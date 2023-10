Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (18)

Ademir Varela de Sousa, 72 anos. Profissão: grafico. Filiação: Antônio André de Sousa e Alice Varela de Sousa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela01 Água Verde.

Adriana Boeno Cordeiro, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mercedes Boeno. Sepultamento ontem.

Alesson Apulinario Souza, 32 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Durciney de Oliveira Souza e Romilda dos Santos Apulinario Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Allan José Santos Gai, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Romildo José Gai e Daniele Santos Gai. Sepultamento ontem.

Almiro de Carvalho, 76 anos. Profissão: soldador. Filiação: Antônio Machado de Carvalho e Maria Júlia Antunes de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Aloizio Lesniowski, 59 anos. Profissão: conferente. Filiação: João Lesniowski e Emília Lesniowski. Sepultamento ontem.

Álvaro Padilha do Amaral, 79 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Leopoldo Amaral e Maria da Luz Padilha do Amaral. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal da Lapa.

Amilton Machado do Nascimento, 68 anos. Profissão: taxista. Filiação: Guilherme Machado do Nascimento e Erondina Machado do Nascimento. Sepultamento ontem.

Anahir Borges Alves, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Bertolino Borges e Anna Ferreira Halama. Sepultamento ontem.

Anilda Bonczkoviski, 83 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Antônio Bonckoviski e Carlinda Cardoso Moreira. Sepultamento ontem.

Anizete Monteiro de Amorim, 51 anos. Filiação: Zacarias Pires de Amorim e Francisca Caetano Monteiro. Sepultamento ontem.

Antônio da Silva Moraes, 77 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Sebastião Ferreira de Moraes e Olímpia Lopes de Moraes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Benedito Lázaro dos Santos, 99 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Lázaro dos Santos e Miliana Cândida de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

César dos Santos Silva, 40 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Severino Bento da Silva e Romaria Conceição dos Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel.

Clarenice Paes da Cruz Ribeiro, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Paes da Cruz e Raimunda Maria da Cruz. Sepultamento ontem.

Cleiton Aparecido Bichewicz, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jorge Bichewicz e Edna Aparecida Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Dheimison Siqueira da Silva Lopes, 24 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Jurandir Lopes e Gemima Siqueira da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Edson da Rosa, 61 anos. Profissão: delegado policia. Filiação: Félix Afonso da Rosa e Olga Harmatchuk da Rosa. Sepultamento ontem.

Eraldo Neras Gonçalves, 75 anos. Profissão: grafico. Filiação: Ozório Thome Gonçalves e Elza Neras Gonçalves. Sepultamento ontem.

Evaldo Luiz de Oliveira, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ana Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Água Verde.

Feliciano Martins Rodrigues, 81 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João Martins Rodrigues e Francisca Maria Rodrigues. Sepultamento ontem.

Idele Tecchio, 82 anos. Filiação: Olindo Tecchio e Matea Morello Tecchio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu.

Iracy Roberto Lopes, 68 anos. Filiação: Mateus Roberto e Jordecina Roberto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jacyra Maria Teixeira, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ambrosio Germano de Oliveira e Catina Toldoro. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pontal do Paraná, saindo da Capela de Pontal do Paraná.

Jany Maria de Oliveira Parreira, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim Francisco de Oliveira Filho e Maria Francisca de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

João da Mata Nogueira, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: Benedito Nogueira da Mata e Leonor Machado. Sepultamento ontem.

João dos Reis Silva, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: João José da Silva e Ana Fagundes dos Anjos. Sepultamento ontem.

Joaquina Fernandes dos Santos, 82 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Alves Fernandes e Emília Maria Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Igreja Quadrangular/alto Boqueirão.

José Leonardo Domacoski, 22 anos. Filiação: Maria de Lourdes Domacoski. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Ressureição Almirante Tamandaré (PR).

José Neris, 67 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Hercilio Neris e Luíza Alves. Sepultamento ontem.

José Otmar Matte, 66 anos. Filiação: José Camali Matte e Alvina Matte. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Júlia dos Santos, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: André Levitzki e Júlia Levitzki. Sepultamento ontem.

Kylvio Girardello Kern, 73 anos. Profissão: despachante. Filiação: Vanaflores de Lima Kern e Ruth Girardello Kern. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Levino de Andrade, 91 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio de Andrade e Júlia Becker de Andrade. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo de Igreja Sitio Cercado.

