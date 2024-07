Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (04)

ADEMAR ANTONIO SOUZA, 91 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: HILDEGART ORLAMUNDER SOUZA. Filiação: ANTONIO JOAO DE SOUZA e ANGELICA EMILIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 17:15h.

ADILSON DELFINO, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: VITOR DELFINO e NAIR ALVES DELFINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 4 de julho de 2024.

ALISSON DOUGLAS DE OLIVEIRA, 33 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ANDREIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 12:00h.

ANA GORETE DIAS, 66 ano(s). Profissão: GERENTE PRODUÇÃO. Filiação: ANTONIO OTACILIO DIAS BATISTA e SEBASTIANA FONSECA DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 4 de julho de 2024.

ANA PAULA TEIXEIRA, 44 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: ORLANDO LOPES TEIXEIRA e LUCIA FATIMA TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 14:30h.

ANGELO STRAPASSON NETO, 81 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) PRODUÇÃO. Filiação: PEDRO TREVISAN STRAPASSON e MARCOLINA RAQUEL DOS SANTOS STRAPASSON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 14:00h.

ANTONIO RODRIGO IGNACIO, 66 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: MARCIA REGINA PEREIRA. Filiação: SEBASTIAO IGNACIO e MARILDA DE ALMEIDA IGNACIO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 09:00h.

ARISTIDES BURKNER FRANCO DA LUZ, 87 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: GENEROSO FRANCO DA LUZ e ANA BURKNER FRANCO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 10:00h.

BENEDITO PEREIRA DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIA DE LARA SILVA. Filiação: JOSE PEREIRA DA SILVA e CANDINHA MATOSO DE LARA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 17:00h.

CARLOS EDUARDO BASSANI, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARLY PICCOLI BASSANI. Filiação: EDUARDO BASSANI e LEONILDA POTIER BASSANI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 10:00h.

CELMIRA CORTELETE GRIGOLETTI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO GRIGOLETI. Filiação: JOAO DE OLIVEIRA CORTELETE e AMELIA BORGES CORTELETE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 17:00h.

CESAR L HOSTE, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SUELY APARECIDA CANDIDO MOREIRA. Filiação: CARLOS L HOSTE e TEREZA MARQUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 09:00h.

CLOVIS DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ROMILDE DOS SANTOS. Filiação: RUFINO PINHEIRO DOS SANTOS e IRACY ARAUJO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:00h.

DORACY RIBEIRO SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAMEDE PEREIRA DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO e ISAURA MARIA DE MORAIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 17:30h.

ELIZAEDE DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: SEBASTIAO DA SILVA STEFANES e MARIA LIBERACI DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO CAMPOS NOVOS, quinta-feira, 4 de julho de 2024.

ERICO LACERDA DE RESENDE, 88 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ROSEMARY SIMONE FAVORETTO DE RESENDE. Filiação: CHEVRANE DE RESENDE e WALDOMIRA LACERDA RESENDE. Sepultamento: MUNICIPAL POMPEIA SAO PAULO, quinta-feira, 4 de julho de 2024.

GAEL FERNANDO DOMINGOS DE MELLO, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: MURILO GUSTAVO DE MELLO e VERA LUCIA DOMINGOS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:30h.

GIOVANI DE OLIVEIRA, 26 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: PEDRO ISAIAS DE OLIVEIRA e MARILU DO ROCIO FURQUIM DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 10:30h.

HAMILTON MAIA DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOSE MAIA DA SILVA e HERCILIA MARIA DOS SANTOS MAIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 10:00h.

HOLLANDA TOZIN, 94 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Filiação: FRANCISCO TOZIN e ADELINA HARTKOPH. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 22:00h.

JOAO ACYR RAITANI, 95 ano(s). Cônjuge: MARIA JOSE BLEY RAITANI. Filiação: ANTONIO RAITANI e NOEMIA DIAS RAITANI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 13:00h.

JOSE ALICIO DE SOUZA, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CLEIDE DE SOUZA. Filiação: ROMOALDO RIBEIRO DE SOUZA e ARMELINA MERECIANA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 09:00h.

JOSE CARLOS NATAL, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE NIVALDO NATAL e CLARA DOS SANTOS NATAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 4 de julho de 2024.

JOSE JOVINO DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA LUCIA SILVA DA SILVA. Filiação: JOVINO BERNARDINO DA SILVA e MARIA SOUSA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 17:00h.

