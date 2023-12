Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (14)

Airton Puquevis, 76 anos. Filiação: Estevam Puquevis e Nionila Samolenko Puquevis. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Jaguariaíva PR.

Antenor Antônio Martins, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Rodolfo Martins e Anastácia Kanutta Martins. Sepultamento ontem.

Antônio Gomes de Castro, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Adriano Gomes de Oliveira e Joana Alves de Castro. Sepultamento ontem.

Benedito Santos Schuster, 73 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Carlos Schuster e Elvira Santos Schuster. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Bianka Rafaelli dos Santos, 16 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ralfa Jonny dos Santos e Silvana Ivone da Silva dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Celso José Gonchorosky, 88 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Gonchorosky e Hilda Gonchorosky. Sepultamento ontem.

Cezar Panassolo, 82 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Panassolo e Paulina Nicoletti Panassolo. Sepultamento ontem.

Dilcemara dos Santos, 55 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Otávio dos Santos e Cristina Maria dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Mortuária Tangua.

Dilson José Procop, 68 anos. Filiação: João Ignácio Procop e Maria de Lourdes Peixoto Procop. Sepultamento ontem.

Dulce da Silva Pereira, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente da Silva e Maria José Chaves. Sepultamento ontem.

Edilucio Fagundes da Silva, 47 anos. Profissão: operador(a). Filiação: José Fagundes da Silva e Lair da Silva Fagundes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Edison José Trento, 74 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: José Trento e Maria Lavanholi Trento. Sepultamento ontem.

Edison Pereira da Silva, 83 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Severino Pereira da Silva e Maria Conceição Cândido da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eduardo Souza, 21 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Kelly Cristina Machado Souza. Sepultamento ontem.

Heron da Luz Trindade, 94 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Flávio Trindade e Herondina de Luz Trindade. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Iracema Ortega Alves, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ortega e Gertrudes Alavarssa. Sepultamento ontem.

Ivoril José Rocha, 55 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Noe Rocha e Ivonete Urbich Rocha. Sepultamento ontem.

Jabez Marcelo de Sousa Nunes, 19 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Marcelo Adriano Nunes e Zilda de Sousa Nunes. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Igreja Assembleia de Deus Ministério Paraná (Araucária).

João Paulo dos Santos, 84 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Gentil Pereira da Silva e Maria Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Ibaiti (PR), saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

João de Paula Machado, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio de Paula Machado e Otília Lotto Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Baldri Schlosser, 87 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alberto Schlosser e Agda Elias Portela. Sepultamento ontem.

Joselia Eliane Martins, 67 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: José Elias Martins e Terezinha Virme Martins. Sepultamento ontem.

Juarez Mortensen, 77 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Wilson Mortensen e Dorvalina Donner Mortensen. Sepultamento ontem.

Jurandi Fernando Fripp Sobrinho, 61 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Walter Severiano Fripp e Romilda Eugenia Fripp. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Vera Cruz do Oeste PR, saindo de Igreja Católica de Vera Cruz do Oeste PR.

Lucas Vinicios Ferreira, 24 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: João Maria Ferreira e Rosa Amélia Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Luiz Santos de Oliveira, 73 anos. Profissão: carregador(a). Filiação: Benjamim Santos Oliveira e Zely Santos de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – 01 Boqueirão.

Maria da Silva Marinho, 83 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João da Silva e Zaulina Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Marlene Kovalczuk de Almeida, 71 anos. Filiação: Atanazio Kovalczuk e Ida Souza. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Igreja Evangélica Quadrangular.

Marli Graciano dos Santos Lacerda, 55 anos. Profissão: balconista. Filiação: Orestes Calistro dos Santos e Maria Rita Graciano dos Santos. Sepultamento ontem.

Miriam Kratochwil, 62 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Walter Georg Kratochwil e Leoni Rosi Kratochwil. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Odemira de Azambuja Moreira, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ignácio Carneiro de Azambuja e Alfredina Rocha de Azambuja. Sepultamento ontem.

Pedro Adão Pereira, 95 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Marcelino Adão Pereira e Cezaria Clara Pereira. Sepultamento ontem.

Rafael Heitor Soares, 34 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Silmara Aparecida Soares. Sepultamento ontem.

Rejane de Fátima Bornancin, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Giovanni Bornancin Corso e Aldiva da Costa Bornancin. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Rodrigo Rodrigues Boeira, 44 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Adair Liscano Boeira e Ercília Rodrigues Boeira. Sepultamento ontem.

Salete de Fátima Costa, 62 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Cylvio Tucolk Costa e Iraci Leonardi Costa. Sepultamento ontem.

Sérgio Antônio Vieira Filho, 24 anos. Profissão: assistente comercial. Filiação: Sérgio Antônio Vieira e Rozana Aparecida da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Valdir Fortuna, 79 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Lourenço Fortuna e Cristina Franca. Sepultamento ontem.

Vantuil Jorge Medeiros Soares, 67 anos. Profissão: grafico. Filiação: Geraldo Medeiros Soares e Maria Alves Teixeira Soares. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Wiliam Pereira dos Santos, 28 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Luciana Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

