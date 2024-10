Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (23)

ALBARI GOMES, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA IOZABEL GUILHERME BORGES. Filiação: SEVERO GOMES e DORALINA DA TRINDADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 22 de outubro de 2024.

ALVINA LOPES, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DINOFRE BENEDICTO DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO GONCALVES LOPES e MARIA AUGUSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 22 de outubro de 2024.

ANGELITA BROCAMELLO, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALICE BROCANELLO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 23 de outubro de 2024.

ATILA DE FREITAS, 80 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: VIRGINIA MARIA DE FREITAS. Filiação: JAHYR DE FREITAS e IRENE OLIVEIRA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 15:00h.

AURORA BARBARA SUSIN DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROMANO SUSIN e ANGELA LUIZA VENSON SUSIN. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quarta-feira, 23 de outubro de 2024.

CECILIA SILVESTRE ALVES, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OZORIO ALVES. Filiação: JOAO SILVESTRE LIMA e FRANCISCA FILIZARDA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 15:00h.

DARCI DE JESUS ANDRADE, 92 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: LAURICY ANDRADE. Filiação: PROENCIO ANTUNES DE ANDRADE e ALICE ANTUNES DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 15:00h.

DARIO NERY DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOAO NERY DOS SANTOS e INACIA FERREIRA VELHO. Sepultamento: CEMITERIO EM CAÇADOR, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 17:00h.

DOMINGOS PADILHA DA CRUZ, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TYEREZINHA DE JESUS BARBOSA DA CRUZ. Filiação: SALVADOR PADILHA DA CRUZ e MARIA JOSE MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 14:00h.

DORVALINA DO NASCIMENTO ALCANTARA, 104 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GENESIO DO CARMO ALCANTARA. Filiação: JOAO MARIA DO NASCIMENTO e ANA DAS NEVES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 17:00h.

ELIANE HOFFMANN GOLL, 48 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ADELINO SCHUSTER GOLL. Filiação: RUBINO HOFFMANN e GHISELA HOFFMANN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 17:00h.

ELIANI SCHMITT BENATO, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROMEU LUIZ BENATO. Filiação: OSLIM SCHMITT e GERTRUDES LESKE SCHMITT. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 10:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (23)

ENIO SOARES DE PAULA, 71 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: SANDRA DUTRA FERNANDES DE PAULA. Filiação: MANOEL DA SILVA NETO e ANGELINA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 11:00h.

ESTELA DOS SANTOS MENDES, 74 ano(s). Cônjuge: JOAO MARIA MENDES. Filiação: PEDRO DOS SANTOS e ERNESTINA MARIA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL DE INACIO MARTINS, quarta-feira, 23 de outubro de 2024.

ESTHER CARRIEL BENETTI, 90 ano(s). Cônjuge: CEZAR KECHE BENETTI. Filiação: FERNANDO CARRIEL e MARIA ROSA FERREIRA CARRIEL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 17:00h.

FAUZI DE OLIVEIRA, 54 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CUSTODIO DE OLIVEIRA e ALMINDA PADILHA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 22 de outubro de 2024 às 13:00h.

GILSON CARLOS COPETI, 46 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: JOAO CARLOS COPETI e JOCELIA VARGAS COPETI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de outubro de 2024.

GUILHERME ALVES REIS, 38 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: CAMILA REIS. Filiação: HELCIO MIGUEL REIS e LICIA JACINTA REIS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 17:00h.

IRENE DA SILVA XAVIER, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCI MIRANDA XAVIER. Filiação: JOSE INOCENCIO DA SILVA e VICENTINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 22 de outubro de 2024 às 17:00h.

ISTEFANY KAUANE SCHILIPACKI, 22 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) TELEMARKETING. Filiação: GILBERTO JOSE SCHILIPACKI e MARIA MADALENA NOGOZZEKI SCHILIPACKI. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA ZACARIAS, quarta-feira, 23 de outubro de 2024.

IVAN CARLOS CORREIA, 59 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: GERALDO CORREIA e LEONICE ALVES CORREIA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 17:00h.

IZABEL CORREIA DOS SANTOS, 65 ano(s). Filiação: ARMANDO GONZATTO e CIDA LORENA GONZATTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 22 de outubro de 2024 às 17:00h.

JOAO ERICSON BRAGANHOLLO, 58 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANTONIO ARSINDO BRAGANHOLLO e CAROLINA ANGELICA BRAGANHOLLO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 16:30h.

