Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (14)

Obituário em Curitiba desta quarta-feira (14)

ADELAIDE CORREA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALFRIDO FELIX. Filiação: OLIMPIO DA SILVA BORBA e FRANCISCA CORDEIRO LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 09:00h.

AFONSO CESAR FREITAS, 49 ano(s). Cônjuge: ANGELITA DO ROCIO SCARPIM FREITAS. Filiação: FRANCISCO YOGA ALMEIDA FREITAS e FRANCISCA LLEDO FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 09:00h.

ANNA MACCARINI DE LUCCA, 95 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: PAULO FELIX DE LUCCA e CATHARINA MACCARINI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 16:30h.

ANTENOR RIBEIRO DE DEUS, 87 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA RIBEIRO DE DEUS. Filiação: AMZOR MATHOZO DE DEUS e PURCILA RIBEIRO DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 15:00h.

APARECIDA DUARTE CORREIA, 76 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOAO DUARTE PINHEIRO e MARIA MARTINS LISBOA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 14:30h.

AZORILDA DALLABONA MAZETO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ILDEMIRO FERNANDO MAAETO. Filiação: TOBIAS DALLABONA e EUNICE TORRES DALLABONA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

BALDUINO FATTORI, 83 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: OSWALDO FATTORI e DORANDA PARISSENTE FATTORI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 14 de agosto de 2024.

DIRLEY LISBOA SCHNEIDER, 41 ano(s). Profissão: CAIXA. Cônjuge: CELSO TEODORO SCHNEIDER. Filiação: DINARTE LISBOA e ALAIDE APARECIDA DE CARVALHO LISBOA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 17:30h.

EDSON FERNANDES DE MEDEIROS, 79 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: DINORA RICARDO DE MEDEIROS. Filiação: TANAZILDO FERNANDES DE MEDEIROS e JOSEPHINA ANSAY DE MEDEIROS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 16:00h.

ELISABETE DO ROCIO LOBO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE WILSON DE FIGUEIREDO. Filiação: FRANCELINO CARNEIRO LOBO e ZORAIDE TITO LOBO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 17:00h.

EVANI ARTIGAS DOS SANTOS FREIRE, 94 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO FREIRE. Filiação: JOAO MARIANO DOS SANTOS e GERTRUDES ARTIGAS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 16:00h.

EZEQUIEL MARIANO DE OLIVEIRA, 52 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Cônjuge: MIRIA ISIDORO DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA e THEODORA KINGERSKI DE OLIVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 16:30h.

FUTIN BUFFARA ANTUNES, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALZIR DOS SANTOS ANTUNES. Filiação: MASSAO BUFFARA e OLGA FIOD BUFFANRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 17:00h.

HILDA CORDEIRO SIQUEIRA, 87 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: CARLOS VAZ DE SIQUEIRA e VALERIANA CORDEIRO VAZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 15:00h.

HONORATO MASSILON BERNARDES, 67 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: SONIA MARA NASCIMENTO BERNARDES. Filiação: MASSILON JOSE BERNARDES e IDA VALLANO BERNARDES. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 17:00h.

INDIA GUARACI MAYER, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: HUGO ALOISIO MAYER. Filiação: HERTA IANK. Sepultamento: MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 17:00h.

IRACEMA BENETTI BARUFFI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADELIO BARUFFI. Filiação: ATILIO BENETTI e AVELINA BENETTI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 10:00h.

IVAN FONSECA PINTO, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANA MARIA MENEZES FERREIRA. Filiação: EDGARD PINTO DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA FONSECA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 18:00h.

JAQUELINO GUERRA SANCHEZ, 82 ano(s). Profissão: MECÂNICO AUTOMOTIVO. Cônjuge: JANDIRA GRACIANO SANCHEZ. Filiação: JAQUELINO RAYMUNDO GUERRA SANCHEZ e ELISA MARIA BERTAZZI SANCHEZ. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 10:00h.

JOAO FLORIANO DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: TEREZINHA DOMINGUES DOS SANTOS DA SILVA. Filiação: AUGUSTO FLORIANO DA SILVA e CLOTILDE DE FRANCA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 16:00h.

