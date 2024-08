Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (15)

ADILSON PAES DE SOUZA, 77 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: TERESINHA DE JESUS GALDINO DE SOUZA. Filiação: JOAO DOS SANTOS DE SOUZA e FIRMINA ROSA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:00h.

ALCIDES FERREIRA DA MOTTA, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IVONETE APARECIDA RODRIGUES. Filiação: JOSE FERREIRA DA MOTTA e ROSA PEREIRA DE ANDRADE MOTTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 09:00h.

ALIETE SERRA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FELICIANO NICOLAU SERRA e MARIA DO ROZARIO SERRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 15 de agosto de 2024.

AMILTON CAETANO PINTO, 82 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: FELICIA CAETANO PINTO. Filiação: RIVADAVIA CAETANO PINTO e ANAIR BORGES PINTO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA PONTA GROSSA PR, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 17:00h.

ANGELINA FERREIRA BASTOS, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO FERREIRA BASTOS e MARIA FRANCISCA BASTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 15 de agosto de 2024.

ARI DALLAZUANNA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LEONICE ANGELICA DALLAZUANA. Filiação: VITORINO DALLAZUANA e DEZULINA CAVALLI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:00h.

CLEVERSON MARCOS MACHADO, 48 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ANDREIA SANTOS R MACHADO. Filiação: MARCOLINO MACHADO e MARIA DAS GRACAS MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 15 de agosto de 2024.

DEOSINIR FABRICIO DE LARA, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARLENE MACHADO DE LARA. Filiação: ANTENOR FABRICIO DE LARA e EMILIA MARIA DE LARA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 17:00h.

ELAINE ALVES PEREZIN, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NOEL ALVES PEREZIN e ZULMIRA POSSATO PEREZIN. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 15:00h.

ESMERALDINA DA SILVA, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUCLIDES RIBAS. Filiação: SEBASTIAO THOMAZ DA SILVA e MARIA LUIZA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:30h.

GENILSON LIMA DOS SANTOS, 49 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VALDELINO LIMA DOS SANTOS e MARIA DOS SANTOS LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:30h.

GIL MARCOS BURIGO SOEIRA, 57 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: JOSE SOEIRA e MARIA DO CARMO BURIGO SOEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 10:00h.

HELCIO LUIZ GUSSO, 57 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: DELACI DOS SANTOS GUSSO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 15 de agosto de 2024.

HELITON ANTONIO DE SOUZA, 31 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LILIAN FORTUNATO DE SOUZA. Filiação: HELIO ANTONIO DE SOUZA e CLAUDINEIA MARUCHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 14:00h.

INEIDE MOREIRA TABORDA, 67 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LAURO RIBEIRO TABORDA e AMELIA MOREIRA TABORDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 10:00h.

IRLAN ALDO CROCETTI, 68 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: AFFONSO GERALDO CROCETTI e MARIETA CROCETTI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 16:30h.

ISRAEL EUDES BARBOZA, 48 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: IRINEU BARBOZA e MAURA CARDOSO DE SA BARBOZA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:30h.

IVAN MARTINS DO AMARAL, 81 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA EMILIA MONTEIRO DO AMARAL. Filiação: SATILAS DO AMARAL CAMARGO e EDITH MARTINS DO AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 17:00h.

IVONETE KINTOPE MARTINS, 53 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: LUIZ MARTINS. Filiação: ROMEU KINTOPE e HELENA KINTOPE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 14:00h.

JACIR LUIZ TOMAZI, 56 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: PEDRO TOMAZI e OLIVEIRA BENATTO TOMAZI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 14:30h.

JOSE ROSA DE SENE, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: LICIO SALVADOR DE SENE e FRANCISCA MARIA ROSA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quinta-feira, 15 de agosto de 2024.

LAVINIA TEIXEIRA DONATO, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: CARLOS RAFAEL ALMEIDA DONATO e BARBARA TEIXEIRA RIBEIRO DONATO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 16 de agosto de 2024.

LUIZ DE ALMEIDA SANTOS, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARLI TEREZINHA SANTOS. Filiação: LUIZ FERREIRA DOS SANTOS e IGNES DE ALMEIDA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:30h.

MARCOS LUIZ PINTO, 49 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ERIKA GOMES PIEDADE. Filiação: MARCOS LUIZ PINTO e TEREZINHA MARQUES PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 11:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (15)

MARIA ALBANESA PORTELA SCHULTZ, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ SCHULTZ. Filiação: MARIA ELIAS PORTELA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 15:00h.

MARIA ANTONIA FERNANDES, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUCLIDES VITOR FERNANDES. Filiação: JULIO LOUREANO DA SILVA e SOLINA MARCIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:30h.

MARIA AUXILIADORA CABRAL LOPES PEREIRA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMILTON RIBEIRO DA SILVA. Filiação: JUAREZ CABRAL e LUCILA DE CAMPO CABRAL. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 15 de agosto de 2024.

