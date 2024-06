Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (19)

APARECIDA ALEXANDRE RICCI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL ALEXANDRE DA SILVA e MARIA PALMIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 19 de junho de 2024.

ARLETE BRASIL, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA CORREIA BRASIL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 15:00h.

CARLOS ENEAS LOUR, 69 ano(s). Profissão: ARTISTA. Cônjuge: FATIMA MARIA ORTIZ LOUR. Filiação: AMILTON LOUR e EDINEIA LOUR. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 16:00h.

CHRISTINE SOPHIA STURM, 57 ano(s). Filiação: LEONHARD STURM e LILIAN STURM. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 18 de junho de 2024 às 16:30h.

CINDEL MANOSSO CARBONI, 35 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BRUNO CARBONI e CELIA MANOSSO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

CLAODOBER FERRER, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ALICE DIAS. Filiação: JOAO FERRER FILHO e EUNICE DE SOUZA FERRER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

DENIZETE MARIA DALLA BENETTA, 75 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: PEDRO DALLA BENETTA e MIRTES BONAT DALLA BENETTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 19 de junho de 2024.

DORIS WEBER ANDRUSKO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIMAS MEHL ANDRUSKO. Filiação: OSCAR WEBER e LYDIA WEBER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 15:00h.

EDISON JOSE MAUAD, 79 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: FLAVIA KRUGGER MAUAD. Filiação: JOSE ANANIAS MAUAD e HELENA SAPORITI MAUAD. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 08:30h.

EDISON KUSTER, 73 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARIA ELI KUSTER. Filiação: AUREO KUSTER e VITORIA LUBASZEWSKI KUSTER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

EDMUNDO SZENDELA, 84 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: ANA SZENDELA. Filiação: CEZARIO SZENDELA e ESTANISLAVA SZENDELA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 17:00h.

ELIAS CARDOSO DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: GERTRUDES ZIEBART DE OLIVEIRA. Filiação: ALTINO CARDOSO DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:15h.

EUNICE DA SILVA FERREIRA, 67 ano(s). Cônjuge: SINVAL ANICETO FERREIRA. Filiação: DARIO ROZA e ILDA FRANCISCA ROZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 19 de junho de 2024.

EZILDA DE SOUZA CARVALHO, 51 ano(s). Filiação: AGENOR CAETANO DE CARVALHO e VENINA DE SOUZA CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 19 de junho de 2024.

FELICIO KULIK SPICHELA, 88 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: ANGELINA STRAIOTO SPICHELA. Filiação: GUILHERME SPICHELA e JULIA KULIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 11:00h.

FRANCIMAR RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA e JOANA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 13:30h.

GAEL ANTHONY DE OLIVEIRA SANTOS, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: NILTON SANTOS JUNIOR e DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

ILDIFONSO VALDIR FUTZ, 90 ano(s). Filiação: RACHEL RAMOS FUTZ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 15:00h.

ILZA KENDRICK PAESE, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: WALDEMAR ERNESTO PAESE. Filiação: VICTOR AGNER KENDRICK e ROSA IZABEL DAMASCENO KENDRICK. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 17:00h.

IOLANDA MENDES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IGNACIO MENDES e AUGUSTA MENDES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 19 de junho de 2024.

ITAMAR MANDARINO, 95 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: HOSANA SILVA DE SALES. Filiação: ALEXANDRE MANDARINO e GEORGINA MANDARINO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 19 de junho de 2024.

IVANI DE LIMA CORDOVA, 42 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IRAN PEDRO DE CORDODE DE CORDOVA e ROSE DE LIMA CORDOVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 09:00h.

IVANIRA MARIA DE MELO DA SILVA, 72 ano(s). Filiação: JOSE FERREIRA DE MELO e VITALINA CRUZ MELO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 19 de junho de 2024.

IVETE DE JESUS ARRUDA, 72 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: LEONIDAS ARRUDA e MARIA DOLORES DOS SANTOS ARRUDA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 16:00h.

IVONE MONTANHOLI PERIS, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO MONTANHOLI e ANGELINA BORSATO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 19 de junho de 2024.

JAIR BERNARDES DA CUNHA, 73 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: SARA ELIAS DA CUNHA. Filiação: BRAULINO BERNARDES DA CUNHA e GERALDA RODRIGUES DA CUNHA. Sepultamento: BOM JESUS DE GUARATUBA, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 16:30h.

JANDIRA TRIAQUIM SANTOS, 93 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: LUIZ TRIAQUIM e ZENOBIA ROSA DE LIMA ATRIAQUIM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 19 de junho de 2024.

JORGE BATISTA SANTOS, 85 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO BATISTA SANTOS e OTAVIANA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 11:30h.

JORGE MARTINS, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SEVERINA MARIA MARTINS. Filiação: TOMAZ FRANCISCO MARTINS e ALAIDE CARDOSO MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

JOSE AUGUSTO, 75 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: BENEDITA DA SILVA AUGUSTA. Filiação: MANOEL AUGUSTO DA SILVA e JULIA AUGUSTA DE JESUS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 09:00h.

JOSE DIAS RIBEIRO NETO, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA DINACIR DE MOURA RIBEIRO. Filiação: DEOLINDO DIAS RIBEIRO e VIVINA DIAS RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 09:00h.

JOSE DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: EUGENIO DOS SANTOS e RENHILDA MULLER DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 16:30h.