JOAO HENRIQUE DA SILVA, 41 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO DA SILVA e CIRLAYNE GARCIA LINHARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 14:00h.

JOAO TOMAS DE AQUINO, 74 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: REGINA ESTELA KRISIAK DE AQUINO. Filiação: JOSE TOMAZ DE AQUINO e DURVALINA CANDIDA DE JESUS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 16:30h.

JOSE ANGELO DE CARVALHO, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MAURA NUNES DE CARVALHO. Filiação: JOAO RAFAEL DE CARVALHO e ANA BACELAR DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 14 de agosto de 2024.

JOSE JAIRO MENDES DE SOUZA, 77 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ANTONIETA FERNANDES DE SOUZA. Filiação: BENJAMIM MENDES DE SOUSA e MARIA LAURA DE SOUSA. Sepultamento: MEMORIAL DA PAZ, quarta-feira, 14 de agosto de 2024.

JOSE RIBEIRO FILHO, 85 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Cônjuge: IRENE FRANCISCO VALLERIO RIBEIRO. Filiação: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS e JOSEFA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 17:30h.

KELLY OLIVEIRA PACHECO, 35 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: ANDERSON SILVESTRE GRANDE. Filiação: HORACILIO PACHECO e IOLANDA OLIVEIRA PACHECO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 10:00h.

LENI ASME SIMIONATO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS SIMIONATO. Filiação: AFFONSO ASME e ANA KATLESKI ASME. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 14 de agosto de 2024.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: KATIA CRISTINA PINTO DE MIRANDA. Filiação: MARIA LUCIA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 16:30h.

LUIZ CZAYA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JULIA STABACH CZAYA. Filiação: VITORIO CZAYA e BROSALIA CZAYA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 14 de agosto de 2024.

MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FRANCISCO MARTINS BARBOZA e LEONOR RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 14 de agosto de 2024.

MARIA DO CARMO SODRE GARZUZE, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO GARZUZE. Filiação: FRANCISCO PEREIRA SODRE e ODILIA MARIA SODRE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 14 de agosto de 2024.

MARIA IZABEL DA CRUZ COUTINHO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCI SANTANA COUTINHO. Filiação: OTTO FERREIRA DA CRUZ e IZABEL FERNANDES DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 17:00h.

MARINO FRANCISCO LANDSCHECK, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MYRIAN REBECA LANDSCHECK. Filiação: MAX LANDSCHECK e LIDIA DOROTEA LANDSCHECK. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 14 de agosto de 2024.

ORLANDO FRANCISCO DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SUELI DE ALMEIDA DA SILVA. Filiação: VALDOMIRO FRANCISCO DA SILVA e IRANDI ALVES DOS ANJOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 17:00h.

OSMARINA ZEREDO RICARDO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO POMBO RICARDO. Filiação: ALMERINDO ZEREDO e MARIA ROSA PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 12:00h.

PEDRO FABER LADEIRA, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA DE FATIMA LADEIRA. Filiação: JOAO DELMINDO LADEIRA e LIONIDES DO NASCIMENTO LADEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 17:00h.

PEDRO GEFFER, 68 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: ESCOLASTICA BORGES GEFFER. Filiação: SALVADOR GEFFER e MARIA MARTINS GEFFER. Sepultamento: CEMITERIO SOCAVAO (SOCAVAO – PR), quarta-feira, 14 de agosto de 2024.

ROSALIA SUDUW HALAIKO, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: DANIEL HALAIKO. Filiação: WLADISLAU SUDUW e MARIA SUDUW. Sepultamento: DIVINO LAPA, quarta-feira, 14 de agosto de 2024.

THEO HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: JHONATAN PADILHA MARTINS e SAMIRA DA SILVA SANTOS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quarta-feira, 14 de agosto de 2024.

VERA LUCIA ROMANEL MAGRIN, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: JOAO ROBERTO MAGRIN. Filiação: MILTON ROMANEL e CATARINA SENEK ROMANEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 15:30h.

WILSON PINHEIRO DE FREITAS, 69 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SIRLENE SANTOS DE OLIVEIRA DE FREITAS. Filiação: JOSE BENEDITO DE FREITAS e ANA PINHEIRO DE FREITAS. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 13 de agosto de 2024.

