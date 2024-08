Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (22)

ADELIA DE PAULA XAVIER, 92 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: LOURENCO MAZETTO e ROSA GABRIEL MAZETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 15:30h.

ADELITA MARIA DE JESUS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 10:00h.

ANILDO SCHIRMER, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JUREMA DE SOUZA SCHIRMER. Filiação: VALDOMIRO SCHIRMER e FELIPA MOREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: CEMITERIO NOVA PRATA DO IGUAÇU PR, quinta-feira, 22 de agosto de 2024.

ANSELMO JULKOWSKI BARBOSA, 44 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MIRIAN GUIMARAES DA SILVA BARBOSA. Filiação: ATHAIR FERREIRA BARBOSA e ALDONA JULKOWSKI BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 10:00h.

ARLINDA GOMES BORETTI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FELICIANO GOMES e DELMIRA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 16:30h.

BEATRIZ ANGELICA CHARLOTTE THOMAZ, 49 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Filiação: ARILDO NICOLAU THOMAZ e CORNELIA H C VAN DEN BOOGAARD THOMAZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 22 de agosto de 2024.

CLEUNICE KAZUKO SUGAHARA IZUMI, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: TAKASHI SUGAHARA e MICHIKO SUGAHARA. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 22 de agosto de 2024.

DAVI SERGIO PEREIRA, 76 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: SERGIO PEREIRA e ANGELA DOS SANJOS AMARAL. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 22 de agosto de 2024.

DOLORES BUZATO LAZAROTTI, 92 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: NELSON JOAO DA SILVA. Filiação: LEAO BUZATO e MARIANA ANDREATA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 12:00h.

ELISEU DE LIMA RODRIGUES, 35 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO MANOEL RODRIGUES e MARIA LUCIA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 17:00h.

EROTHIDES AFRODITE METZ, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERICO METZ. Filiação: FRANCISCO LOERSCH e ROSINA LOERSCH. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 13:30h.

FLAVIO DA ROCHA MAIDL, 50 ano(s). Profissão: PROGRAMADOR(A). Filiação: ROSNEI MAIDL e SONIA MARIA DA ROCHA MAIDL. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 22 de agosto de 2024.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA ALVES, 68 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: FRANCISCO ALVES e IZORAIDE DA SILVA ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 22 de agosto de 2024.

GENECI DE ALMEIDA CARNEIRO, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ABILIO DAMASCENO CARNEIRO e ANA DE ALMEIDA CARNEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 22 de agosto de 2024.

GIANILICE ALVES DA SILVA RICARDO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ANGLO RICARDO FILHO. Filiação: GERALDO DA SILVA e ANA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 10:00h.

INES ALVES DE SOUZA, 47 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SERGIO RODRIGO FERREIRA. Filiação: ADENOR ALVES DE SOUZA e CASTURINA ROSA DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 22 de agosto de 2024.

IRENE APARECIDA DE FREITAS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS MILITAO DE FREITAS FILHO. Filiação: IRINEU FRANCISCO BRAZ e MARIA DE JESUS BRAZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 17:00h.

IZABEL CAMARGO FERREIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE RODRIGUES CAMARGO e ELIZA DE SOUZA CAMARGO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO BOQUEIRÃO/ARAUCÁRIA, quarta-feira, 21 de agosto de 2024.

IZIDORO LASKOS, 72 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: EUGENIA LASKOS. Filiação: LUIZ LASKOS e ANA LASKOS. Sepultamento: COLONIA IPIRANGA ARAUCARIA PR, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 11:30h.

JANE XAVIER DE LIMA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DIOGO XAVIER DE LIMA e MARIA CARMELINDA QUELIN. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 11:30h.

JOAO MARIA FRANCO, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NATALIA DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO FRANCO e ARMINDA SCHROEDER FRANCO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 11:30h.

JOAO MARIA PRESTES RIBAS, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: REGINA TERENCIO DO NASCIMENMTO RIBAS. Filiação: JULIO PRESTES RIBAS e AMBROZINHA MOREIRA RIBAS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 22 de agosto de 2024.

JORGE LUIZ FERREIRA, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO FERREIRA e ANA KREVE FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 11:00h.

JORGE LUIZ FIGUEIREDO, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: SEBASTIAO FERNANDES FIGUEIREDO e MARIA DE LOURDES KOCHEK FIGUEIREDO. Sepultamento: CEMITERIO EM BOCAIUVA DO SUL – PR, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 11:00h.

JOSE DOMINGOS DE MEIRA, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ANA RIBAS MEIRA. Filiação: VICENTE JOSE PEREIRA e MARIANA DE MEIRA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 16:30h.

JOSE EDUARDO ARAUJO, 56 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: JOAO MARIA DE ARAUJO e ROSALINA DE SOUZA ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 22 de agosto de 2024.

JOSE MACHADO, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA DE LOURDES. Filiação: SEBASTIAO MACHADO e DOLARINDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 13:30h.

JOSE MARIA PEREIRA, 71 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: DAIDES BANDEIRA DOS SANTOS. Filiação: JOSE PEREIRA DE JESUS e MARIA DE LOURDES DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 16:30h.