JOAO RENATO HEIN, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARLENE DO ROCIO HEIN. Filiação: RODOLFO HEIN e JOANITA LEONOR HEIN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 17:00h.

JOAO TAVARES DA ROSA, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: EUCLIDES BOAVENTURA DA ROSA e EUFRASIA EUGENIA DOS SANTOS. Sepultamento: BARRA DO TURVO/SP, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 17:00h.

JOSE FACHI, 70 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: MARIA MADALENA FACHI. Filiação: SANTIN LUIZ FACHI e IDA PRIMON FACHI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 17:00h.

JOSE SCHULTZ, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CECILIA SCHULTZ. Filiação: AUGUSTO SCHULTZ e ROSALIA SCHULTZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 09:00h.

JULIA DE BARROS AFONSO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO DE BARROS e MARIA MADALENA DE BARROS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 23 de outubro de 2024.

KELLY SCHALDACH, 49 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: GERALDO SCGALDACH e MARIA DA GRACA SCHALDACH. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quarta-feira, 23 de outubro de 2024.

LEONICE APARECIDA DA SILVA PINTO, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO RODRIGUES PINTO. Filiação: JOSE CADENA DA SILVA e PAULINA FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 16:00h.

MARIA DA GLORIA DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: RUBENS PAULA DE MIRA. Filiação: ARNOLDO DE SOUZA e AMALIA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (23)

MARIA DE LOURDES PANSOLIN MAZUREK, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: TARCISIO TOMAZ MAZUREK. Filiação: FRANCISCO PANSOLIN e MARIA GUZZONI PANSOLIN. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, terça-feira, 22 de outubro de 2024.

MARIA FERREIRA CORREIA, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: PACIFICO XAVIER CORREIA. Filiação: ROMAO FERREIRA CORREIA e ANTONIA FERREIRA BENTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARIA MADALENA SILVA WENK, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO CANDIDO FILHO e JANDIRA SOARES DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARIO DIOGENES POPLADE, 71 ano(s). Profissão: PSICOTERAPEUTA. Filiação: DIOGENES POPLADE e MARIA RIBEIRO DE MELO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 16:00h.

MARLENE FLORIANO MARQUES, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARO RENATO LIMA MARQUES. Filiação: FERNANDO FLORIANO e SYRLEI ACORDE FLORIANO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 14:00h.

MIGUEL SIDUOWSKI, 81 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: HELENA SIDUOWSKI. Filiação: LUIZ SIDUOWSKI e VICTORIA COSSUOWSKI SIDUOWSKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIMBOTUVA, terça-feira, 22 de outubro de 2024 às 17:00h.

NELCI TEREZINHA DE PAULA ROSA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARIA PONCIANO DE PAULA e IVONI THAISEN DE PAULA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 23 de outubro de 2024.

NIKOLAUS HEINRICH MARSCHALL, 75 ano(s). Filiação: JOSEF MARSCHALL e MARIA MARSCHALL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 23 de outubro de 2024.

PAULO BALDUINO, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JOSEFA ARLINDA BALDUINO. Filiação: ANTONIO BALDUINO e GERALDA ANA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 11:00h.

RAFAELI SERAFIN VIEIRA, 5 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: VALDECIR SERAFIN VIEIRA e SANDRA MARIA BERNARDINO VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 09:00h.

RONEIS LOPES FERREIRA, 41 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: DIOLE LOPES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 17:00h.

SEBASTIAO VICENTE JORDAO, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CIRO VICENTE JORDAO e GONCALINA JORDAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 10:00h.

SILVIO ARECIO VICELLI, 83 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: ATTILIO VICELLI e MARIA VICELLI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 23 de outubro de 2024.

TARCISIO MARTINS DE SOUZA, 68 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA ANTONIA GUIDA. Filiação: ARLINDO MENDES NERE e ARABELA MARTINS DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 16:30h.

TEREZA BORGES IWANAGA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SUEO IWANAGA. Filiação: ANALIO MARCONDES DE ALMEIDA e JUVINA BORGES DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 22 de outubro de 2024 às 16:30h.

THERESINHA MOREIRA GARCIA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DOTO GARCIA. Filiação: JOSE MOREIRA e PEDRINA GONCALVES MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 18:00h.

WALTER CAVAZZANI, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: LUCIO CAVAZZANI e DUZULINA RODELLI. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (23)