Nome: JULIO CEZAR SIQUEIRA

Data do Falecimento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: EMPRESARIO(A)

Nome do Pai: JOAO MANOEL SIQUEIRA JUNIOR

Nome da Mãe: ROSICLER MOEKEL SIQUEIRA

Número da FAF: 014133/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: EDIEVAL LOCATELLI

Data do Falecimento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Idade: 68 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: ROMILDO LOCATELLI

Nome da Mãe: IRENE LOCATELLI

Cônjuge: ESTELA REGINA GONZALES DE FREITAS LOCATELLI

Número da FAF: 014131/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 02 SAO FRANCISCO DE PAULA APOS AS 186HS

Local do Sepultamento: JARDIM DA PAZ

Data do Sepultamento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: IARA CONCEICAO RICARDO

Data do Falecimento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: FRANCISCO AREZIO RICARDO

Nome da Mãe: LAURA FARIA RICARDO

Cônjuge: NILO FONSECA MOREIRA

Número da FAF: 014129/2019

Local do Falecimento: UPA – CAJURU

Local do Velório: OUTROS – CAPELA PEDRO FUSS JOSE DOS PINHAIS/PR

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: NOSSA SENHORA DE LOURDES (FAZENDA RIO GRANDE – PR) (41) 3604-7422

Nome: ESTEFANI BARBOSA DA COSTA

Data do Falecimento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Idade: 17 ano(s)

Profissão: ESTUDANTE

Nome do Pai: REGINALDO BARBOSA DA COSTA

Nome da Mãe: CLEIDE PONTES

Número da FAF: 014128/2019

Local do Falecimento: OUTROS – RESERVA AMBIENTAL DE ITAIPU SANTA HELENA /PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEM MUN DA CIDADE DE SANTA HELENA/PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 às 16:00h

Funerária: FUNERÁRIA SANTA HELENA (SANTA HELENA – PR) (45) 3268-2422

Nome: LAFAYETTE ANGELOTE

Data do Falecimento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: DENTISTA

Nome do Pai: ANDZ DANTE ANGELOTE

Nome da Mãe: MATHILDE DEBONA ANGELOTE

Número da FAF: 014127/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA Nº 01 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: SIRLEI DO ROCIO FARCON MARZINEK

Data do Falecimento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Idade: 55 ano(s)

Profissão: CONTADOR(A)

Nome do Pai: CONSTANTE JOSE FARCON

Nome da Mãe: SILVERIA DE PAULA FARCON

Cônjuge: JULIO CEZAR MARZINEK

Número da FAF: 014125/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: CAPELA VATICANO – ESMERALDA

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 às 10:30h

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: ISABEL CAVALLIN SIMIAO

Data do Falecimento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Idade: 105 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: JOAO CAVALLIN

Nome da Mãe: MARIA BAGGIO CAVALLIN

Cônjuge: CLEMENTE SIMIAO

Número da FAF: 014124/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 3 DO CEM MUN SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS (PIRAQUARA)

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: PEDRO RIBEIRO DE LIMA

Data do Falecimento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: PEDREIRO

Nome do Pai: MIGUEL RIBEIRO DE LIMA

Nome da Mãe: EMILIA BARBOZA DE JESUS

Número da FAF: 014123/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – MARECHAL DEODORO DA FONSECA 385/CENTRO/HOSPITAL STA JULIA/BOCAIUVA DO SUL/PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 01 SANTA CANDIDA

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: ZULMIRA DE MELLO

Data do Falecimento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Idade: 89 ano(s)

Profissão: GERENTE RECURSOS HUMANOS

Nome do Pai: SEVERO DE MELLO

Nome da Mãe: CARLETA VITALINA DE MELLO

Número da FAF: 014122/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 03 MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: SALVADOR SANTANA DE FARIA

Data do Falecimento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Idade: 88 ano(s)

Profissão: VIGILANTE

Nome do Pai: AMANTINO SANTANA

Nome da Mãe: SILVERIA MARIA DO ESPIRITO SANTO

Cônjuge: CECILIA TERENCIO DE FARIA

Número da FAF: 014120/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSP. NOSSA SENHORA DO ROCIO CAMPO LARGO PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA SAO MARCOS CTBA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: LIVIA MARTINS RODRIGUES

Data do Falecimento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Idade: 5 dia(s)

Profissão:

Nome do Pai: DANILO RODRIGUES

Nome da Mãe: ELIANA DA SILVA MARTINS RODRIGUES

Número da FAF: 014121/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA BRÍGIDA (MATERNIDADE)

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: PAROQUIAL ABRANCHES

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: BALBINA ALVES DOS SANTOS CARDOSO

Data do Falecimento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS

Nome da Mãe: ESPERANCA DE JESUS SANTOS

Cônjuge: JOSE ATAIR MIRANDA CARDOSO

Número da FAF: 014119/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 19:00h

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: ERNESTO NEVES CARVALHO

Data do Falecimento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: LABORATORISTA

Nome do Pai: LEOPOLDO NEVES CARVALHO

Nome da Mãe: ANA RITA CARVALHO

Cônjuge: MARIA CANDIDA CARVALHO

Número da FAF: 014118/2019

Local do Falecimento: UPA – SITIO CERCADO

Local do Velório: OUTROS – CAPELA SÃO PDRO

Local do Sepultamento: PARQUE SÃO PEDRO

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: MARIA JULIA DOS ANJOS

Data do Falecimento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Idade: 64 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MANOEL DOS ANJOS

Nome da Mãe: AMELIA AIDAO DOS ANJOS

Número da FAF: 014116/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: IGREJAS – EVANGÉLICA DEUS É AMOR NO CIC – CTBA – PR

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480