Falecimentos em Curitiba. Obituário desta quinta-feira (06)

ADRYAN RICARDO SANTOS, 2 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: RICARDO MATEUS DOS SANTOS e NICOLLE SANTOS GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 6 de junho de 2024.

ALVARO CECCON, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO CECCON e MARIA DE LOURDES LAZARINO CECCON. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 17:00h.

AMELIA PEDROSO FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: JORGE PEDROSO FERREIRA. Filiação: JOSE NUNES DE OLIVEIRA e MARIA AURORA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 16:30h.

ANA DUMA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DUMA. Filiação: JOAO KUDELSKI e MARIA JERI KUDELSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 17:00h.

ANACLETO ORTIGARA, 99 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: JOAQUIM ORTIGARA e HELENA PASUCH. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 6 de junho de 2024.

ANDERSON JOSE STRESSER DE FRANCA, 29 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JANAINA DOS SANTOS. Filiação: JOSE STRESSER DE FRANCA e EDIMEIA APARECIDA DE CASTRO FRANCA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quinta-feira, 6 de junho de 2024.

ANGELA MORAES TEIXEIRA, 52 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) UNIVERSITÁRIO. Cônjuge: FABIO RUELA DE OLIVEIRA. Filiação: HELMIO ROMER TEIXEIRA e LOA MORAES TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SAO LOURENCO DO SUL, quinta-feira, 6 de junho de 2024.

ANNITA NEVES KUSEKY, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARCELLINO NEVES e AZELINDA ANDRIOLI NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 11:30h.

ANTONIO CARLOS ARAUJO MACIEL, 80 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DENIR ADELIA MARAGNO SANTANA. Filiação: ANTONIO DA LUZ MACIEL e ANAYR DE ARAUJO MACIEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 16:30h.

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE BASTOS, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: IEDA MARIA SANTANA. Filiação: ARNOLDO PEREIRA DE BASTOS e ALZIRA PINHEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 11:00h.

ANTONIO CARLOS ROCHA, 61 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: DENISE CLARA COATTI ROCHA. Filiação: ALTAMIRANO ROCHA e MARIA NEUSA ROCHA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 16:00h.

BENEDITO DE JESUS AFONSO FERREIRA, 83 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: DEVANIR CARVALHO AFONSO FERREIRA. Filiação: MIGUEL DE PAULA FERREIRA e MARIA DE JESUS AFONSO FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 11:00h.

BENEDITO MONTEIRO FERREIRA, 60 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: MARIA CHRISTINA IZIDORO FERREIRA. Filiação: CANDIDO FERREIRA e ANTONIA THOMAZIA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 6 de junho de 2024.

BLANDINA DO NASCIMENTO, 83 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO. Filiação: PEDRO DA SILVA e AGRIPINA BIBIANO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 16:00h.

CARLOS ANTONIO COSTA, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CLEIDE CANATO COSTA. Filiação: MANOEL COSTA e SEBASTIANA APARECIDA DA CUNHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 6 de junho de 2024.

CLEOSI DO ROCIO CAVALCANTI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NEWTON CAVALCANTI JUNIOR. Filiação: EMERSO TIRADENTES DE SOUZA e ELZITA TIRADENTES DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 15:00h.

DAGOBERTO LEONEL DE ARAUJO, 62 ano(s). Profissão: TÉCNICO MECÂNICO. Filiação: DAVID JORGE DE ARAUJO e ZELIA GRISON DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 6 de junho de 2024.

DELIANE DOS SANTOS ARAUJO, 37 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: DEICLO FERREIRA ARAUJO e MARIA PINTO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 10:00h.

EDUARDO DE ANDRADE BAIRO, 40 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: CASEMIRO DE BAIRO e NEUZA PEREIRA DE ANDRADE BAIRO. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 17:00h.

ELOISE TEREZINHA VIEIRA, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR FINANCEIRO. Cônjuge: SUELI PEREIRA DOVALE. Filiação: PLINIO VIEIRA e IVANILDA GENOVEZZI VIEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 17:00h.

ERNA BARTZ CARLOS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS. Filiação: ADOLFO BARTZ e ALMA BARTZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 16:00h.

ESTER MARIA SALOWSKI MARTINS, 96 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ALCEU JORGE MARTINS. Filiação: HENRIQUE SALOWSKI e ERNESTINA SALOWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 15:30h.

FATIMA MARIA DOS SANTOS, 52 ano(s). Profissão: GERENTE PRODUÇÃO. Cônjuge: EDINALDO APARECIDO GENTIL. Filiação: ANACLETO DOS SANTOS e NAIR MOREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 17:00h.