JUSSARA DE PAULA CINIELLO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OLIBIO SANTOS DE PAULA e ALZIRA SANTOS DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 17:00h.

LAURO PASTUCH, 87 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA DO CARMO MALAQUIAS PASTUCH. Filiação: MIGUEL PASTUCH e JULIA PASTUCH. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 10:30h.

LEVINO JAREK, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSELI MACAHDO JAREK. Filiação: CARLOS JAREK e DIVA DA CRUZ JAREK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:00h.

LINDAMIR FERREIRA MARTINS, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SALVINO MARTINS. Filiação: ERNESTO TALEVI MARTINS e ALINE FERREIRA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 11:30h.

LINEI APARECIDA CRUZ, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARISTIDES PRESTES DA CRUZ e ANA JULIA OLIVEIRA DA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 10:00h.

LOURDES VICTAL LOBO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU CARNEIRO LOBO. Filiação: JOSE VICTAL e SEBASTIANA LEITE DE CAMPOS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 4 de julho de 2024.

LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: GERALDO BORGES DE AZEVEDO e MARIA ZEFERINA RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 15:00h.

MARCELO FERNANDO BATISTA, 39 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MAURO BATISTA e NAO CONSTA NA DOCUMENTACAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 10:00h.

MARIA DELOURDES PARIZE GONCALVES DE SOUZA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO GONCALVES DE SOUZA. Filiação: VITORINO PARIZE e MARIA ROSA FAGUNDES PARIZE. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:30h.

MARIA NALEPA ALES, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LUIS ALES. Filiação: JOSE NALEPA e JOSEFA PIENTA NALEPA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:00h.

MARISTELA SPAKE, 43 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ZEFERINO SPAKE e LONGUINA SPAKE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 10:00h.

MOISES PEGORINI, 82 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: VANUSA DINACIR GALL. Filiação: HORACIO PEGORINI e ERMELINDA PROVIN PEGORINI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 17:00h.

NAIR DE LOURDES WACHEISK, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE ISIDIO WACHEISK e IDALINA TRIZOTTI WACHEISK. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – FAXINAL / PR, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:00h.

NATALIA BINI, 97 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: LUIZ BINI SOBRINHO e EMILIA TISOTTI BINI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 10:00h.

NICIA SILVA DE ARAUJO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS AVILA DE ARAUJO. Filiação: PLINIO CARNEIRO DA SILVA e OLINDA CARNEIRO DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 10:30h.

PEDRO DURVALINO CUMAN, 90 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: CATARINA CERONATO CUMAN. Filiação: SANTO CUMAN e CAROLINA TOALDO CUMAN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:00h.

RENATA LANGE FLOETER, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: WERNER JORGE FLOETER. Filiação: REYNALDO LANGE e SOFHIA KAEHLER LANGE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 17:00h.

ROBERTO CARLOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: SOLANGE DE FATIMA OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e ENELZITA NOGUEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 15:00h.

SAMUEL RODRIGUES PAREDES, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOSE ANTONIO PAREDES e FLORINDA RODRIGUES PAREDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 17:00h.

SCHIRLEY TEREZINHA CORES, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DUQUE WILSON CORES e SYLVIA CESAR CORES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 12:00h.

SERGIO AGUSTINHO DOS SANTOS, 52 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: EXPEDITO AGOSTINHO DOS SANTOS e ALBERTINA JOSE DOS SANTOS. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 17:00h.

SILVANA NASCIMENTO, 39 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JOSE NASCIMENTO e CIRENE DO BELEM FERREIRA NASCIMENTO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CASCAVEL PR, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:00h.

UZILIA ALBUQUERQUE DOS ANJOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SOARES DOS ANJOS. Filiação: JORGE DE ALBUQUERQUE e SEBASTIANA DE ALBUQUERQUE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 11:00h.

VANILDE DE LIMA DOS SANTOS, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GENENCIO BATISTA DE LIMA e ORACILIA MORAIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:30h.

VILSON SANTOS BORGES CAMATTI, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: CID CAMATTI e IDALINA BORGES CAMATTI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:00h.

WANDA CARDOSO DA CRUZ, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VIDAL DA CRUZ FILHO. Filiação: JOAO AGNELLO DE OLIVEIRA e ANTONIA CARDOSO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:00h.

