DE JARA. Filiação: RAFAEL JARA e PETRONA ROLON. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 10:00h.

LOURDES AROCA, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTONIO AROCA e YOLANDA LOURENCONI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 16:00h.

LOURDES MENDES, 59 ano(s). Cônjuge: ARLINDO MARTINS. Filiação: ELIAS MENDES e SOFIA CUSTODIA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 16:00h.

LUAN VICTOR TAVARES LEME, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: VALDECI LEME e EDNA MARTINS TAVARES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO LUCAS, segunda-feira, 1 de julho de 2024.

LUCIA PEREIRA XAVIER, 57 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: SIDNEI JOSE XAVIER. Filiação: JOAO PEREIRA e MARIA MARTINS PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 16:30h.

LUCY BIAGINI FURISKI, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALBERTO BIAGINI e HULDA BIAGINI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 11:30h.

LURDES BENEDITA RODRIGUES DE ANDRADE, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANACLETO FERREIRA DE MACEDO e FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 1 de julho de 2024.

MADALENA ROSA PEREIRA DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: CICERO BENEDITO DA SILVA. Filiação: JOSE SEREFIM PEREIRA e LEOPOLDINA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 13:30h.

MARCELO DA SILVA, 44 ano(s). Filiação: SERGIO SILVESTRE DA SILVA e ESTER MARINHO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 11:00h.

MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES, 23 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ADAO RODRIGUES e ROSENILDA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BARRO PRETO, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 16:30h.

MARCOS HENRIQUE DOS REIS E SOUZA, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LIA MARIA DOS SANTOS E SOUZA. Filiação: JOSE DE SOUZA JUNIOR e EURIDES DOS REIS E SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 17:00h.

MARIA DE JESUS HEMPLES MENDES, 84 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANTONIO DE SIQUEIRA MENDES. Filiação: VUICENTE DE OLIVEIRA HEMPLES e MARIA DA GLORIA SILVEIRA HEMPLES. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 1 de julho de 2024.

MARIA GALHARDO PERES, 95 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SILVESTRE DE JESUS PERES. Filiação: JOAO GALHARDO e MARIA SCANDIUZZI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 30 de junho de 2024 às 16:30h.

MARIA JOSE DE REZENDE, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: BRAZ RIBEIRO DE REZENDE e RITA BORGES DE REZENDE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 18:30h.

MARIA JOSE JORGE DE OLIVEIRA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO JORGE e SANTINA QUEIROZ JORGE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:30h.

MARIA ODETE TERRA DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO LUIZDOS SANTOS. Filiação: ANTONIO FERREIRA TERRA e FELICIANA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 09:00h.

MATHEUS BOMBONATI CARRILHO, 34 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: NAYWARA OLIVEIRA DE ARAUJO. Filiação: HONORIO APARECIDO CARRILHO FILHO e JOSIANE CRISTINA BOMBONATI CARRILHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 10:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (1º)

NILTON JOSE PEREIRA, 64 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ABEL JOSE PEREIRA e NOEMIA PEREIRA TABORDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 16:00h.

NOELI DOS SANTOS, 71 ano(s). Filiação: AUGUSTO SANTOS e DORALICE CARDOSO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:00h.

ROBERTINO ALEXANDRE BAZALUK, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CLEIDE TAMASSIA BAZALUK. Filiação: ALEXANDRE BAZALUK e SOPHIA BAZALUK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:30h.

ROGERIO RIBAS GORESKI, 58 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: AROLDO GORESKI e ANILCE BARBOSA RIBAS GORESKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 17:00h.

ROSALINA FARIA BONILAURI, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO TABORDA FARIA e GERTRUDES CORDEIRO FARIA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:00h.

ROSELIA SANTOS, 56 ano(s). Cônjuge: MARCOS AURELIO SANTOS. Filiação: WILSON JACINTO NUNES FERREIRA e VERA MARIA NUNES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 17:00h.

SILVANIR LOURRDES KNIEZEWSKI, 53 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: WENCESLAU KNIEZEWSKI e LEONORA LEVANDOWSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 16:30h.

TAKACHI ONIKI, 83 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: MITSUYUKI ONIK e MYTUE ONIKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 10:30h.

THEOPHILO GORDIA, 81 ano(s). Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS GORDIA. Filiação: FELIX GORDIA e ESTANISSUAVA V GORDIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 1 de julho de 2024.

UBIRATAM RODRIGUES FERREIRA, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE RODRIGUES FERREIRA NETTO e JANETE DO NASCIMENTO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:00h.

VALDOMIRO DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOE RAIMUNDO DOS SANTOS e JULIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 14:00h.

VERONICA OTTO DO NASCIMENTO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUSTAVO MANOEL DO NASCIMENTO. Filiação: ALBERTO OTTO e FLORENTINA SCHLICHTA OTTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 14:00h.

VILMA PEREIRA MACHADO, 75 ano(s). Profissão: MASSAGISTA. Filiação: HILTON PEREIRA MACHADO e MARIA DA VENTURA MACHADO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (1º)