JULIO LEOCADIO SANT ANNA, 88 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: EUNICE SANT ANNA. Filiação: JOSE JOAQUIM DE SANT ANNA e GABRIELA ESCOLASTICA SANT ANNA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

LAURO ELIAS, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA ELIAS. Filiação: ABILIO ELIAS e LUCIR DO ESPIRITO SANTOS ELIAS. Sepultamento: PARANAGUA, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

LEANDRO CEZAR DE CAMARGO, 42 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOAO BENEDITO DE CAMARGO e JOCELIA TULIK. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

LUCIANA DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ARIVAL ANTONIO FERREIRA DA SILVA e MARIA ANTONIA DA SILVA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

LUIZ FELIPPE SANTANA BUENO, 14 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RICARDO BUENO e ELIZETE REGINA SANTANA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

MANOEL FRANCISCO DA SILVA, 46 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SUELLEN CRISTINA MACEDO. Filiação: MANOEL RICARDO DA SILVA e RITA MARIA MADALENA FRANCISCO DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 19 de junho de 2024.

MARCIA MARIA DE OLIVEIRA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RUFINO FERREIRA DE OLIVEIRA e TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 17:00h.

MARGARIDA DE OLIVEIRA SANTOS, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSE MARIA DOS SANTOS. Filiação: JOSE TEODORO DE OLIVEIRA e MARIA EDUARDA BERNARDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 15:00h.

MARIA APARECIDA QUEIROZ CHAPLA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO QUEIROZ e MARIA DO CARMO ALVES QUEIROZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 11:00h.

MARIA DE LOURDES STABEN MAYER, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HUGO MAYER. Filiação: JOAO STABEN e ANGELICA FAVARO STABEN. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 11:30h.

MARIA DO CARMO RESENDE DE COUTO MOREIRA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JORGE RESENDE DE COUTO e ILZA PEREIRA LIMA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 15:30h.

MARINA SILVA DE PAULA, 68 ano(s). Filiação: MAURICIO FRANCISCO DE PAULA e IZALTINA DOMINGUES SILVA DE PAULA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 14:00h.

MELCHIADES CORDEIRO, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: FILOMENA MARTINS. Filiação: ELPIDIO CORDEIRO DA SILVA e ELVIRA CORDEIRO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 10:00h.

MIGUEL GONCALVES ANTISKO, 1 mes(es). Filiação: MARCELO ANTISKO e JULIANA GONCALVES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUN. DE RESERVA PR, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 17:00h.

NATALINO GOMES DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA IZABEL BARBOSA. Filiação: JOAO GOMES DA SILVA e ANA MARIA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 12:00h.

NERIANE PEREIRA, 42 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO PEREIRA e IRINIS PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 09:30h.

NILO FRANCISCO SKORA, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANGELINA MARLI SKORA. Filiação: JOAO SKORA e VERONICA KALINOWSKI SKORA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 14:30h.

NOEMEA DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO RAMOS DA SILVA. Filiação: JOSE LIVIO DA SILVA e FRANCISCA BRASILDA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

ODYR MOREIRA DA CRUZ JUNIOR, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DINAH SIQUEIRA DA CRUZ. Filiação: ODYR MOREIRA DA CRUZ e MARGARIDA DE JESUS MOREIRA DA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

RAMAO MARKEVITCH, 77 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Cônjuge: ROSE MARI MARKEVITCH. Filiação: JOSE MARKEVITCH e PAULINA MARKEVITCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 11:00h.

RODRIGO KEITI ORIKASA, 43 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LUCIANA YUKIE SHIMIZU IKEDA ORIKASA. Filiação: MARIO HIROMITI ORIKASA e EDITE CRISTINA DE OLIVEIRA ORIKASA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 10:30h.

ROMILDO VALDERA, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO VALDERA e FRANCISCA CANHA VALDERA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 09:00h.

ROSA LAURENTINO MOREIRA, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JULIO CUGLER MOREIRA. Filiação: PEDRO LAURENTINO e TEODORA DE OLIVEIRA LAURENTINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 16:00h.

RUDNEY PINHEIRO, 49 ano(s). Filiação: PAULO PINHEIRO e ALICE DE AZEVEDO PINHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 19 de junho de 2024.

RUI MAITO, 78 ano(s). Filiação: RENATO MAITO e ALICE MAITO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 12:00h.

SANTA DE CAMARGO WEIGERT, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ALBERTO WEIGERT. Filiação: ZENERINO ANTONIO DE CAMARGO e GASPARINA MACHADO DE CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 16:00h.

SANTINO XAVIER DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: IRINEU DUARTE DOS SANTOS e MARIA XAVIER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

SONIA REGINA SOARES MORAIS, 57 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JUVENAL JOSE MORAIS e LUCIANA SOARES MORAIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 19 de junho de 2024.

TATIANA MARIANE DE ALMEIDA, 45 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARCOS ROBERTO LEITAO. Filiação: MARIO SERGIO DE ALMEIDA e MARLENE GONGORA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 16:30h.

TEREZA KARAS DE CHAVES, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE KARAS e VALERIA KARAS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 10:00h.

VALMIR PACHECO, 60 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: CELIA APARECIDA PACHECO. Filiação: PAULINO PACHECO e IOLANDA PACHECO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

VITOR HUGO LIMA DE JESUS, 3 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: EDENILSON RAMOS DE JESUS e MARI MADALENA LIMA DOS SANTOS. Sepultamento: CEM MUN DE MANGUEIRINHA/PR, quarta-feira, 19 de junho de 2024.

WANDA GONCALVES LOPES, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SEBASTIAO LOPES DA SILVA e VIRGINIA GONCALVES LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 19 de junho de 2024.

WASHINGTON AURELIO TITO DOS SANTOS, 41 ano(s). Filiação: JAIR TITO DOS SANTOS e ELISABETE DE ANDRADE TITO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 16:30h.

ZALMEN CHAMECKI, 95 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: REGINA RAQUEL BEBIKCHAMECKI. Filiação: ABRAHAO CHAMECKI e CIPOIRE CHAMECKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 17:00h.

