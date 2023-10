Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (16)

Adelio Freire, 80 anos. Profissão: agente administrativo. Filiação: Domingos Freire e Amanda Serafina do Rozario. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Alberto Ricardo Opolz, 56 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Opolz e Lia Regina Opolz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Vaticano / Onix.

Amarildo Dias Martins, 54 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Custodio Dias Martins e Raimunda dos Reis Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Ana de Jesus Costa, 80 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Manoel Severino da Silva e Anizia Augusta de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Abranches.

Angelina Lupatini Coser, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Santo Lupatini e Emma Colombelli. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Arthur Afonso de Araújo Braga, 72 anos. Profissão: economista. Filiação: Pedro Luís de Araújo Braga e Maria Dulce Monteiro de Barros de Araújo Braga. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Avani de Jesus Santos de Freitas, 79 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Sebastião Bandeira dos Santos e Odomira Bandeira dos Santos. Sepultamento hoje, (Bocaiúva do Sul) Cemitério Municipal de Bocaiúva do Sul, saindo da Capela Municipal em Bocaiuva do Sul -PR.

Danny Javier Mora Rivero, 36 anos. Profissão: motorista. Filiação: Wilver Alfonzo Mora Martinez e Mary Catalina Rivero Paredes. Sepultamento hoje, em local a definir.

Doracy Klingenfus Wippel, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Klimgenfus e Augusta Klingenfus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Cmsc.

Eliane de Lima, 56 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Darcy de Lima e Marlene Cardoso de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São José, saindo da Capela Luto Curitiba.

Ezequiel Ramos, 46 anos. Filiação: Terezinha de Lourdes Ramos. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande).

Fábio Wagner Ribeiro, 42 anos. Filiação: Daluz do Rocio do Carmo Ribeiro. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Helena Silva Camargo, 9 anos. Profissão: estudante. Filiação: João Pedro Camargo e Mirian da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Irene Baratela Thomazotti, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Primo Baratela e Luíza Faxina. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Diamante.

Ivany Dranka Cordeiro, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Dranka e Maria Henequem Dranka. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal de São Francisco de Paula.

Jesolino Pardinho dos Santos, 84 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Joaquim Pardinho dos Santos e Benvinda Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal em Goioere -PR, saindo da Capela Municipal em Goioere -PR.

José Cardoso de Sá, 73 anos. Profissão: atendente farmácia. Filiação: Epaminondas Cardoso de Sá e Maria Damascena de Sá. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário.

José Nelos da Silva, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Nelos da Silva e Manoel Nelos da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

José de Jesus Rosa, 88 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Joaquim Rosa e Rosalina Figueroa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Juracy Machado Siccuro, 98 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Godofredo Machado e Maria Darcy Machado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São José, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Juscelino Martins dos Santos, 86 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Martins dos Santos e Josefina Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Igreja Santa Quitéria.

Kleber Ferreira Gomes, 62 anos. Filiação: Eulino Ferreira Gomes e Maria Madalena Alves Gomes. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leandro Wesgueber, 51 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Leonardo Wesgueber e Iara Maria Wesgueber. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Unilutus.

Luiz Lázaro Alves, 74 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Eloy Alves de Paula e Luíza Rodrigues de Paula. Sepultamento hoje, (Antonina) Cemitério Municipal de Antonina, saindo de Associação da Copel em AntoninaPR.

Márcio Medeiros, 50 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Francisco Medeiros e Isabel Machado Medeiros. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Margarida Luíza de Paula, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arcelino Luiz de Souza e Otília Maria de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Maria Eletra Martins, 84 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Orio Lamartine Montenegro e Maria Alice Machado Montenegro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz.

Marivan Soares Silva, 50 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Cloves Emílio da Silva e Maria Zélia Ferreira Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Mateus dos Santos Correa, 36 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Iraci Kosby Correa e Zoraida Eliane dos Santos Correa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Maurício José Vieira, 63 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Antônio José Vieira e Marina Carlos Vieira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal em Paranavai -PR, saindo da Capela Municipal em Paranavai -PR.

Natalino Rosa de Lara, 52 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Agenor Lara e Maria Rosa de Lima. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela São Rafael / Cic (Curitiba).

Neiva Cavalcante de Moraes Lima, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Rosa Cavalcante de Moraes. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Nina Takizawa, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hugo Terada e Kikue Terada. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal do São Francisco de Paula.

Odair Mendes dos Santos, 47 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Geraldo Mendes dos Santos e Sebastiana Gomes dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boquairao.

Otávio Barbosa de Almeida, 83 anos. Filiação: Delmira Barvosa de Almeida. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Raul Fernando Belford Roxo Leite Ribeiro, 91 anos. Filiação: Orlando Leite Ribeiro e Vera Roxo Leite Ribeiro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano.

Rosa Ferreira de Araújo de Freitas, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Awelino Sebastião de Araújo e Jacinta Ferreira de Araújo. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Rosa Torques Matias, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Justino de Torques e Ignes Saffaus de Torques. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Água Verde.

Rosane Aparecida de Brito, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amir de Brito e Valmira Silva de Brito. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Sandra Maria Ribeiro, 69 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Quintino Lelis Ferreira e Maria Tomazia Ferreira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo de Eixo Sul de Almirante Tamandaré.

Saul Antônio de Oliveira Ribas, 93 anos. Filiação: Euclides da Cunha Ribas e Avani de Oliveira Ribas. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Silvestre Machado Maschio, 73 anos. Filiação: José Maschio Filho e Maria Machado. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Vendelino Fernandes, 83 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Fernandes Filho e Maria Rosalina Fernandes. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Paraíso Ponta Grossa, saindo de Igreja Assembleia de Deus.

Victorina Ferreira Costa, 101 anos. Filiação: Luiz Costa e Juvina Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Wilson Bueno de Siqueira, 61 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Aparecido de Siqueira e Catarina Bueno de Siqueira. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Expedito – Campo Largo -PR.

