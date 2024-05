Ford Mustang GTD estreia com sucesso nos EUA e ruma à Europa

A Ford encerrou esta semana a pré-venda do Mustang GTD nos EUA, com mais de 7.500 pedidos dos modelos 2025 e 2026 do supercarro de edição limitada. Agora, a marca prepara o seu lançamento na Europa, tendo como principal vitrine as 24 Horas de Le Mans e outras competições emblemáticas. Veja o vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=tSqcsupXJgU.

Inspirado no Mustang GT3 de competição, o Mustang GTD é a versão de rua mais rápida de todos os tempos do esportivo. Equipado com motor V8 5.2 de mais de 800 cv, ele conta com peças de fibra de carbono, aerodinâmica ativa e outros recursos desenvolvidos para as pistas pela Ford Performance, divisão de carros de alto desempenho da marca.

A lista de compradores do Mustang GTD na América do Norte, segundo a marca, inclui clientes de diferentes perfis, na maioria ligados às competições. A comunidade esportiva foi responsável por mais de 20% do fluxo registrado no site de venda. Um quarto dos inscritos já são proprietários do Mustang e um em cada cinco possui veículos de outras marcas com nível similar de performance.

Na Europa, a estreia do Mustang GTD será nas 24 Horas de Le Mans, em junho. Depois, ele será visto também nas 24 Horas de Spa, no Festival de Velocidade de Goodwood e fará uma cronometragem oficial no famoso circuito de Nurburgring. Em todas as competições o objetivo é vencer os melhores do continente, no ano da comemoração de 60 anos do Mustang.

“Testamos o Mustang GTD extensivamente na América do Norte, incluindo os circuitos de Sebring e Virgínia. Os testes agora continuam na Europa e nossa meta é fazer um tempo de volta de menos de sete minutos em Nurburgring”, diz Greg Goodall, engenheiro-chefe do programa Mustang GTD. (Fotos: Ford/Divulgação).