Falecimentos em Curitiba. Obituário desta quarta-feira (05)

CELIA SENS SANTA RITTA, 64 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: HENRIQUE SANTA RITTA JUNIOR. Filiação: ODILON SENS e GUILHERMINA DA CUNHA SENS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 14:30h.

CELSO LEANDRO ROSAR, 30 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Cônjuge: GISELE SOARES GOMES ROSAR. Filiação: CELSO ROSAR e MARIA APARECIDA DA SILVA ROSAR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 16:00h.

CLEUZA ALVES DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CANTIDIO ALVES e EFIGENIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 16:30h.

DAFNY VITORIA DO NASCIMENTO ALVES, 12 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ANTONIO JOAO DE SOUZA ALVES e BRUNA DE LIMA ALVES DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 17:00h.

EDENAN LUIZ DE MELLO, 67 ano(s). Profissão: JATISTA. Filiação: ALICIO EVANGELISTA DE MELLO e LEONILDA DAL LIN DE MELLO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:00h.

EDILSON FERREIRA DE ARAUJO, 79 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: MARCELINO FERREIRA DE ARAUJO e ANA ROSA DE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 5 de junho de 2024.

ELIZA ANTONIAZZI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADHERBAL ANTONIAZZI. Filiação: MANOEL FANGUERO e NOEMIA GUIMARAES FANGUERO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 16:00h.

ESTEPHANE BEATRIZ DE LIMA PEREIRA, 23 ano(s). Filiação: EPAMINONDAS PEREIRA e MARIA DE LIMA PEREIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIBOTUVA, quarta-feira, 5 de junho de 2024.

FILOMENA KREUSCH STEINHEUSER, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARTIM KREUSCH e PAULINA FILIPPUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de junho de 2024.

FRANCISCO DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARLICE LIANI DA SILVA. Filiação: ANTONIO JOAQUIM DA SILVA e MARIA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 17:00h.

GENESIO FERREIRA DE SOUSA, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA GOMES DE SOUSA. Filiação: EUGENIA FERREIRA DE SOUSA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 5 de junho de 2024.

GERSON FELIX, 59 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: VALDEMIRO FELIX e DIRMA FERREIRA FELIX. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 10:00h.

GERSON RIBEIRO, 82 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOAO RIBEIRO e GERUSA RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:00h.

HUGO MARTINS, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: EUGENIO VENCESALU MARTINS e MANUELA BARBOSA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 16:00h.

IRINEU FERREIRA, 69 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: SALETE DO ROCIO DINIZ FERREIRA. Filiação: OSCARLINO FERREIRA e PAULINA PAULUK FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 16:00h.

JOAO MORAES DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: DALVA RODRIGUES MORAIS DA SILVA. Filiação: ZARTINO MORAES DA SILVA e MERCEDES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 16:00h.

JOSE HENRIQUE MONTEIRO, 91 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: LAIDE DOS SANTOS MONTEIRO. Filiação: JUVENAL HENRIQUE MONTEIRO e MARIA SURIANI MONTEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 16:30h.

JOSE RODRIGUES, 88 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA JOSE RODRIGUES. Filiação: JOAO RODRIGUES e NOEMIA FERRARI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 5 de junho de 2024.

JUAREZ MEDEIROS GERHARDT, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO ADOLFO GERHARDT e FRANCISCA MEDEIROS GERHARDT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 11:00h.

JULIA BILENKI KOTLEWSKI, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE KOTLEVSKI. Filiação: GREGORIO BILENKI e MARIA BILENKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 17:00h.

JULIO RUVINSKI, 58 ano(s). Filiação: LEONARDO RUVINSKI e LUCIA RUVINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 17:00h.

LIA XAVIER DE MIRANDA BLEY, 102 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EVELAZIO BLEY. Filiação: GUILHERME XAVIER DE MIRANDA e BRANCA DO NASCIMENTO MIRANDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 14:00h.