JOSE PEDRO DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA FARIA DA SILVA. Filiação: JOAO PEDRO DA SILVA e MARIA APARECIDA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 15:00h.

JOSE PEREIRA REBELO FILHO, 78 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: TEREZA CRISTINA CAVALCANTI REBELLO. Filiação: JOSE PEREIRA REBELO e EDNA ROCHA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 13:30h.

KELVIN CHRISTOPHER ROSA, 34 ano(s). Filiação: FRANCISCO DE ASSIS ROSA e REGIANE CRISTINA FARIAS ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 11:00h.

LAVINIA DE LIMA NERIS, 3 mes(es). Filiação: VANDERSON DE LIMA NERIS e TUANY KARINE GONCALVES DA ROSA. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, quinta-feira, 22 de agosto de 2024.

LAZINHO SOARES DA CRUZ, 84 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: ANTONIO SOARES DA CRUZ e BENEDITA PEDRA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 10:00h.

LEILA MARIA MUSSI FERREIRA, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODAIR APARECIDO FERREIRA. Filiação: CARLOS MUSSI e LUIZA BENATHI MUSSI. Sepultamento: quinta-feira, 22 de agosto de 2024.

LEONIDIA DE GOES, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTINO DE GOES. Filiação: JOAO ALEXANDRE DE ASSUNCAO e MARIA GENCIKE DE ASSUNCAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 13:30h.

LUIZ CARLOS ARAUJO NASCIMENTO, 76 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: ROSANGELA DO ROCIO MALEK NASCIMENTO. Filiação: ADAO NASCIMENTO e ADELAIDE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 13:00h.

MANIR ISSA FARAH, 98 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: ZAIRA KURY FARAH. Filiação: ISSA ELIAS FARAH e NAZIRA HABIB FARAH. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 16:00h.

MARGARIDA CUTURE KRULIKOSKI, 97 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: MANOEL CUTURE e MARIA AMARO CUTURE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 22 de agosto de 2024.

MARIA IZABEL GUILHERME GOMES, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO FRANCISCO GUILHERME e ANTONIA FRANCISCA GUILHERME. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 21 de agosto de 2024.

MARIANA LUIZA DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS DA SILVA. Filiação: JOSE DE LIMA e MARIA PAIVA DE LIMA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 10:00h.

MARLI PINHEIRO DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMAR DE OLIVEIRA. Filiação: CLEMENTE PINHEIRO DOS SANTOS e IZALINA RAMOS DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 17:00h.

MATHEUS APARECIDO DA SILVA, 26 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: APARECIDO GONCALVES DA SILVA e VANUZA PEREIRA DE SANTANA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE IVATE, quinta-feira, 22 de agosto de 2024.

MATHEUS FERREIRA DO NASCIMENTO, 37 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MARIO LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO e WILMA DE FATIMA GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 09:00h.

NADIR SOUZA ALVARES, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURISTON JOSE ALVARES. Filiação: THIMOTEO DE SOUZA e CELITA SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 13:30h.

NIVAIR FARIA DA ROCHA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORILES FAGUNDES DA ROCHA. Filiação: JOAO SERZEFREDO DE FARIAS e ROSA ELIAS DE FARIA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 10:00h.

OLZENIR MARANGONI MARTOS, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: CRISTOVAO MARTINS FILHO. Filiação: HENRIQUE MARANGONI e GILDA CABRAL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 17:00h.

REGINA CELIA UXINNIJ, 65 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: ILDEMAR ABELARDINO DA SILVA. Filiação: JOSE UXINNIJ e LEONARDA UXINNIJ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 17:00h.

REGINA ROSA REIS DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: EZIO VICENTE DA SILVA. Filiação: LUIZ AUGUSTO REIS e MARIA ROSA DA SILVA REIS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 17:00h.

ROSELI MARLI DAMASCENO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDSON VIEIRA DAMASCENO. Filiação: ANTONIO ROMANIUK e TERESA ROMANIUK. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 09:00h.

ROSILDA APARECIDA PEDROSO, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: ANTONIO DE PONTES PEDROSO e ARILDA PACHECO DE FARIA PEDROSO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 22 de agosto de 2024.

SELMA APARECIDA PEREIRA GOMES, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO SANTOS GOMES. Filiação: JORGE PEREIRA DA SILVA e APARECIDA MARIA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 14:30h.

SILMARA APARECIDA DE PAULA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: APARECIDO JANUARIO DE PAULA. Filiação: IRINEU ROSA DE LIMA e OFLAVIA DOS PRAZERES LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 09:00h.

TERESINHA GROCHOCKI BARBOSA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO NADIR BARBOSA. Filiação: FRANCISCO GROCHOCKI e JOANA GROCHOCKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BARRO PRETO, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 16:00h.

ZIRDA DE SOUSA, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ZEFERINO BORGES DO PILAR e MARIA DA LUZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 15:30h.

ZULMIRA GOMES DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS e EMILIA GOMES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 15:00h.