FERNANDA MARIA SANTANNA IUKIS, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDESON LUIZ TABORDA IUKIS. Filiação: GARCEZ FERNANDO SANTANNA e MARIA DA GRACA SANTANNA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quinta-feira, 6 de junho de 2024.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA, 65 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: MILTON PAULO NOGUEIRA e TARGINA MARIA MARCHIORATO NOGUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 17:00h.

GILBERTO FREIRES DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA e ISOLINA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 16:00h.

GILBERTO JUAREZ MARQUEVIHTZ, 59 ano(s). Profissão: EXTRUSOR(A). Filiação: ZENOBIO MARQUEVIHTZ e RITA MARQUEVIHTZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 10:00h.

HAYDEE ABDALA, 89 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: ELIAS JOSE ABDALA e ANNA JOSE ABDALA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 14:30h.

HERCULANA FRANCISCA BOA SORTE, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CIRINO DE NETO e MARCIANA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 10:00h.

HILDA GOMES SOARES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLEMENTE SOARES DA CUNHA. Filiação: ADAO FERREIRA DOS SANTOS e RITA GOMES DA FONSECA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 10:00h.

INACIO ILIDIO CANESTRARO, 84 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: ROSIDET TAVERNA CANESTRARO. Filiação: SERAFIM CANESTRARO e MARTA MADALENA TORQUES CANESTRARO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 17:30h.

IRENE DOS PASSOS DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: LAURENTINO SOUZA DA SILVA. Filiação: ZEFERINO ANTONIO DOS PASSOS e LEOPOLDINA CORREA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 15:00h.

IZALTINA RODRIGUES, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERNESTO RODRIGUES VIEIRA e UBALDINA ALVES VIEIRA. Sepultamento: CEMITERIO DE XANXERE, quinta-feira, 6 de junho de 2024.

JAIR PERUCI, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CAMILO FRANCISCO PERUCI e OLINDIA BRAGANHOLO PERUCI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 6 de junho de 2024.

JOSE FRANCISCO TIBURCIO, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JOANA MARTINS TIBURCIO. Filiação: FRANCISCO TIBURCIO e ANA ALVINA TIBURCIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 16:00h.

JOSE GOMES DE OLIVEIRA, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DE LOURDES MILDEMBERGER DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA e JULIA GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 11:00h.

JOSE REINALDO TRAVASSOS, 72 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ONDINA DA PAZ TRAVASSOS. Filiação: MANOEL TRAVASSOS CUNHA e ISAURA NUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 16:30h.

LUCAS FERNANDO DOS SANTOS SIMAO, 22 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Filiação: ADAO SIMAO e ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 10:00h.

MARIA IDALINA RODRIGUES PADILHA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BERNARDO RODRIGUES PADILHA. Filiação: OSVALDO DA SILVA RODRIGUES e ANA MARIA ALVES RODRIGUES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 11:00h.

OSNI DA ROSA, 57 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: GUSTAVO MUNIZ DA ROSA e HELENA BONFIM. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 17:00h.

PAULO CECCON, 62 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: PATRICIA CECCON. Filiação: OLAVO CECCON e JUVENILDA BIORA CECCON. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, quinta-feira, 6 de junho de 2024.

PAULO JOAQUIM CORBETA, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARILENE FERNANDES CORBETA. Filiação: LUIZ CORBETA e LUZIA GUEZZO CORBETO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 16:30h.

RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA, 50 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: MERI HELEN AVELIONO RODRIGUES DE OLIVEIRA. Filiação: DOMINGOS GOMES DE OLIVEIRA e MARIA CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 16:30h.

ROSA FRANCISCO LUZ, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENTO FRANCISCO e MARIA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 6 de junho de 2024.

ROSA LIS MENEGUSSO, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: JOSE MENEGUSSO. Filiação: PAULINO LIS e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 16:30h.

SEBASTIAO RODRIGUES LEAL, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ADAO GOMES LEAL e FRANCISCA RODRIGUES CHAVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 15:30h.

SILMARA DE SOUZA SANTOS, 53 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: DJALMAS DE SOUZA SANTOS e JUSSARA MARIA DE SOUZA SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 16:00h.

SOFIA BOBKO DE MATOS, 87 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: FRANCISCO RIBAS DE MATOS. Filiação: PAULO BOBKO e MARIA ICHUPIL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 10:00h.

STEPHANNY CAROLINE OLIVEIRA SOUZA, 21 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ALEXANDER DA SILVA SOUZA e VANIA COUTINHO OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 17:00h.

VALMIM DA SILVA CORRIDONI, 68 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: APARECIDA DO CARMO CORRIDONI. Filiação: RENATO CORRIDONI e ZILDA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 11:00h.

ZULMAR EMILIO ANDRETTA, 76 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: EMILIO ANDREATTA e ANGELINA CONTIN ANDREATTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 18:00h.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!