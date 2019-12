Nome:

PEDRO AMANDIO DOS SANTOS

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

88 ano(s)

Profissão:

ZELADOR(A)

Nome do Pai:

JOSE AMANDIO DOMINGUES

Nome da Mãe:

DEOLINDA MARIA DE JESUS

Cônjuge:

TEREZA DOS SANTOS

Número da FAF:

016113/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

VERTICAL

Local do Sepultamento:

UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome:

VITORIA ALVES MACHADO DE LIMA

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

14 ano(s)

Profissão:

ESTUDANTE

Nome do Pai:

VANDERLEI MACHADO DE LIMA

Nome da Mãe:

SANDRA ALVES

Número da FAF:

016112/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA MUNICIPAL PONTAL DO SUL -PR

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária:

GOMES ITAPERUÇU (ITAPERUÇU/PR) (41) 3603-1430

Nome:

MARIA RITA MONTEIRO CELUPPI

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

84 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

JOSE MONTEIRO

Nome da Mãe:

MARIA JOSE

Número da FAF:

016111/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – COSTANTINI

Local do Velório:

OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019

Funerária:

MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome:

PULCIANA MACHADO RAMOS

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

84 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

AMANDIO GUTTERRES MACHADO

Nome da Mãe:

ANNA DELCIA SOARES MACHADO

Cônjuge:

ARY GONCALVES RAMOS

Número da FAF:

016110/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA UNILUTUS

Local do Sepultamento:

PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019

Funerária:

BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome:

LOI HUANG SHU CHING

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

86 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

HUANG WON CHANG

Nome da Mãe:

CHANGYUEH NYU

Número da FAF:

016109/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório:

CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento:

CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 às 12:00h

Funerária:

ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome:

JOSEPHINA JOANNA SOUZA

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

90 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

BIASE ANTONIO FUCCI

Nome da Mãe:

THEREZA AMALFI FUCCI

Número da FAF:

016108/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório:

CAPELA VATICANO – DIAMANTE

Local do Sepultamento:

CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 às 16:00h

Funerária:

BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome:

NEILO LUCAS DOS SANTOS

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

72 ano(s)

Profissão:

AGRICULTOR

Nome do Pai:

URBANO LUCAS DOS SANTOS

Nome da Mãe:

CACILDA BANKS

Cônjuge:

LUCIA CZEKALSKI DOS SANTOS

Número da FAF:

016107/2019

Local do Falecimento:

OUTROS – MARGENS DO RIO LAGEADINHO

Local do Velório:

DIRETO

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019

Funerária:

TIBAGI (TIBAGI – PR) (42) 3275-2020

Nome:

MARIA ADELAIDE PEREIRA SALOMAO

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

74 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

CELIRIO ALVES PEREIRA

Nome da Mãe:

JOANA APOLINARIA DOS SANTOS

Cônjuge:

BENEDITO SALOMAO

Número da FAF:

016106/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA MEMORIAL DA VIDA SAO JOSE DOS PINHAIS PR

Local do Sepultamento:

CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019

Funerária:

PRADO & BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-7621

Nome:

JOSE FERREIRA DE MORAIS

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

71 ano(s)

Profissão:

PEDREIRO

Nome do Pai:

GERALDO FERREIRA DE MORAIS

Nome da Mãe:

CONCEICAO FERREIRA DE MORAIS

Cônjuge:

CLEONICE MARIA DA CONCEICAO MORAIS

Número da FAF:

016105/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório:

DIRETO

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária:

CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome:

MARIA SALOME NABOSNE

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

90 ano(s)

Profissão:

COSTUREIRO(A)

Nome do Pai:

FRANCISCO WARCHERSKI

Nome da Mãe:

MARIA PIANTUKI

Cônjuge:

JOAO NABOSNE

Número da FAF:

016104/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

PAROQUIAL UMBARÁ

Local do Sepultamento:

PAROQUIAL DE UMBARÁ

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome:

EUDENIR COSTA FERNANDES

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

75 ano(s)

Profissão:

OUTROS

Nome do Pai:

JOAO LIMA FERNANDES

Nome da Mãe:

RAYMUNDA NONATA DA COSTA FERNANDES

Número da FAF:

016103/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – VITA BR-116

Local do Velório:

DIRETO

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Funerária:

NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome:

PEDRO DIVINO SANTIAGO

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

27 ano(s)

Profissão:

AUXILIAR PRODUÇÃO

Nome do Pai:

AUTO DE AMORIN SANTIAGO

Nome da Mãe:

MARCIA DIVINA JANUARIO

Número da FAF:

016102/2019

Local do Falecimento:

VIA PÚBLICA – R, CASTRO , 277 – ALTO MARCANA – COLOMBO / PR

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA PQ. DAS ARAUCARIAS

Local do Sepultamento:

PARQUE DAS ARAUCÁRIAS (COLOMBO)

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019

Funerária:

FUNERÁRIA BUCHOSKI DE PINHAIS (PINHAIS/PR) (41) 3059-0605

Nome:

RAFAEL HENRIQUE DA SILVA

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

27 ano(s)

Profissão:

SERVENTE

Nome do Pai:

Nome da Mãe:

LUCIANA DE CASSIA DA SILVA

Número da FAF:

016101/2019

Local do Falecimento:

VIA PÚBLICA – ESTRADA DO CERNE/12.500/CAMPO MAGRO/PR

Local do Velório:

OUTROS – JARDIM CECILIA – CAMPO MAGRO -PR

Local do Sepultamento:

CEMITERIO SANTO EXPEDITO LTDA

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Funerária:

CONFIANÇA (FAZENDA RIO GRANDE/PR) (41) 3627-2151

Nome:

ALZIRA SARTI DA SILVA

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

87 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

GERMANO SARTI

Nome da Mãe:

AMABILE SARTI

Cônjuge:

DENIZART ALVES DA SILVA

Número da FAF:

016100/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório:

CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 03 AGUA VERDE

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome:

CHAFFIC ASSEF BUAINAIN

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

90 ano(s)

Profissão:

ENGENHEIRO(A)

Nome do Pai:

ASSEF BUAINAIN

Nome da Mãe:

CHAFIE FATUCH BUAINAIN

Número da FAF:

016099/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

CAPELA VATICANO – ESMERALDA

Local do Sepultamento:

CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 às 11:30h

Funerária:

SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome:

FILOMENA RIBEIRO DOS SANTOS

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

77 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

URBANO RIBEIRO DOS SANTOS

Nome da Mãe:

MARIA JULIA DAMAS DE FRASA

Cônjuge:

VENCESLAU DIAS BATISTA

Número da FAF:

016098/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA MONTE ALEGRE DE TELEMACO BORBA PR

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

MONTE ALEGRE (TELÊMACO BORBA – PR) (42) 3273-1822

Nome:

DEAIR NEVES DA CRUZ FERREIRA

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

94 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

ANTONIO PERPETUO DA CRUZ

Nome da Mãe:

FRANCISCA ALVES DAS NEVES

Cônjuge:

CAMPOLINO FERREIRA

Número da FAF:

016097/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

IGREJAS – IGREJA NAZARENO CAJURU CTBA PR

Local do Sepultamento:

PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019

Funerária:

COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome:

SAMUEL MENDES

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

80 ano(s)

Profissão:

METALÚRGICO

Nome do Pai:

NELSON PAULINO MENDES

Nome da Mãe:

BENEDITA MOREIRA DE JESUS

Cônjuge:

CELINA DA SILVA MENDES

Número da FAF:

016096/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA UNILUTUS CTBA PR

Local do Sepultamento:

CEMITERIO SANTO EXPEDITO LTDA

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 às 09:00h

Funerária:

BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome:

ADELAIDE MARIA FRARE CAVALLIERI

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

88 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

ANGELO FRARE

Nome da Mãe:

LUIZA BALDISSARELLI

Cônjuge:

GUERINO CAVALLIERI

Número da FAF:

016095/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – NAÇOES

Local do Velório:

CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento:

CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 às 10:30h

Funerária:

SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome:

ADALGIZA PEREIRA

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

73 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

MANOEL MACHADO

Nome da Mãe:

CANDIDA MEIRA BONFIM

Número da FAF:

016094/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – GERAL DO EXERCITO

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA BOM JESUS DE PINHAIS/RUA QUARI 25/CTBA/PR

Local do Sepultamento:

PARQUE SÃO PEDRO

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária:

SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome:

KAUANE FAUSTO CHAVES

Data do Falecimento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Idade:

17 ano(s)

Profissão:

ESTUDANTE

Nome do Pai:

WILSON PEREIRA CHAVES

Nome da Mãe:

SIRLEI LILI FAUSTO CHAVES

Número da FAF:

016093/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – PEQUENO PRÍNCIPE

Local do Velório:

IGREJAS – IGREJA EVANGELICA – JAGUARIAIVA / PR

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 13 de dezembro de 2019

Funerária:

GOMES ITAPERUÇU (ITAPERUÇU/PR) (41) 3603-1430