Luciano Wisniewski Filho, 80 anos. Profissão: protetico(a). Filiação: Lucian Wisniewski e Helena Ziolkoska Wisniewski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Lucilena Marques, 57 anos. Profissão: diarista. Filiação: Gonçalves Marques e Nelza da Costa Marques. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ludovico Zapora, 84 anos. Profissão: motorista. Filiação: Josefa Zapora. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos de Souza, 64 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Alcino de Souza e Malvina Moreira de Souza. Sepultamento ontem.

Luiz Pereira, 95 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Luiz Pereira e Damiana Francisca da Conceição. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Mandaguari, saindo da Capela Prever/ Mandaguari.

Maisa Sales Jacob Rosalinski, 81 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Nemesio Jacob e Judite Sales Jacob. Sepultamento ontem.

Márcia de Oliveira de Souza, 38 anos. Filiação: Juarez Alves de Souza e Edilene Gomes de Oliveira de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Maria José de Oliveira Silva, 70 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Monteiro de Oliveira e Ana Carneiro Gonçalves. Sepultamento ontem.

Maria José dos Santos Serrano, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Maria Machado e Mercez Garcia Machado. Sepultamento ontem.

Maria Marli Govaski, 66 anos. Filiação: Antônio Govaski e Ana Rosa de Paula Govaski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Sala Ipe //memorial de Luto.

Maria Ywatsugu, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zentaro Kimura e Setsu Kimura. Sepultamento ontem.

Miguel de Oliveira Bueno, 96 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Benedito de Oliveira Bueno e Adélia Peres. Sepultamento ontem.

Neusa Assumpcao Nascimento, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olegário Nascimento e Ismenia de Assumpcao Nascimento. Sepultamento ontem.

Neuzita de Souza Nunes, 68 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Elizio Emiliano de Souza e Maria Lopes de Souza. Sepultamento ontem.

Nicolas Augusto da Rocha, 28 anos. Profissão: mecânico automotivo. Filiação: Laudair da Rocha e Rosilda de Paiva da Rocha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Siqueira CamposPR.

Odília Branco da Silva, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Cândido Branco e Angelina Cândido Branco. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Oracio José Antunes dos Santos, 57 anos. Filiação: José Antunes dos Santos e Rosa Vieira dos Santos. Sepultamento segunda-feira, 23 de outubro de 2023, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Paulo Henrique Lacerda, 41 anos. Filiação: Maria José Lacerda. Sepultamento ontem.

Roseli Cacilda Strapasson Cheua, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Strapasson e Anair de Paula Strapasson. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Roseli do Carmo Schocoldoski, 65 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Paulo Schocoldoski e Laura Schocoldoski. Sepultamento ontem.

Sebastiana Correia, 59 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Anastácio Correa e Laura Ribeiro Correa. Sepultamento hoje, Cemitério Paraoquial Colônia Prado, saindo de Memorial Luto Curitiba/ Sala Manaca.

Secondino José do Nascimento, 88 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Júlio do Nascimento e Josefa da Silva Cruz. Sepultamento ontem.

Tânia Isabel Ribeiro Carneiro, 33 anos. Profissão: analista recursos humanos. Filiação: Augusto Hildo Rodrigues Carneiro e Eva Ribeiro Carneiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tarcisio Paulo Weigel, 58 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Albano Alfonso Weigel e Olivia Weigel. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Terezinha Maria da Costa, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino José de Freitas e Palmira Bernardina de Jesus. Sepultamento ontem.

Valdemar Teixeira dos Santos, 70 anos. Filiação: Bastiao Teixeira dos Santos e Carmelinda Pedroso Santos. Sepultamento segunda-feira, 23 de outubro de 2023, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Valdemir Alves Mendes, 57 anos. Filiação: Juvenal Mendes e Zelina Alves Mendes. Sepultamento segunda-feira, 23 de outubro de 2023, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Vilmar Aparecido Gino Afonso, 68 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Aníbal Afonso e Naldina Gino Afonso. Sepultamento ontem.

Wiliam Francis Ferreira do Nascimento, 40 anos. Filiação: Geci Ferria do Nascimento. Sepultamento segunda-feira, 23 de outubro de 2023, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Wilson Moraes da Silva, 72 anos. Filiação: Nelson Moraesda Silva e Araci Moraes da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Igreja Batista Vila Hauer.

