Nome: MARCIA REGINA DA SILVA CORREA

Data do Falecimento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO PAULO DA SILVA

Nome da Mãe: ZENAIDE EMILIA DA SILVA

Cônjuge: CLESIO NEGRO CORREA

Número da FAF: 013854/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: PREVENIR (PINHAIS – PR) (41) 3668-4391

Nome: MARI ALBA ROSA DOS SANTOS

Data do Falecimento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ALCIDES FRANCISCO DA ROSA

Nome da Mãe: ALAIDE BERNARDES DA ROSA

Número da FAF: 013853/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA STA CASA DA MISERICÓRDIA PORTO ALEGRE RS

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Funerária: INTER AMERICANA (PINHAIS/PR) (041) 3665-7835

Nome: JOAO MARIO NOWAK

Data do Falecimento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Idade: 66 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JAN NOWAK

Nome da Mãe: MARIA NOWAK

Cônjuge: SANTINA NOWAK

Número da FAF: 013852/2019

Local do Falecimento: LARES E ASILOS – RUA SAO GONÇALO AMARANTE, 61 FATIMA COLOMBO PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPÉLA 02 DO SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: ADELINO WOLINGER DAS NEVES

Data do Falecimento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: VIGILANTE

Nome do Pai: AVELINO ALVES WOLINGER

Nome da Mãe: MARIA WOLINGER DAS NEVES

Cônjuge: MARIA WOLINGER

Número da FAF: 013851/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: LIZHEN LI

Data do Falecimento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Idade: 31 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: LI JINGREN

Nome da Mãe: TAN YANMEI

Número da FAF: 013850/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: VALDEMAR OSCAR DE SOUZA

Data do Falecimento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Idade: 74 ano(s)

Profissão: MÉDICO(A)

Nome do Pai: ANTONIO OSCAR DE SOUZA

Nome da Mãe: APARECIDA CANDIDA DE SOUZA

Cônjuge: ELIANI MARIA FERRONATTO DE SOUZA

Número da FAF: 013849/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIAPAL DE MANOEL RIBAS – PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: JOVINA MARIA DE OLIVEIRA MORAES

Data do Falecimento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Idade: 94 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO ANTONIO THEODORO

Nome da Mãe: AVELINA MARIA FRANCISCA

Cônjuge: RICARDINO PEREIRA MORAES

Número da FAF: 013846/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Funerária: SÃO LUCAS (PIRAQUARA – PR) (41) 3667-7555

Nome: LUZIA MARIA BRUSAMOLIN

Data do Falecimento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Idade: 89 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai:

Nome da Mãe: MARIA BALDUINA DA GRACA

Cônjuge: ALVARO BRUSAMOLIM

Número da FAF: 013845/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 01 MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: IVONE KRETZER NOVELLI

Data do Falecimento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Idade: 78 ano(s)

Profissão: GERENTE FINANCEIRO

Nome do Pai: ANTONIO CARLOS KRETZER

Nome da Mãe: LUIZA KRETZER

Cônjuge: ALDO NOVELLI

Número da FAF: 013843/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPÉLA 02 DO BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: ELSO LUIZ ZEM

Data do Falecimento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: AÇOUGUEIRO

Nome do Pai: FIOROVANTE CONSTANTINO ZEM

Nome da Mãe: LUCIA TOALDO ZEM

Número da FAF: 013840/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Velório: PAROQUIAL SANTA FELICIDADE

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SANTA FELICIDADE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: ELOI OLIVEIRA MACHADO

Data do Falecimento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: FRIDOLINO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: SERAFINA LAURENTINA DA ROSA

Cônjuge: MAURI MANOEL MACHADO

Número da FAF: 013839/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPÉLA 01 DO BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: LUCAS GABRIEL PEREIRA

Data do Falecimento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Idade: 7 ano(s)

Profissão: MENOR

Nome do Pai: BRUNO CAMARGO PEREIRA

Nome da Mãe: CAMILA APARECIDA FARIA DA SILVA

Número da FAF: 013838/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PEQUENO PRÍNCIPE

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 09:30h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: PEDRO ANTONIO DA SILVA

Data do Falecimento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JOSE ANTONIO DA SILVA

Nome da Mãe: LUIZA GOMES DA SILVA

Cônjuge: MARIA DE SOUZA SILVA

Número da FAF: 013837/2019

Local do Falecimento: UPA – CAJURU

Local do Velório: OUTROS – CAPELA IPE SJP/PR

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: MEDIANEIRA (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3047-6600

Nome: HELENA DA SILVA BORGES DA COSTA

Data do Falecimento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: BENTO BORGES NETO

Nome da Mãe: FRANCISCA DA SILVA BORGES

Cônjuge: DERCILIO CARLIN SCHULTZ

Número da FAF: 013835/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: GUARITUBA (PIRAQUARA)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 15:00h

Funerária: MENINO DEUS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3657-7377

Nome: CLEONEIDE DE FATIMA BARBOSA

Data do Falecimento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Idade: 36 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO LEMES BARBOSA

Nome da Mãe: CILDA DE SOUZA BUENO BARBOSA

Número da FAF: 013834/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CENTRO COMUNITÁRIO – RIO BONITO DO IGUAÇU – PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: NEIVA BUENO DA SILVA

Data do Falecimento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Idade: 59 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: OLIVERIO MENDES DA SILVA

Nome da Mãe: ANAIR BUENO DA SILVA

Cônjuge: NEUDES BUENO

Número da FAF: 013833/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: PARQUE SÃO PEDRO

Local do Sepultamento: PARQUE SÃO PEDRO

Data do Sepultamento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111