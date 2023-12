Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (21)

ARMANDO MARTINS, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: GENI RODRIGUES MARTINS. Filiação: e ELVIRA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 11:00h.

ARSENIO LUIZ SILVA, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANETE DINIZ SILVA. Filiação: RENE SILVA e LUCIA ELDI SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 11:00h.

CESAR TEIXEIRA NETO, 86 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: CELCINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA. Filiação: PEDRO TEIXEIRA DE ARAUJO e TEODOLINA MELO TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 12:00h.

CICERO FERREIRA SILVA, 59 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JOSE FERREIRA SILVA e INGRACIA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023.

ELEONORA REGUSE, 82 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA BILÍNGUE. Cônjuge: LINDOLFO KONIG. Filiação: FRITZ REGUSE e IDA REGUSE. Sepultamento: CEMITÉRIO LUTERANO – CENTRO – BLUMENAU/SC, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

EUNICE DUMSCH GRECA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: REINALDO DUMSCH e CAROLINA ALESSIO DUMSCH. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023.

GENESIA DE PAULA CHAVES FERREIRA, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TEOBALDO FRANCISCO FERREIRA. Filiação: ANTONIO LUIZ DE CHAVES e FLORINDA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 17:00h.

HELIO GALVAO GAMBARO, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: HELIO GAMBARO e MARIA MARCACINI GAMBARO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 11:00h.

HERMES DE LIMA DA FOSECA, 44 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO LOURENCO DA FONSECA NETO e FRANCISCA DE LIMA DA FONSECA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 10:00h.

IVANI HELENA DIAS LOPES, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO DOMINGOS LOPES e IRACY FERREIRA DIAS LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023.

IZAIRA RAMOS DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMAR LEMES DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO RAMOS DA SILVA e ANEZIA FELIX DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023.

JACOB BOLDT, 88 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: HELENA BOLDTY. Filiação: GERALDO BOLDT e AGATA FRIESEN DE BOLDT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023.

JERONIMO ROCHA, 73 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: NAIR ROCHA. Filiação: ETELVINO FLORENTINO DA ROCHA e ANGELA CAMILO ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 17:00h.

JHENIFER VIEIRA LEFKUN, 27 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JULIO LEFKUN e ELIZAQ VIEIRA DE BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 17:00h.

JOANA MORAES DA ROSA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURINDO MORES DA ROSA. Filiação: MIGUEL CUTCHMA e TECLA CUTCHMA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 13:00h.

JOSE ALBERTO MACHADO, 86 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ALMERINDA DE CARVALHO MACHADO. Filiação: ALBERTO JOSE MACHADO e JOAQUINA CARLOTA MEGDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 09:00h.

JOSE COSTA, 88 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MARIA STELLA COSTA. Filiação: ANDRE JOSE DA COSTA e ISOLINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (21)

LEANDRO MARINKE, 30 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LEONILDES MARINKE e CATARINA DA CRUZ MARINKE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 10:00h.

LUFRIDO LOBO, 93 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: EUGENIO DE OLIVEIRA LOBO e ETELVINA AGUIDA LOBO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 15:00h.

MANFRED SCHINDLER, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA JURACI CORREA VALTER SCHINDLER. Filiação: ALBERT SCHINDLER e MARTHA MARIA BERTA SCHINDLER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 15:00h.

MARIA APARECIDA DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ROSENDO DA SILVA. Filiação: JOSE DA SILVA e LEONILDA QUINTINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 14:00h.

MARIA DE LOURDES REIKDAL, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: RAUL REIKDAL e ROSA REIKDAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 17:00h.

MARIA DOS SANTOS SANTANA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL ISAIAS DE SANTANA. Filiação: PEDRO ROQUE SANTOS e SEVERNA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 11:00h.

MARIA EDUARDA MARCATTO VALENTINI, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MARCIO PEREIRA VALENTINI e LUCIANA MARCATTO VALENTINI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 09:00h.

MARIA IZOLDE RODRIGUES CUNHA, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: EUGENIO ARAUJO CUNHA. Filiação: PARAHILIO RODRIGUES DE PAULA e MARIA JOAQUINA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 17:00h.

MERCEDES DE TOLEDO VIEIRA, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CARLOS VIEIRA PINTO. Filiação: SEBASTIAO PINTO DE TOLEDO e JOSEFINA ROLIM DE TOLEDO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 21 de dezembro de 2023.

NEUSA MARTINS VIEIRA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLEMIR MARTINS VIEIRA. Filiação: ANTONIO STOPINSKI e DUZOLINA STOPINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 16:30h.

PAULO ROBERTO DE FREITAS, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO MARIA DE FREITAS e TEREZA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 10:00h.

RAMIRO FERREIRA SERRA, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE FERREIRA SERRA e MARIA JACINTA SERRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 10:30h.

ROSINHA GONCALVES DA CRUZ SABIM, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: BATISTA ANGELO SABIM. Filiação: e SERVINA GONCALVES DA CRUZ. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 17:00h.

ROSIVAL FRANKENBERG, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALWINO PAULO FRANKENBERG. Filiação: WALTER FRANKENBERG e ROSALINA SCHUTZE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 17:00h.

SALVADOR ELSON FERREIRA CARDOSO, 70 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ELIZABETE FERREIRA CARDODO. Filiação: PEDRO DUARTE CARDOSO e LUIZA FERREIRA CARDOSO. Sepultamento: CEMITERIO DO AGUA AZUL, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 16:30h.

SEVERINO ALVES DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: TEREZINHA MACHADO DA SILVA. Filiação: FRANCISCO JOSE DA SILVA SEGUNDO e ANTONIA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 15:00h.

TEREZA BOLZAN, 65 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ELTON ANGHINONI. Filiação: AMANTINO BOLZAN e NELCIDE CONCEICAO CIZINARDE. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 20:00h.

THEO MICKUS DA SILVA, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: GEOVANI GOMES DA SILVA e ALINE CAROLINE MICKUS DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023.

THEREZINHA MATIAS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MATIAS. Filiação: THEODORO RAPHAEL MARTINS e CAROLINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 11:30h.

VALDEMAR KNORR, 82 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ERONIL DE JESUS KNORR. Filiação: CALVINO KNORR e MARIA SARA KNORR. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 17:00h.

VITOR ALVES BORGES JUNIOR, 44 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: KELIN APARECIDA GROSHKA. Filiação: VITOR ALVES BORGES e LINDAMIR DA CRUZ BORGES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023.

WANDA HOINASKI SCHNEIDER, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTEFANO HOINASKI e VALERIA HOINASKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 11:00h.

ZILDA NICE BASSO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RISSIERI BASSO. Filiação: BONIFACIO DA CRUZ e ANGELA STIVAL DA CRUZ. Sepultamento: CEMITERIO MARMELEIRO – ALMIRANTE TAMANDARE/PR, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (21)

Mais votado do Sul do país

Mais votado do Sul do país

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!