MARIA DERLI CARDOSO DE LIMA, 63 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ALINOR CARDOSO DE LIMA e IRACEMA PEREIRA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 10:00h.

MARIA MADALENA BISCOTTO PINTO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BELMIRO DA SILVA PINTO. Filiação: JOAO BISCOTTO e SINHORINHA MARTINS BISCOTTO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 15 de agosto de 2024.

MARIA NADIR DE PAULA MACHADO, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: FRANCISCO MACHADO. Filiação: LUCINDO TIBES DE PAULA e MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:00h.

MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ROCHA DE ALMEIDA. Filiação: JOAO RODRIGUES DE LIMA e AMELIA RODRIGUES DE FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:00h.

NEDETE ROLIM LOUS, 85 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: CARLOS LOUS. Filiação: GENEZIO ALVES ROLIM e ADELAIDE GUTIERREZ ROLIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 15 de agosto de 2024.

NOEMIA ELZE SCHEERER DE AMORIM, 83 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DELFIM GOMES DE AMORIM. Filiação: AUGUSTO JOAO LUDOVICO SCHEERER e MARGARIDA IRMA SCHLENERT SCHEERER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 17:00h.

RAISSA SORIA FERREIRA DA ILVA, 32 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RODRIGO DO NASCIMENTO. Filiação: ALDECIO FERREIRA DA ILVA e MARCIA SORIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 15 de agosto de 2024.

REGINA MARIA DE PAULA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERNANI EDSON DE PAULA. Filiação: ANTONIO ROCHA e LINDAMIR FRAXINO DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:00h.

ROSALBA ALVES BRANDAO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOACIR ACACIO BRANDAO. Filiação: SERGIO HENRIQUE ALVES e BRIGIDA CORDEIRO ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 15:00h.

ROSI GONCALVES DA LUZ, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILTON GONCALVES DA LUZ. Filiação: ZACARIAS DA LUZ e ALICE DA LUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

SILVIO WOYCIK, 70 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: JURACI CARDOSO MACHADO WOYCIK. Filiação: ALOIS WOYCIK e MARIA WOYCIK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:30h.

STEFANY LIZ SABRINE DOS SANTOS RODRIGUES, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ROBERTO CARLOS RODRIGUES e ROSANA OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 15 de agosto de 2024.

TEREZA ELIAS FALCAO, 80 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: OSVALDO FALCAO. Filiação: ANTONIO MARTINS ELIAS e IDALINA AGOSTINHO ELIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 17:00h.

TEREZA ROCHA CONCEICAO, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROMILDO CONCEICAO. Filiação: ANTONIO DIAS DA ROCHA e JOAQUINA AFONSO PORTES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 17:00h.

TEREZINHA GOLDSTEIN, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AILTON DUARTE GOLDSTEIN. Filiação: MANOEL JOSEFINO e DIONISIA MONTEIRO JUSEFINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:00h.

THEREZA PINTO BORDENOWSKY, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMIRO NATALINO BORDENOWSKY. Filiação: JOAQUIM PINTO e CANDIDA DE OLIVEIRA PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 13:30h.

TOMOKO NITTA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MORIMITI TOKUNO. Filiação: TOCHIMI NITTA e YOSHIO NITTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 14:00h.

VALDIR ANANIAS DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: AGENTE PENITENCIARIO. Cônjuge: NEIDE APARECIDA CAMARGO. Filiação: WALTER ANANIAS DA SILVA e MARIA IRONDINA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 14:00h.

VALDIR FELIX DE SOUSA, 64 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA GORETE DUTRA DE SOUSA. Filiação: JOSE FELIZARDO DE SOUSA e MARIA DO SOCORRO FELIX. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 15 de agosto de 2024.

VERA LUCIA MARTINS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IBANES VIEIRA MARTINS (FALECIDO). Filiação: OSMAR POLICARPO e LENIR FONTES POLICARPO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:00h.

VILSON CIPRIANO COSTA, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: FELIPE CIPRIANO COSTA e MARINA ABREU COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 10:00h.

VITAR STIVAL, 89 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES STIVAL. Filiação: SANTO LUIZ STIVAL e CATARINA BORCOWSKI STIVAL. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:00h.

WALDIR ROBERTO HYPOLITO, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: NEUZA ARLETE RANGON HYPOLITO. Filiação: EDMUNDO HYPOLITO e ITALIA GANDOLPHI HYPOLITO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 17:00h.

YOSHIHARU YOKOYAMA, 98 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SUMIE YOKOYAMA. Filiação: KANA YOSHI YOKOYAMA e AKINO YOKOYAMA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:30h.

ZILDA DORVALINA CRUZ, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO OSMAR CRUZ. Filiação: MARIANO JOAO DE SOUZA e DORVALINA ROSA DA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (15)

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??