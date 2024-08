Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (07)

ACYR SOARES DA ROCHA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ELI DE BARROS DA ROCHA. Filiação: LEONIDES CORDEIRO DA ROCHA e ZENATA SOARES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 16:30h.

ADENOR AUGUSTO SARTORI, 79 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: AMPELIO DOMINGOS SARTORI e CILENE DERROSS SARTORI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 16:00h.

ALAN FABIANO MIRANDA DOS SANTOS, 27 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EMERSON DOS SANTOS e JOELMA MIRANDA COSTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 16:00h.

ALCIDES TEIXEIRA DA CRUZ, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAQUIM TEIXEIRA DA CRUZ e BENEDITA GARCIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 11:00h.

AMANDA EVANGELISTA DE LIMA, 29 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SEBASTIAO DE LIMA e JUCELENE EVANGELISTA DE LIMA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 16:30h.

ANDRE PENHALVER, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANTONIA VALDIRA DE SOUSA. Filiação: RAFAEL PENHALVER e DOLORES SANCHES DEARO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 8 de agosto de 2024 às 11:00h.

ANGELA MARCOS DA SILA, 43 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ADIR SERGIO DA SILVA e IZELINDA DE OLIVEIRA SILVA. Sepultamento: quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 10:00h.

ANISIO DO CARMO, 62 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: MANOEL ANTONIO DO CARMO e LUZIA SANTOS DO CARMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 14:00h.

ANTONIO CARLOS HOOGEVONINK, 88 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LEONILDA SZCZEPANSKI HOOGEVONINK. Filiação: FRANCISCO HOOGEVONINK e VICTORIA BACKA HOOGEVONINK. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 12:00h.

ANTONIO GOMES, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ELENA WESELOVICZ GOMES. Filiação: LICIA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 12:00h.

BENEDITA PINTO FERREIRA, 90 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JOSE DOS SANTOS FERREIRA e GERTRUDES PINTO RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 10:00h.

CARMEM LUCIA DA CRUZ PADILHA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO PADILHA. Filiação: JESUINO AMARO DA CRUZ e MARIA APARECIDA DA CRUZ. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 16:00h.

CEZAR AUGUSTO EISFELD, 65 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: WERNER AUGUSTO EISFELD e DIONEA MUNHOZ EISFELD. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 8 de agosto de 2024.

CLOVIS FERREIRA, 82 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: JANE FERREIRA. Filiação: HONORATO FERREIRA e MERCEDES FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 14:00h.

DELCIO ALBINO, 81 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE SOUZA ALBINO. Filiação: BELARMINO ALBINO e CAROLINA FLAUSINO ALBINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 16:30h.

DIONEIA PEREIRA, 52 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Filiação: JOAO PEREIRA e EFIGENIA PEREIRA MARINHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:00h.

EDSON GABRIEL FERREIRA PACHECO, 13 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: EDSON PACHECO e CLEONICE SOUZA FERREIRA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 16:30h.

ELOAH ROSA CORDEIRO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JURACI SILVA CORDEIRO. Filiação: ISRAEL SOUZA ROCHA e MARIA SCHERER ROCHA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 10:00h.

FELIPE PADILHA DA CRUZ, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARIO BATISTA CRUZ e JUCELIA PADILHA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 15:00h.

FLORIPE MUCHENSKI SCARSETTO, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: OSVALDO SCARSETTO. Filiação: JOSE EPAMINONDA MUCHENSKI e IRACEMA MOLETA MUCHENSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 16:00h.

GABRIEL BALDISERA, 66 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ZULEIDE DE SOUZA LEITE BALDISERA. Filiação: LUIZ BALDISERA e SILVALINA CORREA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 7 de agosto de 2024.

GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, 23 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: CLEVERSON ADERLE DOS SANTOS e ROSANA DO ROCIO RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 16:30h.

GABRIELA IEDE SIMOES, 27 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO CARLOS CELLA SIMOES e TATIANA CRISTIANA IEDE. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 7 de agosto de 2024.

JUAREZ JUNIOR REIS DOS SANTOS, 27 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JUAREZ DOS SANTOS e SILMARA REIS DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:00h.

KEIKO SAKAMOTO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SHINICHI OIZUMI. Filiação: TOSHIZO SAKAMOTO e YOSHIE SAKAMOTO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ASSAÍ – PR, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:00h.

LAVINIA DE ANDRADE GONCALVES, 1 ano(s). Filiação: RODRIGO DE SOUZA GONCALVES e DANIELLE CRISTINA DE ANDRADE GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 16:00h.

