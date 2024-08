Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (12)

ADRIANO DA CRUZ DOS SANTOS, 35 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LICEU BARBOSA DOS SANTOS e MARIA ROSA CAETANO DA CRUZ. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARIENTAL/PR, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 17:00h.

ADRIANO MARCELO MARTINI, 50 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VERONICA APARECIDA DA CUNHA MARTINI. Filiação: ANTONIO CARLOS MARTINI e DINORAH MARTINI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 12 de agosto de 2024.

ALEXANDRE FRANCISCO CALIARI, 48 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARI CALIARI e LEONILDA MARIA CALIARI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 14:00h.

ANA CLEUDES ZWICKER, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CICERO ROMAO DE MOURA MACIEL. Filiação: RENATO ZWICKER e CARMEN VETORI ZWICKER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 12 de agosto de 2024.

APARECIDO MENDES DE ANDRADE, 74 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: JORGE MENDES DE ANDRADE e ROSA FAGA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL, segunda-feira, 12 de agosto de 2024.

ARACI BIALLI NAKAGAWA, 53 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NELSON YUKIO NAKAGAWA. Filiação: DIVONZIR BIALLI e WILMA BIALLI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 10:00h.

ARLINDA DE LIMA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CAMPOLIN FERREIRA e VALERIA DO ROSARIO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 10:00h.

BRIGIDA SEVERINO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO SEVERINO. Filiação: JOAO KOVALSKI e JOSEFA KOVALSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 16:00h.

CLEIDE SCORSSATTO OLIVETE, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUIOMAR EMIR OLIVETE. Filiação: JOAO SCORSSATTO OLIVETE e SARAH DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 16:00h.

DALILA FERREIRA BRAZ, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALCINDO FERREIRA BRAZ e EDONY FERREIRA CALDAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 17:00h.

DERMIVAL CARDOSO DE ARRUDA, 67 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: BELICIO CARDOSO DE ARRUDA e GERALDA ROSA DA FONSECA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, domingo, 11 de agosto de 2024 às 17:00h.

EDISON LUIS TIEPPO, 77 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: IZAURA RODRIGUES TIEPPO. Filiação: DIONISIO TIEPPO e HILDA TIEPPO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 16:00h.

EDNEIA ORLANDINI CALDERON, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS CALDERON. Filiação: ANTONIO ORLANDINI e SEBASTIANA RODRIGUES ORLANDINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 16:30h.

ELIAS JOUCOSKI, 80 ano(s). Filiação: BERNARDO JOUCOSKI e CARMELA JOUCOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 11:00h.

ELIZABETE DEDA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADAO DEDA e CAROLINA DEDA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 16:00h.

ELOIR LIMA DE MORAIS, 51 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SONIA MARIA CINDRA DE MORAIS. Filiação: ELOI GONCALVES DE MORAIS e JULITA LIMA DE MORAIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 15:00h.

EUGENIO CORREA DA CUNHA, 94 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA JANET MARQUETTI DA CUNHA. Filiação: FRANCISCO GOMES DA CUNHA e ALICE CORREA DA CUNHA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 12 de agosto de 2024.

FATIMA APARECIDA TIKERPE, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ALFREDO TIKERPE e MARIA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 15:00h.

FRANCISCO CARLOS FONSECA, 52 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: SIDINEI REGINA WILE FONSECA. Filiação: AMILTON FONSECA e MATILDE FERNANDO MEDINA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 10:00h.

FRANCISCO SERGIO KALVA, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MATILDE CARVALHO KALVA. Filiação: FRANCISCO WALDEMAR KALVA e MARIA DAS NEVES KASSINS KALVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 16:30h.

GENEROSA JARCZENKA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO OTAVIO JARCZENKA. Filiação: MARIA OLINDA ALVES DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 12:00h.

GERALDO NATALINO DAS NEVES, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARTA CAMPOS FERREIRA DAS NEVES. Filiação: JOSE SILVERIO DAS NEVES e JOSEFINA BORGES DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO GUARITUBA, domingo, 11 de agosto de 2024 às 16:30h.

GILMAR DO ESPIRITO SANTO, 52 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: JOBRE DO ESPIRITO SANTO e DURVALINA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 17:00h.

HENRYKA NICOLACK, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO NICOLACH. Filiação: ANDRE DRAPALA e SOFIA DRAPALA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 16:00h.

HILDA SABATKE, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVINO SABATKE NETTO. Filiação: ANIVALDO PIMENTEL e MADALENA PIMENTEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 11 de agosto de 2024.

IVANIR DA CONCEICAO COSTA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO FERREIRA DA COSTA e MARIA ENEDINA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 12 de agosto de 2024.

