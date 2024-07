Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (25)

ALAOR MORO, 85 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: EDITE TEREZA MORO. Filiação: REINALDO JOAO MORO e OLANDA ZOPPO MORO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 16:30h.

ALCIDIO FAGUNDES DE FARIA, 86 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: PEDRINA BORGES DE FARIAS. Filiação: FRANCISCO FAGUNDES DE FARIAS e FRANCISCA FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 10:00h.

ANA LIDIA BATISTA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BATISTA. Filiação: ANTONIO BATISTA MIGUEL e ANTONIA CESARINA BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 11:00h.

AUGUSTO DE CARVALHO SA, 87 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: EUSUILA SOUSA ARAUJO. Filiação: FRANCISCO BERNARDINO DE CARVALHO SA e OSMIDA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 15:00h.

BERENICE HANSEN, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO HANSEN e ANNA HANSEN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 25 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO O REILLY GARCIA, 93 ano(s). Profissão: DELEGADO POLICIA. Filiação: ENIO DA CUNHA GARCIA e ORLYZA O REILLY GARCIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 09:00h.

CLAUDIA CORTZ GRANATO, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALMIR ZEM. Filiação: WILSON GRANATO e CELINIA CORTZ GRANATO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 10:00h.

CREUZA MARINHO DA CRUZ DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROSENVALDO OSORIO DA SILVA. Filiação: PEDRO MARINHO DA CRUZ e MARIA JOSE DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 11:00h.

DARCI CARARO, 85 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IRENE BUTENAS CARARO. Filiação: MAURICIO MOLETA CARARO e MARIA BASTOS CARARO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 10:00h.

DEOLINDA SIQUEIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE JUVENTINO DE SIQUEIRA. Filiação: DOMINGOS LUIZ DE SIQUEIRA e ANA GUIMARAES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 25 de julho de 2024.

DIAYR CORREIA CARON, 90 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: CEZAR CARON. Filiação: JOAO CORREIA e ANA ROSA CORREIA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 13:00h.

DIMAS DE MELLO BRAGA, 68 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JUSCELANE TEREZINHA VALERIO. Filiação: EURICO DE MELO BRAGA e APARECIDA STROPPA BRAGA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 19:00h.

DIRCEU DA SILVA RAMOS, 75 ano(s). Cônjuge: RAULINA DE OLIVEIRA RAMOS. Filiação: OSORIO DA SILVA RAMOS e DALILA DOMINGOS CARDOSO. Sepultamento: SAO MANOEL EM ANTONINA, quinta-feira, 25 de julho de 2024.

DIRCEU SCHRICKTE, 82 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: MARIA NEUSA SCHRICKTE. Filiação: FREDOLINO SCHRICKTE e IRENE SCHRICKTE. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 09:00h.

DORACI DE JESUS PIMENTEL DE ALMEIDA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARMELIA RODRIGUES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 25 de julho de 2024.

EDISON DE ALBUQUERQUE DA SILVA PEREIRA, 84 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: NEUSA DE OLIVEIRA. Filiação: ALBERTO DA SILVA PEREIRA e OLGA DE ALBUQUERQUE PEREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quinta-feira, 25 de julho de 2024.

ELOY DINARTE VALT, 94 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: ISIS GONCALVES FERREIRA VALT. Filiação: ERNESTO VALT e JOSEPHINA VALT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 17:00h.

EVELYN VITORIA SANTIAGO PEREIRA, 14 ano(s). Filiação: ADEMIR ROSA PEREIRA e CLEUNICE SANTIAGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 16:30h.

EWALDO OSCAR TIBURTIUS, 99 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ARLETE IVONE CARAMES. Filiação: GUILHERME TIBURTIUS e CLARA TIBURTIUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 25 de julho de 2024.

FRANCISCA SKORUPSKI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDROSLORUPSKI. Filiação: ESTEPHANO BYSCOROBAYNI e ANNA TUCHOTKA. Sepultamento: CEMITGERIO MUNICIPAL DE IRATI PR, quinta-feira, 25 de julho de 2024.

FRANCISCO BISMARK HIDEME TANAKA, 76 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA LUIZ DAMATTA TANAKA. Filiação: SUNAIO TANAKA e MIOKO KATO TANAKA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 25 de julho de 2024.

GASPARINO MOREIRA, 55 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ZEFERINO MOREIRA e CASTURINA EVA DOMINGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 25 de julho de 2024.

GONCALO BAPTISTA MENDES, 86 ano(s). Profissão: OFICIAL. Cônjuge: VERONICA RUDA MENDES. Filiação: DELFINO MENDES DOS SANTOS e LUCILIA BAPTISTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 25 de julho de 2024.