LUAN HENRIQUE MACHADO ORASMUS, 30 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SERGIO LUIZ ORASMUS e RAQUEL DO CARMO ALVES MACHADO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quarta-feira, 7 de agosto de 2024.

LUZIA ALVES BARBOSA SALVI, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUBENS SALVI. Filiação: ANTONIO ALVES BARBOSA e ANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA BARBOSA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 7 de agosto de 2024.

MARCELINO DA LUZ, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA GUIOMAR DA LUZ. Filiação: LUIZ DA LUZ e MARCILIA DA VEIGA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 11:00h.

MARCIO RODRIGUES DA SILVA, 39 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOCENEIA DA SILVA ALVES. Filiação: CELIO RODRIGUES DA SILVA e MIRIAM DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:00h.

MARIA AMALIA BETASOLI DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMIR LALLA. Filiação: JOA BETASOLI e AMALIA BETASOLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 16:00h.

MARIA JURACI MENEGUSSO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEVERINO MENEGUSSO e JULIA LUGARINE MENEGUSSO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 15:00h.

MARILDA TEREZINHA VINAGRE, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALTER FERNANDO VINAGRE. Filiação: ALCEU SCHWAIGERT DOS SANTOS e IRACI RAMALHO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:00h.

MARVILE MENDES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AGEU MANOEL MENDES e TEREZINHA BURATO MENDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 10:00h.

NEIDE VEIGA ASSUNCAO, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO LUIZ DE ASSUNCAO. Filiação: LECINDO VEIGA e NANCI SANTOS. Sepultamento: JARDIM ETERNO PARANAGUA PR, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 16:30h.

NELSON DE OLIVEIRA, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: EVANILDE DA SILVA COSTA. Filiação: BENEDITO DO CARMO OLIVEIRA e CANDIDA PEREIRA OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 16:00h.

NEUSA STOLARCZUK, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO STOLARCZUK e CATARINA STOLARCZUK. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 10:00h.

NEWTON FERNANDES, 77 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. Cônjuge: RUTH CORREA DA SILVA. Filiação: JOAO FERNANDES e ZORAIDE MORAES FERNANDES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CABORIU SC, quarta-feira, 7 de agosto de 2024.

OLGA MARIA VIEIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RAIMUNDO VIEIRA (FALECIDO). Filiação: JOAQUIM VITAL DE OLIVEIRA e MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 10:00h.

OLYMPIO LELIO ALMADA VICENTE, 88 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Cônjuge: MARLENE ARRIAGA VICENTE. Filiação: JOSE MANOEL VICENTE e LUIZA ALMADA VICENTE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 14:00h.

PAULO ANDRE HOINACK, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VICENTE HOINACK e EVANI OLIBRATOSKI HOINACK. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:00h.

PAULO SERGIO DA SILVEIRA, 55 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOSE ELIAS DA SILVEIRA e TEREZA JOSE DA SILVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 7 de agosto de 2024.

PEDROSO PEREIRA DA CUNHA, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA LETICIA MUNIZ DA CUNHA. Filiação: JOSE PEREIRA NETO e ESTELA PINOTI DA CUNHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 14:00h.

ROGERIO FURTADO DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CHRISTIANNE FURTADO DOS SANTOS. Filiação: ADIR FURTADO DOS SANTOS e ROSELMIRA FURTADO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 16:30h.

SALETE DO ROCIO ALEXANDRE TEIXEIRA, 60 ano(s). Cônjuge: SERGIO ROBERTO TEIXEIRA. Filiação: EUCLIDES ALEXANDRE e CECILIA ALEXANDRE. Sepultamento: MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS-PR, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 12:00h.

SEBASTIANA HECKMANN, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JORGE HECKMANN. Filiação: OTAVIANO HACKE e PURCINA DE LIMA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 6 de agosto de 2024.

SIDNEY BUCH, 83 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: AFONSO GUSTAVO BUCH e LIDIA BRENDLE BUCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 09:00h.

SIRLEI TEREZINHA CLAUDINO DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ABILIO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO CLAUDINO BARBOSA e TECLA CLAUDINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 10:00h.

TANIA MARIA PACHECO DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERNESTO PACHECO DOS SANTOS e ELZA PACHECO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 7 de agosto de 2024.

TEODORA PASZKO, 86 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DEMETRIO PASZKO e VITORIA PASZKO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 13:30h.

TEREZINHA MOREIRA DOS SANTOS BANAK, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: GERMANO ODIR BANAK. Filiação: JOSE MOREIRA DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 16:30h.

VERA LUCIA FERREIRA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARTHUR FERREIRA e CAROLINA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 16:00h.