IZARINA MEDEIROS FERREIRA, 92 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: NAO INFORMADO. Filiação: ANTONIO MEDEIROS DO NASCIMENTO e ALZIRA FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 17 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOAO LUIZ LEVECK, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: VALQUIRIA ROSALIA LUDVIG LEVECK. Filiação: LEOPOLDO LEVECK e MARIA DE LOURDES LEVECK. Sepultamento: MUNICIPAL DE PIRAQUARA, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOSE FRANCISCO DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JOSEPHA DE JESUS DA SILVA. Filiação: JOAO FRANCISCO DA SILVA e MARIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 11:30h.

JOSE ORLANDO DE MORAES, 59 ano(s). Filiação: BENTO JOSE MOARES e THEREZA DE SOUZA DE MORAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 10:00h.

JULIA DE JESUS, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANUEL LUIZ DA SILVA. Filiação: JOAQUIM FERREIRA e MARIA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 10:00h.

LEONIDIA CHIESORIN, 98 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GERONIMO CHIESORIN e CLARA CHIESORIN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 17:00h.

LUIZ CARLOS FONSECA, 77 ano(s). Filiação: VIRGILIO FONSECA e MARIA DA CONCEICAO MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 16:00h.

LUIZ GONZAGA PAIVA MILHOMENS, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DAS DORES DE SOUSA COSTA. Filiação: MARIA JOSE PAIVA MILHOMENS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 11 de agosto de 2024 às 17:00h.

MANOEL FARIA DE LARA, 74 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: FLORENTINA FARIA DE LARA. Filiação: ANTONIO FARIA DE LARA e JOSEPHINA DE FRANCA LARA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 10:00h.

MARCELO MAGNUS CASQUILHA DE ANDRADE, 54 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: MARCIO LUIZ DE ANDRADE e LAURA MARIA CASQUILHA DE ANDRADE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 11:00h.

MAURA TERESINHA JAKYMIU, 72 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: CELSO LUIZ VENDRAMINI. Filiação: LUCAS JAKYMIU e IVONI JAKYMIU. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 15:00h.

NEUSA MARIA DE MORAES, 65 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FILOGONIO DUTRA DE MORAES e NAIR RAUPP. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARQUINHOS, segunda-feira, 12 de agosto de 2024.

NORMANDO PEDREIRA SAMPAIO, 73 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA GOMES SAMPAIO. Filiação: JOEL DE ALMEIDA e JOVITA PEDREIRA SAMPAIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 09:00h.

OSWALDA PUERTAS, 86 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: GIUSEPPE SESSAREGO. Filiação: MIGUEL PUERTAS e JOSEFA ARJONA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 16:00h.

OVIDIO HOFMAM, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ELVIRA HAMMERSCHMIDT HOFMAM. Filiação: AMBROSIO HOFMAM e FRANCISCA HOFMAM. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL MARIENTAL, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 17:00h.

PAULO CEZAR BELEM DE CARVALHO, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LEILA REGINA DE CARVALHO. Filiação: OSIRES NASCIMENTOM DE CARVALHO e IVANETE BELEM DE CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 15:30h.

RENATE REINECKE, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GERD DETLEFT REINECKE e LACY REINECKE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

ROMAO BUIAR, 87 ano(s). Cônjuge: MARILENE CERNIKOSKI BUIAR. Filiação: JOAO BUIAR e MIGUELINA RODYTCH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 15:30h.

RONALDO ANTONIO ROCHA, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIZA DALVA BUNESE ROCHA. Filiação: ERNESTO ROCHA e CLOTILDE HORTA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 17:00h.

ROSE MARLI FRANCK ZARATH, 75 ano(s). Filiação: ODILON ALVES FRANCK e LOURDES PASKE FRANCK. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 11:00h.

ROSELI CHAVES, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DARIO CHUVISKI. Filiação: CARLOS CHAVES e FRANCISCA TABORDA CHAVES. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 13:00h.

ROZANA LEITE DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE DA COSTA SILVA e VANI LEITE DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 17:00h.

RUTH ISABEL LASPERG, 87 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: FRANCISCO KAVA SOBRINHO. Filiação: JOAO LASPERG e JULIA FLEMING LASPERG. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 16:00h.

SUILY MARIA BRONKOW ROSA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GERDI ROSA. Filiação: LEOPOLDO ARTHUR BRONKOW e ANNA GUIZELA BRONKOW. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 14:00h.

TEREZINHA DE AZEVEDO MENDES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO NICOLAU MENDES. Filiação: SALVADOR BARCELAR DE AZEVEDO e VERGINIA MARIA RITA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (12)