HELENA MARIA FERNANDES, 68 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA. Filiação: DORVAL ADAO FERNANDES e ARMINDA CANDIDA FERNANDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 18:00h.

HERMENEGILDO COUGO, 87 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELISABETE BECK COUGO. Filiação: ORLANDO COUGO CORSETTE e FELICIA BAENA COUGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 19:00h.

JACKSON LAURENCE LANSKI, 48 ano(s). Profissão: TECNÓLOGO. Cônjuge: GIOVANNA BEATRIZ PEREIRA SCANDELLARI LANSKI. Filiação: JAIR LANSKI e ALZIRA LANSKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 14:00h.

JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: ANDREA CIOFI DA SILVA. Filiação: NELSON PEREIRA DA SILVA e LAZARA BUENO DA SILVA. Sepultamento: JOAO XXIII LONDRINA, quinta-feira, 25 de julho de 2024.

MARCIA ELIZABETI FAVATO, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO GALDINO FAVATO e ANTONIA BORSSATO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 25 de julho de 2024.

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VIANNA, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RUBENS MARTINS VIANNA. Filiação: ALTINO DE OLIVEIRA E SILVA e MARIA DARIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 16:00h.

MARIA CELIA DAS NEVES, 70 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: FRANCISCA DAS NEVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 09:30h.

MARIA DE JESUS GERNISKI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARISTIDES LOURENCO GERNISKI. Filiação: ANTONIO DE ALMEIDA e DEOLINDA ALVES PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 25 de julho de 2024.

MARIA OTAVIA SILVA, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CATARINA COSTA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 11:00h.

MARILDE DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Filiação: WALDOMIRO DE OLIVEIRA e DIVANIR DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de julho de 2024.

MARILETE BISCOUTO ALEIXO, 60 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARCOS FERNANDO ALEIXO. Filiação: ANTONIO DOMINGOS BISCOUTO e TEREZINHA STEFAINSKI BISCOUTO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, quinta-feira, 25 de julho de 2024.

NERI BATISTA DIAS, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE BERNADINO DIAS e DEJANIRA MADUREIRA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 16:00h.

NILTON SEBASTIAO BARRACA, 76 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: IZILDA GONCALVES BARRACA. Filiação: LUIZ BARRACA e FRANCISCA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 17:00h.

OLANDA MACUX INACIO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ADILSON INACIO. Filiação: JOSE MACUX e ROSA MACUX. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 25 de julho de 2024.

OLIVA MATTANA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAFAEL MATTANA. Filiação: JOAO ARGENTA e MARIA BARCO ARGENTA. Sepultamento: MUNICIPAL, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 10:00h.

ONIZIA ANARDINA PIMENTEL, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CHRISTIANO ANARDINO PIMENTEL e CEZARINA PIMENTEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 17:00h.

RENILDA WENDT MENDES, 76 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: LUIZ MENDES. Filiação: ARNOLDO WENDT e ETELVINA BRAZ DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 15:00h.

RICARDO BRITO DE OLIVEIRA ALMEIDA, 37 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: GENESIO JESUS DE ALMEIDA e DIRCE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 14:00h.

RONALDO APARECIDO RIBEIRO BARBOSA, 51 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SUELI APARECIDA DA SILVA BARBOSA. Filiação: JOAO APARECIDO ALVES BARBOSA e IRENE RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 17:00h.

RUY CARLOS POLAK, 77 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AMBIENTAL. Cônjuge: CLARA MARIA ARAUJO CUNHA POLAK. Filiação: PAULO POLAK e ROSA POLAK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 15:00h.

SIDNEI DIAS DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: FRANCISCO JOSE DOS SANTO e PETRONILIA DIAS DOS SANTOS. Sepultamento: MOREIRA SALES – PR, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 08:00h.

TANIA MARIA CREMONTTI BONORINO, 79 ano(s). Cônjuge: DALNEY ZACOUTEGUY BONORINO. Filiação: ALBERTO CREMONTTI e STELLA LIMA CREMONTTI. Sepultamento: CREMATORIO LUTO CURITIBA, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 02:00h.

TERESINHA DE BORTOLI CHERUBINI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GABRIEL CHERUBINI. Filiação: FEDELE DE BORTOLI e AMAVEL MIOR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:00h.

TEREZINHA MARQUES DE SOUZA NASCHKE, 85 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: JORGE BERNARDO NASCHKE. Filiação: JOAQUIM MARQUES DE SOUZA e DURCULINA GOMES DO VALLE. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 16:30h.

WALDOMIRO JOAO LUCIO DE JESUS, 73 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARLI TERESINHA DOS SANTOS MOREIRA. Filiação: JOAO EVARISTO LUCIO e ALZIRA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 16:00h.

WILSON RENATO DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Filiação: NAPOLEAO DA SILVA e LEONOR DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 15:00h.