LUCY CUNHA, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ARTHUR BALSTER DA COSTA E CUNHA e CLOTILDE CUNHA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:00h.

MARIA DA LUZ MURARO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MURARO. Filiação: ZICO KLEINA e ELIDYA FERREIRA DE FARIA KLEINA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 16:30h.

MARIA DELOURDES DE FREITAS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PEREIRA DE FREITAS. Filiação: ROBERTO CHINAIDE GRANCOSKI e JULIA SUGAM GRANCOSKI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 11:00h.

MARIA NEREIDA ALVES CASTILHO, 74 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Cônjuge: ALVARO MOREIRA CASTILHO. Filiação: VITOR ALVES CORREA e MALVINA RODRIGUES CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 11:00h.

MARIA NINFA PROENCA DE LIMA, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: WILSON ALVES DE LIMA. Filiação: ODILON PROENCA DE FRANCA e FLORIZA RIBEIRO DE FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 4 de junho de 2024.

NEIDEMIR LUIZ DEVENS, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IRACEMA KAFFER. Filiação: ERNESTO DEVENS e LURDES MARIA MANDELLI DEVENS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 16:00h.

OSMAR JOSE COLTRO, 61 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: JOAO COLTRO e ODETE COLTRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 5 de junho de 2024.

OSWALDO APARECIDO PASQUINI, 63 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: OSVALDO PASQUINI e MARIA DA PENHA CORREA PASQUINI. Sepultamento: CEMITERIO EM IVINHEMA, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 11:00h.

PAULO LECHETA, 94 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSA LECHETA. Filiação: ANDRE LECHETA e PARANHOS LECHETA. Sepultamento: RETIRO, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 17:00h.

RAIMUNDO JOSE DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ANA BENCIA DEMETINO DA SILVA. Filiação: JOSE SOARES DA SILVA e MARIA DAS DORES DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 5 de junho de 2024.

REGIANE ROCHA DA SILVA, 41 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: HONORIO JOSE DA SILVA e ENILDA DA ROCHA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 16:30h.

ROS MARIA DO AMARAL SILVEIRA, 69 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: GUARACI CLIMACO SILVEIRA. Filiação: OLIDIA DO AMARAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 4 de junho de 2024 às 19:00h.

ROSELI DOLNIAKY FALVO, 64 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: GENNARO FALVO. Filiação: MIGUEL DOLNIAKY e IDEVIGA TOCHA DOLNIAKY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 16:00h.

SALVINO BATISTA DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Cônjuge: IONE MOURA DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE PINTO DE OLIVEIRA e MARIA BATISTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 16:30h.

SANDRA ZOE ABREU WERNECK, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCY FUMAGALLI WERNECK FILHO. Filiação: EROS ROTOLI ABREU e ROSI CORREA ABREU. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 16:00h.

TERCI CARRAPATEIRA GOMES, 74 ano(s). Filiação: APOLINARIO DA SILVA GOMES e TERCINA CARRAPATEIRA GOMES. Sepultamento: CORPO DOADO OARA CEDC/PR, quarta-feira, 5 de junho de 2024.

VANDERLEI BERTIOTI DE FREITAS, 54 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: EDINA PASSOS DE ALMEIDA FREITAS. Filiação: FELIX DE FREITAS e DEOLINDA DIAS BERTIOTI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 16:00h.

VICTOR BOULOS YOUSSEF HANNA, 82 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Cônjuge: ELISABETTA MANNA BOULOS. Filiação: BOULLOS YOUSSEF e COSETTA DESTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 13:30h.

WALLACE RONALD CARVALHO DE GODOY, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FAUSTO SEVERO DE GODOY e ISA MARIA DE CARVALHO GODOY. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 5 de junho de 2024.

WASHINGTON GOMES, 53 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ABILIO GOMES e REGINA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 17:00h.

WILSON CAWA, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CARLOS CAWA e IADVIG CAWA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MAFRA, quarta-feira, 5 de junho de 2024.

